जालन्यात वंचित बहुजन आघाडीची 'काळी दिवाळी'; शेतकऱ्यांसोबत चटणी-भाकर खाऊन सरकारचा निषेध
पिकांच्या नुकसानीपोटी सरकारनं जाहीर केलेली हेक्टरी 5 हजार रुपयांची मदत अत्यंत तोकडी व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीनं केला आहे.
Published : November 8, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:06 PM IST
जालना : राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे, अशी टीका करत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जालन्यात 'काळी दिवाळी' साजरी करण्यात आली.
जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत सरकारच्या या मदतीच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. यावेळी आंदोलकांनी काळ्या फिती लावून काळी दिवाळी साजरी केली.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीची आणि आर्थिक परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी आंदोलकांनी भर रस्त्यात शेतकऱ्यांसोबत बसून चटणी-भाकर खाल्ली. या अनोख्या आंदोलनातून सरकारचं लक्ष शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानं शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज, बियाणे, खते, औषधांचा खर्च आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार सातत्यानं वाढत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सरकारनं जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीनं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ तुटपुंजी मदत देऊन त्यांच्या समस्यांचं निराकरण होणार नाही; तर प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी आंदोलकांनी मांडली. दिवाळीसारख्या सणाच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या घरात आर्थिक संकटामुळे अंधार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, वंचित बहुजन आघाडीनं सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष डेव्हिड घुमारे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची गांभीर्यानं दखल घेऊन योग्य ती आर्थिक मदत त्वरित द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
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