अमरावती जिल्ह्यात पहिल्यांदाच वंचित बहुजन आघाडीचं खातं उघडलं; प्रियांका विश्वकर्मा चांदूर रेल्वेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा
Published : December 22, 2025 at 7:31 AM IST
अमरावती : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं असून भाजपानं 129 नगराध्यक्षांसह सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. पण अमरावती जिल्ह्यात मात्र, पहिल्यांदाच वंचित बहुजन आघाडीनं खातं उघडलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी चांदूर रेल्वे नगरपरिषद निवडणुकीत विजय मिळवत इतिहास रचला आहे. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रियंका विश्वकर्मा या 138 मतांनी विजयी होऊन आणि नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. त्यांच्या विजयासह अमरावती जिल्ह्यात पहिल्यांदाच वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा फडकला आहे.
विविध रंग उधळत निघाली मिरवणूक : चांदूर रेल्वे शहरात वंचित बहुजन आघाडीला विजय मिळताच पक्षाचे जिल्हाभरातील कार्यकर्ते चांदूर रेल्वेला पोहोचले. यावेळी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा प्रियंका विश्वकर्मा यांची भव्य विजयी मिरवणूक काढण्यात आली. गुलाल, नीळ आणि हिरवा रंग उधळत सर्व जाती धर्माचे नागरिक या जल्लोषात सहभागी झाले होते.
जनतेच्या विश्वासाला विकासातून उत्तर : निवडून आल्यानंतर प्रियांका विश्वकर्मा यांनी मतदारांचे आभार मानले आणि विकासातून उत्तर देण्याचं आश्वासन दिलं. त्या म्हणाल्या, "चांदूर रेल्वेच्या जनतेनं माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, जे प्रेम दिलं त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. जनतेचं स्वप्न पूर्ण करणं ही माझी जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी मी स्वीकारली असून जनतेच्या विश्वासाला विकासातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे."
विदर्भात नव्या राजकीय पॅटर्नची सुरुवात : दरम्यान, हा निकाल विदर्भात नव्या राजकीय पॅटर्नची सुरुवात करणारा आहे. तरुण कार्यकर्त्यांमुळे नवी दिशा मिळेल, असं वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा म्हणाले.
निवडणुकीदरम्यान सुरू असलेलं पैसे वाटप आम्ही रोखलं त्यामुळेच हा विजय शक्य झाला. विरोधकांचा घोटाळा वेळेत उघडकीस आणला गेला आणि जनतेनं मोठ्या प्रमाणात आमच्या बाजूनं मतदान केलं. विजय हा निश्चित होता, फक्त आघाडी किती मतांची असेल, याकडेच आमचं लक्ष होतं. काँग्रेस आणि भाजपा सातत्यानं छोट्या पक्षांना सोबत घेतात. मात्र, योग्य वेळी त्यांना न्याय देत नाही. वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचा हा नवा पॅटर्न महाराष्ट्रात वेगानं बळावतोय असं देखील निलेश विश्वकर्मा म्हणाले.
विदर्भात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष : विदर्भातील नागपूर, अमरावती या दोन विभागात मिळून नगर परिषद आणि नगर पालिकेच्या एकूण 100 जागेवर निवडणूक झाली. त्यामध्ये भाजपानं 58 जागांवर यश मिळवलेलं आहे. तर काँग्रेसला 19 जागांवर समाधान मानावं लागलं. शिवसेनेला 11 तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाला आणि अजित पवारां नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या दोनच जागा मिळाल्या आहेत.
