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जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त कोल्हापुरात 'उत्सव पुनर्चक्रीकरणाचा'; कचऱ्याला संपत्ती मानून पुनर्वापराचा महोत्सव

कोल्हापुरात 'अवनी संस्था' व 'किर्लोस्कर'तर्फे 4 ते 8 जून दरम्यान 'उत्सव पुनर्चक्रीकरणाचा' आयोजित केला आहे. यात कचरा वेचक महिलांच्या सहभागाने प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 6:28 PM IST

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कोल्हापूर : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 8 जून 2026 पर्यंत दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन इथं 'उत्सव पुनर्चक्रीकरणाचा' हा चार दिवसांचा महोत्सव आयोजित केला आहे. कोल्हापुरातील 'अवनी संस्था' आणि 'किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स' यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून कचरा वेचक महिला आणि महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं पर्यावरणबांधव सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजित केली आहेत. या उपक्रमाचं यंदाचं दुसरं वर्ष आहे. यामध्ये विविध पुनर्चक्रीकरणातून बनवलेल्या विविध वस्तू प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रदर्शन, कार्यशाळा अन् तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन : या उपक्रमांतर्गत पुनर्चक्रीकरणाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन आयोजित केलं आहे. प्लास्टिक, कागद, काच आणि इतर कचऱ्याचं पुनर्चक्रीकरण करून तयार केलेल्या उपयुक्त वस्तू, सजावटीचं साहित्य आणि घरातील कचरा वर्गीकरण कसं करावं याचं तांत्रिक मार्गदर्शन देणारे स्टॉल आहेत. त्याचबरोबर या कालावधीत पर्यावरण तज्ज्ञ पुनर्चक्रीकरणाबाबत मार्गदर्शन करतील आणि नागरिकांना घराच्या पातळीवर कचरा व्यवस्थापनाची पद्धत शिकवतील.

प्रतिक्रिया देताना पूजा लोहार (ETV Bharat Reporter)

कचरा ही संपत्ती; पुनर्वापर ही जबाबदारी : "गेली दहा वर्षे अवनी संस्था कचरा व्यवस्थापनावर सातत्यानं कार्यरत आहे. रस्त्याच्याकडेला आणि प्रवासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जातो. या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया न झाल्यामुळं ढीग निर्माण होत आहेत. यामुळं पर्यावरणास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. आपण सर्व कचऱ्याचे निर्माते आहोत. मात्र, कचरा ही एक प्रकारची संपत्ती आहे. त्याचा पुनर्वापर, पुनर्चक्रीकरण करणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे," असं अवनी संस्थेच्या अध्यक्षा अनुराधा भोसले यांनी सांगितलं.

Kolhapur recycling festival
उत्सव पुनर्चक्रिकरणाचा (ETV Bharat Reporter)

कचरा वेचक महिलांच्या हक्कांवर मंथन : या प्रदर्शनात महिला कचरावेचकांचे महत्त्व आणि त्यांच्या अधिकारांविषयी मंथन सत्रही आयोजित केलं आहे. कागद-काच कष्टकरी पंचायत संस्थेच्या संचालिका सरुताई वाघमारे यांनी प्रदर्शन शुभारंभ प्रसंगी मार्गदर्शन केलं. या सत्रात महिलांना स्वावलंबी करण्याचा उपक्रम, प्रशिक्षण आणि उत्पन्ननिर्मितीचे मार्ग सादर केले.

Kolhapur recycling festival
उत्सव पुनर्चक्रिकरणाचा (ETV Bharat Reporter)

स्वच्छ कोल्हापूरसाठी आवाहन : कोल्हापूर महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वयंसेवी संघटनांचे पदाधिकारी या महोत्सवात सहभागी झाले आहेत. आयोजकांनी सर्व पर्यावरणवादी नागरिकांना स्वच्छ कोल्हापूरसाठी या उत्सवाला भेट देण्याचं आवाहन केलं. "कोल्हापूरनं स्वच्छतेच्या दिशेनं पाऊल उचललं पाहिजे. प्रत्येक नागरिकानं कचरा तयार करणं, कमी करावं आणि तयार झालेला कचरा योग्य पद्धतीनं व्यवस्थापित करावा, हाच संदेश या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न आहे," असं अवनी संस्थेच्या पूजा लोहार यांनी सांगितलं.

Kolhapur recycling festival
उत्सव पुनर्चक्रिकरणाचा (ETV Bharat Reporter)

पुनर्चक्रीकरण भिंत, गरजूंसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम : 'उत्सव पुनर्चक्रीकरणाचा' या महोत्सवांतर्गत दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन इथं पुनर्चक्रीकरण भिंतही उभारली आहे. नागरिकांना आपल्या घरातील वापरात नसलेल्या वस्तू जसं की जुने कपडे, खेळणी, भांडी, पुस्तके, प्लास्टिक आणि ई-कचरा इथं आणून जमा करण्याचं आवाहन संस्थेनं केलं आहे. "या जमा झालेल्या टाकाऊ वस्तूंचं अवनी संस्थेच्या कचरा वेचक महिला बचत गटांमार्फत वर्गीकरण आणि पुनर्चक्रीकरण केलं जाणार आहे. यामुळं शहरातील कचऱ्याचं प्रमाण तर कमी होतंच, पण त्याचसोबत टाकाऊ वस्तूंना नवीन रूप देऊन त्यांची पुन्हा विक्री केली जाते. यातून गरीब आणि गरजू महिलांना हक्काचा रोजगार मिळतो. ही भिंत केवळ कचरा व्यवस्थापनाचं केंद्र नसून ती पर्यावरण रक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाचा एक मजबूत दुवा बनली आहे." असं पूजा लोहार यांनी सांगितलं.

Kolhapur recycling festival
उत्सव पुनर्चक्रिकरणाचा (ETV Bharat Reporter)

8 जूनपर्यंत सुरू राहणार प्रदर्शन : हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुलं असून 8 जूनपर्यंत चालू राहील. प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या विषयांवर कार्यशाळा, प्रदर्शनं आणि चर्चासत्रं आयोजित केली जात आहेत. त्यामुळं जास्तीत जास्त नागरिकांनी या ठिकाणी भेट देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

अवनी संस्था
उत्सव पुनर्चक्रिकरणाचा
UTSAV PUNARCHAKRIKARAN
WORLD ENVIRONMENT DAY 2026
KOLHAPUR RECYCLING FESTIVAL

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