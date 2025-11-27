ETV Bharat / state

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, ठाणे वाहतूक पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन

वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या याचा फटका आता शहरातील शाळांवर देखील होत आहे.

Use public transport, traffic police appeal to citizens in Thane
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, वाहतूक पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 27, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : ठाण्यात वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळं नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागत आहे. वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या याचा फटका आता शहरातील शाळांवर देखील होत आहे. यावर आता उपाय म्हणून वाहतूक पोलिसांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असं आवाहन केलं आहे. तीन बाजूंनी खाडी असं मुंबईच्या हद्दीवरील ठाणे हे शहर 18 लाख लोकसंख्या आणि 16.50 लाख वाहने, असं असंतुलित झालेलं आहे.

वाहतूक कोंडीयुक्त शहर : ठाणे हे शहर कायम वाहतूक कोंडीसाठी ओळखलं जाऊ लागलं आहे. एकीकडे नाशिक आणि दुसरीकडे गुजरात हायवे लागून असल्यामुळं अवजड वाहतूक देखील शहरातून मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. शहरात अनेक विकासकामं सुरू आहेत. मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण, समृद्धी जोडरस्ता अशा अनेक विकासकामांमुळं वाहतूक कोंडीयुक्त शहर, अशी या ठाणे शहराची ओळख झालेली आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या ही डोकेदुखी ठरत आहे. त्यात 15 वर्षांवरील वाहनं देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. जुन्या शहरात तर पार्किंग उपलब्ध नसल्यामुळं रस्त्यावर वाहनं उभी केली जात आहेत. त्यामुळं शहरातील जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही रस्त्यांवर कायम कोंडी पाहायला मिळते.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, नागरिकांना आवाहन : दरम्यान, वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, त्याचा उपयोग होत नसल्यामुळं वाहतूक पोलिसांना आता नागरिकांनी स्वतःचे वाहन न वापरता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचं आवाहन करावं लागत आहे. वाहतूक कोंडीचे वर्षांनुवर्षे नियोजन करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांना आता अपुरे मनुष्यबळ मुदत पूर्ण होऊनही अर्धवट विकासकामे, राजकीय दबाव आणि राष्ट्रीय महामार्ग अपघात या समस्या सोडवत शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करावं लागत आहे. कधी कधी तर विविध प्राधिकरणाच्या वेगवेगळ्या अडचणीत सोडवत वाहतूक कोंडी सोडवावी लागत असते. त्यामुळं आता नेहमीच्या या अडचणीपुढं हतबल झालेल्या वाहतूक पोलिसांनी आता नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असं आवाहन करावं लागत आहे.

वाहनांची वाढती संख्या : ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या वाहनांची संख्या पाहता ठाण्यातील प्रती माणशी एक वाहन अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. यात 2 लाख 78 हजार ट्रान्सपोर्ट वाहनांची संख्या असून नॉन ट्रान्सपोर्ट वाहनांची संख्या 13 लाख 72 हजार 679 इतकी आहे. अशाप्रकारे दिवसागणिक वाहने वाढत असून आजघडीला 16 लाख 51 हजार 384 वाहने ठाण्यात धावत आहेत. या वाहनांव्यतिरिक्त 15 वर्षे कालावधी संपलेली बेकायदा वाहनंही जास्त आहेत. त्यामुळं रस्त्यांची असुविधा आणि वाढत्या वाहनसंख्येमुळं भविष्यात ही कोंडी आपल्या घरापर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे.

ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागातील नोंदीनुसार वाहनांची संख्या

'टी' परमीट कॅब - 39,658 वाहने

पीकअप टेंपो - 1,38,162

रुग्णवाहिका - 1,112

ऑटो रिक्षा - 89,047

दुचाकी - 10,42,307

चारचाकी - 3,15,985

काही अंशी समस्या कमी होण्यास मदत होईल : "ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तुलनेनं रस्ते व पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. यामुळं वाहतूक कोंडी बरोबरच धूळ व हवा प्रदुषणाची समस्या देखील वाढत आहे. त्यामुळं नागरिकांनी खाजगी वाहनांचा वापर कमी करून दैनंदिन जीवनात सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा उपयोग केल्यास, या समस्या काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल," असं ठाणे वाहतूक शाखेचे उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. 'पुढील दोन-तीन दिवसांत काय होईल सांगता येत नाही'; शरद पवारांच्या विधानानं भुवया उंचावल्या
  2. मतदार याद्या अपडेट झाल्या पाहिजे, पण राजकारण करू नये- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ
  3. देशात सर्वोत्तम ठरला कोल्हापूरचा 'रॉयल रायडर्स क्लब'; यंदाच्या मोटोवर्स 2025 मध्ये मिळवला 'चॅम्पियन क्लब'चा मान

TAGGED:

ठाणे
वाहतूक कोंडी
नागरिकांना आवाहन
वाहतूक पोलीस
THANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.