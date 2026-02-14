व्हॅलेंटाईन्स-डे विशेष: नागपूरचं दंतचिकित्सक दाम्पत्य, प्रेम, सेवा आणि समर्पण यांचा सुंदर संगम
कळसकर डॉक्टर दाम्पत्य दंत चिकित्सक म्हणून नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात कार्यरत असून, त्यांचा उद्देश नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि आरोग्य टिकवणं हा आहे.
Published : February 14, 2026 at 10:06 AM IST
नागपूर : 14 फेब्रुवारी, 'व्हॅलेंटाईन्स-डे' प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस. या दिवशी प्रामुख्यानं आपल्या आवडत्या व्यक्तीबद्दल आपली भावना व्यक्त केली जाते. परंतु, सध्याच्या काळात प्रेमाची व्याख्या फक्त दोन व्यक्तींपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती प्राणी, निसर्ग किंवा आपल्या आवडत्या कामाशीही जोडली जाऊ शकते. अशीच एक प्रेरणादायी कहाणी आपल्यासमोर आहे. नागपूरमधील डॉ. रितेश कळसकर आणि डॉ. आशिता कळसकर यांची.
खंर तर कळसकर दाम्पत्य केवळ एकमेकांवर प्रेम करत नाहीत, तर त्यांच्या कामाप्रतीही समर्पित आहेत. दंत चिकित्सक म्हणून ते नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात कार्यरत असून, त्यांचा उद्देश नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि आरोग्य टिकवणं हा आहे. या व्हॅलेंटाईन्स-डेच्या निमित्तानं आपण त्यांच्या कार्याचा आदर्श पाहणार आहोत.
कळसकर दाम्पत्य 20 वर्षांपासून कार्यरत : दुर्दैवानं विदर्भाला ‘मुख कर्करोगाची राजधानी’ म्हणून ओळखले जातं. अगदी लहान शाळकरी मुलांनाही तंबाखू आणि गुटख्याची सवय लागलेली आहे. अशा मुलांचं योग्य समुपदेशन करून तोंडाचा कर्करोग आणि इतर मुख रोगांविषयी माहिती देणं, तसेच भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांपासून त्यांना वाचवणं हे डॉ. कळसकर दाम्पत्य गेल्या 20 वर्षांपासून सातत्यानं करत आहेत.
डॉ. रितेश कळसकर यांनी आतापर्यंत 30 हजारांपेक्षा अधिक बालरुग्णांवर यशस्वीपणे उपचार केले आहेत. त्यांच्या पत्नी, डॉ. आशिता कळसकर, या मुखरोग निदान आणि क्ष-किरण शास्त्र विभागाच्या प्रमुख असून त्यांनीही 25 हजार रुग्णांवर यशस्वी उपचार केले आहेत. कळसकर दाम्पत्यामध्ये आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक प्रेम आणि समर्पणाची भावना आहे. कामाचे तास संपल्यानंतरही ते गरजू रुग्णांच्या मदतीस तत्पर राहतात.
दंत संशोधन क्षेत्रात डॉ. कळसकर दाम्पत्याची गगनभरारी : डॉ. रितेश कळसकर यांनी दंत संशोधन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. त्यांच्या नावानं 100 हून अधिक प्रकाशनं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. तसेच, त्यांच्याकडे 50 हून अधिक कॉपीराइट्स आणि 6 पेटंट आहेत. त्यांच्या कार्याचं कौतुक करत त्यांना 10 हून अधिक राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारांनी सन्मानित केलं गेलं आहे.
डॉ. आशिता कळसकर यांनीही दंत संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिलं आहे. त्यांच्या नावानं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये 50 हून अधिक प्रकाशनं प्रकाशित झाली आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे 20 हून अधिक कॉपीराइट्स आहेत, जे त्यांच्या शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि संशोधन नवोपक्रमासाठीच्या दृढ वचनबद्धतेचं प्रमाण आहेत.
मुलांचे मौखिक आरोग्य सुधारण्याची चळवळ : डॉ. रितेश कळसकर यांनी 1993 मध्ये दंतचिकित्सा शाखेत पदवीधर विद्यार्थी म्हणून प्रवेश केला. 2003 मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून बालदंतरोगशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतरपासून ते बालदंतरोग क्षेत्रात अतिशय सक्रियपणे कार्यरत आहेत.
सध्या कळसकर नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालयात बालदंत रोगशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व प्रमुख म्हणून काम करत आहेत. गेल्या अडीच दशकांपासून त्यांनी मुलांचं मौखिक आरोग्य आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित केलं आहे. अफाट वैद्यकीय कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी आतापर्यंत 30 हजारहून अधिक बालरुग्ण दंत रुग्णांवर यशस्वीरित्या उपचार केले आहेत.
शासकीय दंत महाविद्यालयावर रुग्णांचा वाढता विश्वास : नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालयात रोज शेकडो लहान मुलं उपचारासाठी येतात. अत्याधुनिक उपकरणं आणि तंत्रज्ञानामुळे या रुग्णालयानं नागपूरकरांचा विश्वास संपादन केला आहे, असे डॉ. रितेश कळसकर यांनी सांगितलं.
20 हजार रुग्णांवर उपचार : डॉ. आशिता मुखरोगनिदान व क्ष-किरण शास्त्र क्षेत्रातील पदवीधर असून 2007 पासून या क्षेत्रात प्रॅक्टिस करत आहेत आणि दंत रुग्णांवर उपचार करण्याचा त्यांना 18 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ समर्पित सेवेत राहून, त्यांनी 20 हजारहून अधिक प्रौढ आणि बालरुग्णांची वैद्यकीय तपासणी, निदान व उपचार केले आहेत.
डॉ. आशिता कळसकर मुलांमध्ये मॅक्सिलोफेशियल पॅथॉलॉजीजच्या विस्तृत श्रेणीचं निदान करण्यात पारंगत आहेत. यात सिस्ट, ट्यूमर, विकासात्मक विसंगती, फ्रॅक्चर, मुखातील जखमा/फोडे आणि ऑस्टियोमायलिटिस सारखे संक्रमण यांचा समावेश होतो. क्लिनिकल निष्कर्षांचे प्रगत रेडिओलॉजिकल व्याख्यासह अचूक एकत्रीकरण करून त्यांनी लवकर निदान आणि जटिल परिस्थितींचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
