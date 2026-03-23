कोळींसह मच्छीमार समाजाचा आझाद मैदानावर महामोर्चा; 'या' आहेत सरकारकडं मुख्य मागण्या
मुंबईतील आझाद मैदानावर कोळी आणि मच्छीमार समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी आज महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं.
Published : March 23, 2026 at 5:59 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्रातील कोळी आणि मच्छीमार समाजातर्फे महामोर्चा काढत आंदोलन करण्यात आलं. विविध मागण्यांसाठी सामाजिक संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी संपूर्ण परिसर आंदोलकांच्या घोषणांनी दुमदुमून गेला होता.
निसर्गालाही पोहचणार हानी : महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर येत्या काळात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. मात्र, यामुळं कित्येक स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी जाणार आहेत. निसर्गाची काही प्रमाणावर हानी होणार आहे. अशावेळी किनारपट्टीवरील संघटनांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला विरोधात भव्य मोर्चा काढला.
काय आहेत मागण्या? : या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या संघटनांनी विविध मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द करा, जिंदाल बंदर आणि विनाशकारी टेक्स्टाईल पार्क रद्द करा, पर्यावरणास घातक चौथी मुंबई रद्द करा, मुंबईतील कोळीवाड्यांचे आणि बाजारांचे पुनर्विकास धोरण मच्छीमारांच्या हिताचे करा, शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छीमाराचं थकीत कर्जे माफ करा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. याचबरोबर मुंबईतील कोस्टलरोडसाठी कापण्यात येणाऱ्या कांदळवनाविरोधातदेखील हे आंदोलन करण्यात आलं.
"कांदळवन तोडल्यानं मुंबई पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. निसर्ग जपणं हे आपल्या हातात आहे. तरीदेखील विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा नाश करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या विरोधात आम्ही इथे एकवटलो आहोत." - क्रांती साळवी, आंदोलक
"मुंबई किनारपट्टीवरील आम्हा कोळी बांधवांना भीती आहे की, सरकार केवळ आमचा व्यवसायच नाही तर आमचं अस्तित्व संपवू पाहत आहे. या विरोधात आम्ही समस्त कोळी बांधव आझाद मैदानावर एकत्रित आलो आहोत. हे आंदोलन म्हणजे आमच्या विरोधाची नांदी आहे. मात्र, भविष्यात अजून मोठ्या प्रमाणावर विरोध आम्ही सरकारचा करू." - कृष्णा पावळे, आंदोलक
"विकासाच्या नावाखाली जो निसर्गाचा नाश केला जात आहे. तो भविष्यात मुंबईला पाण्यात बुडवू शकतो. मुंबईत निसर्ग टिकवणं हे आपलं काम आहे. अशावेळी हा विकास नसून हा विनाश आहे. सरकारनं हा विनाश थांबायला हवा." - यशराज, आंदोलक
'या' संघटनांनी घेतला सहभाग : वाढवण बंदर विरोथी संघर्ष समिती, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF), महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिती (MMKS), ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्य. सह. संघ. लि., ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ पालघर, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, मुरबे बंदर विरोधी संघर्ष समिती, वाढवणं बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती, कष्टकरी संघटना, लोकप्रहार सेना, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, ग्राम पंचायत सातपाटी, सातपाटी फिशरमन्स सर्वोदय सह. संस्था.लि. सातपाटी. दर्यावर्दी महिला संघ, टैक्स्टईल्स पार्क विरोधी संघर्ष समिती, पाणेरी बचाव संघर्ष समिती, मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी लि., कुलाबा-कफ परेड, ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समिती.
