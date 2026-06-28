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उद्धव ठाकरे शिर्डीत येण्याआधीच वंचितच्या प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते यांचं वाकचौरेंवर टीकास्त्र; पक्षांतरावरून उपस्थित केले सवाल

शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या पक्षांतरामुळं जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचितच्या उत्कर्षा रुपवते यांनी वाकचौरे यांच्यावर जोरदार टीका केली.

Bhausaheb Wakchaure And Utkarsha Rupwate
भाऊसाहेब वाकचौरे आणि उत्कर्षा रुपवते (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 8:50 PM IST

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शिर्डी : उद्धव ठाकरे यांच्या मशाल चिन्हावर निवडून येत आता शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांच्या मतदारसंघात आजपासून उद्धव ठाकरे यांनी दौरा सुरू केला आहे. सोमवारी ते शिर्डीला येणार आहेत. त्या आधीच वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते यांनी भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकलं असून निधी खर्चावरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.


वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश : गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून उत्कर्षा रुपवते यांनी उमेदवारी मागितली होती. त्यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी रुपवते यांना साथ न देता शिर्डी मतदारसंघ शिवसेनेला सुटला असल्यानं स्वगृही परतलेल्या भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या नावाला मूक संमती दिली. त्यामुळं उत्कर्षा रुपवते यांनी वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश करत वाकचौरे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. वाकचौरे यांच्या संधीसाधूपणावर वार करत त्यांनी प्रचारात रंगत आणली होती. मात्र मतदारांनी वाकचौरे यांनाच पुन्हा एकदा खासदार केलं.

माहीती देताना उत्कर्षा रुपवते (ETV Bharat Reporter)



वाकचौरेंवर टीकास्त्र : आता भाऊसाहेब वाकचौरे सातव्यांदा पक्ष बदलत आणि उद्धव ठाकरे यांची दुसऱ्यांदा साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत. उद्धव ठाकरे शिर्डीत येऊन वाकचौरेंचा समाचार घेतील. त्याआधीच वंचितच्या प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते यांनी वाकचौरेंच्या पक्षप्रवेशावर सवाल उपस्थित केले आहेत. वाकचौरेंचा पक्षप्रवेश नेमका मतदारसंघासाठी आहे की इतर कोणत्या कारणासाठी असा प्रश्न उपस्थित करत रुपवते म्हणाल्या, वाकचौरेंच्या मुलाला मेट्रोच्या कामाचे शंभर कोटींचे टेंडर मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे की मतदारसंघाच्या विकासासाठी हे त्यांनी जनतेला सांगावं.



विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत का? : 2024 च्या निवडणुकीत भाऊसाहेब वाकचौरेंना उमेदवारी देऊ नका ते पक्षाशी इमानदार राहणार नाहीत, हे उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आणि मीही सांगितलं होतं असं रुपवते यांनी स्पष्ट केलं. मला बाळासाहेब थोरात यांनी स्वपक्षीय असतानाही साथ दिली नाही. त्यानंतर मी वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केल्यानंतर महाविकास आघाडीसोबत झालेल्या वाटाघाटींमध्ये जागावाटप हा दुय्यम मुद्दा होता. निवडणुकीनंतर सत्ता मिळो अथवा न मिळो, पुढील पाच वर्षे महाविकास आघाडीतील कोणीही भाजपा किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांसोबत जाणार नाही ही ठाम भूमिका बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती. मात्र तो मुद्दा तिन्ही पक्षांना मान्य नव्हता. त्यामुळं केंद्रात कोणासोबत जाणार हा मुद्दा नंतरचा आहे. मात्र विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत का? असा सवालही रुपवते यांनी उपस्थित केला.



मतदारांच्या विश्वासाचा आणि लोकशाहीचा घोर अपमान : शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या पक्षांतरामुळं जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेश प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते यांनी आज शिर्डीत पत्रकार परिषद घेत खासदार वाकचौरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. हा केवळ राजकीय बदल नसून मतदारांच्या विश्वासाचा आणि लोकशाहीचा घोर अपमान आहे, अशा तीव्र शब्दांत उत्कर्षा रुपवते यांनी भावना व्यक्त केल्या.

साईबाबांची घेतली खोटी शपथ : 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही इतर सामान्य निवडणुकांसारखी नव्हती. देशाचे संविधान वाचवणं, लोकशाही टिकवणं तसेच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन बांधवांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढणं या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली गेली. विरोधकांकडून व्होट जिहाद सारखे गंभीर आरोप करण्यात आले. मात्र सर्व आरोप-प्रत्यारोप सहन करून जनतेने महाविकास आघाडीच्या बाजूने आणि वाकचौरेंच्या पाठीशी ताकद उभी केली. मात्र निवडून आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच वाकचौरेंनी सत्तेच्या बाजूने जाण्याचा निर्णय घेतला असा आरोपही उत्कर्षा रुपवते यांनी केला. भाऊसाहेब वाकचौरेंनी यापूर्वीही शिवबंधन तोडले होते. साईबाबांची खोटी शपथ घेतली होती. त्यामुळं जनता आधीच नाराज होती. तरीही लोकशाही टिकवण्यासाठी जनतेने जुने सर्व विसरून त्यांना मतदान केले. आज त्याच जनतेला फसवून ते लोक माझ्यासोबत आहेत असं सांगत आहेत अशी टीका रुपवते यांनी केली. तुम्ही जनतेला उत्तर दिलं नाही तर लोकांचा संताप वाढेल. तुम्ही कितीही सुरक्षा घेऊन फिरलात तरी जनता तुम्हाला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही रुपवते यांनी दिला.



मतदारसंघातील किती गावांना भेटी दिल्या : गेल्या दोन वर्षांतील खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत रुपवते म्हणाल्या, इतर चार राज्यांमध्ये इतके दौरे केले आणि स्वतःच्या मतदारसंघातील किती गावांना भेटी दिल्या, याचा हिशोब जनतेला द्या. कोणत्या गावात जाऊन कोणती कामे केली, हे जाहीर करा. तुम्ही म्हणता की तुम्हाला प्रशासनाचा मोठा अनुभव आहे. मग हा अनुभव मतदारसंघाच्या विकासासाठी का वापरला जात नाही ? कामे न करता फक्त कागदोपत्री निधीचा घोळ घालण्यातच काय तो अनुभव दिसतोय अशी टीकाही त्यांनी केली.



नियोजित रेल्वे आमच्या हक्काच्या मार्गाने आणून दाखवा : खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे सकाळी 11 ते 12 या वेळेत अवघ्या 50 लोकांना बोलावून जनता दरबार भरवतात. हे खासदाराचं काम नाही. ही जनतेची थट्टा आहे. तुमची कामे दिसली असती तर पक्षांतराने लोकांना एवढा फरक पडला नसता असं रुपवते म्हणाल्या. भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या पक्षांतराच्या एक दिवस आधी शिर्डी-पुणे संगमनेर-अकोले मार्गे जाणारी हक्काची रेल्वे रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरही रुपवते यांनी संताप व्यक्त केला. पक्ष सोडून सत्तेत गेलात ना? मग आता पुढील तीन वर्षांत तरी ती नियोजित रेल्वे आमच्या हक्काच्या मार्गाने आणून दाखवा. बाकी काही केलं नाही तरी चालेल पण हे एक काम करून दाखवा अशी मागणी त्यांनी खासदार वाकचौरेंना केली.



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