नायलॉन मांजाबाबत पोलिसांकडून कारवाईचा बडगा, मात्र निर्मिती कारखाना सापडेना

नायलॉन मांजाच्या वापरामुळं अनेकांना गंभीर दुखापत झालीय, तर काहींचा मृत्यू झालाय. या प्रकरणाला गांभीर्यानं घेत छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी कारवाईचा वेग वाढवलाय.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 12:48 PM IST

Updated : December 31, 2025 at 1:35 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : संक्रांतीला नायलॉन मांजाचं ग्रहण लागल्याची परिस्थिती निर्माण झालीय. नायलॉन मांजामुळं यावर्षीदेखील मोठ्या प्रमाणात दुर्घटना घडत असल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता औरंगाबाद खंडपीठानं स्वतः सुनावणी करत पोलिसांना कारवाईबाबत माहिती मागवली. तसंच मांजा नेमका येतो कुठून? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. शहरात दोन महिन्यांत चार दुर्घटनांमध्ये काही नागरिकांना दुखापत झालीय. त्यामुळं पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करायला सुरुवात केलीय. याप्रकरणी पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात 13 गुन्हे दाखल केले असून, एकूण 26 आरोपींवर कारवाई केलीय. यामध्ये 3 विधीसंघर्ष बालकांचा समावेश आहे, अशी माहिती पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिलीय.

मांजा विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई : "दरवर्षी नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. यावर्षी देखील पोलिसांनी प्रतिबंधित असलेला नायलॉन मांजाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या, साठवणूक करणाऱ्या आणि त्याची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केलीय. डिसेंबर महिन्यात शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 13 गुन्ह्यांची नोंद झालीय. या कारवाईत 23 लाख 15 हजार 550 रुपये किमतीचे 683 प्रतिबंधित नायलॉन मांजाचे गट्टू जप्त केलेत. या गुन्ह्यांमध्ये 26 आरोपींवर कारवाई केलीय. यामध्ये तीन विधीसंघर्ष बालकांचा समावेश आहे," अशी माहिती पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार (ETV Bharat Reporter)

परराज्यात जाऊन कारवाई : "विविध पथक नेमून नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या लोकांचा माग काढला, यानंतर गुजरात, दिल्लीमध्ये जाऊन आरोपींना अटक केली. मात्र मांजाची निर्मिती करणारा कारखाना अद्याप सापडलेला नाही. मांजा गुंडाळलेल्या गट्टूमध्ये त्यांच्या निर्मितीबाबत त्याची माहिती नमूद नसल्यानं कारखान्याची माहिती मिळणं अवघड होत असलं तरी आमचा तपास सुरू आहे, त्यात यश मिळेल," असा विश्वास पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी व्यक्त केलाय.

जनजागृतीवर भर देणार : नायलॉन मांजाबाबत पोलीस कारवाई सुरू असताना दुसरीकडं महानगरपालिकेमार्फत जनजागृती सुरू आहे. यामध्ये शाळांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेतलं जात आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नायलॉन मांजा न वापरण्याची शपथ देण्यात आली. त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी नायलॉन मांजाचे दुष्परिणाम सांगणारे फलक लावण्यात आलेत. याशिवाय सोशल मीडियाचा वापर करून मांजाबाबत जनजागृती आणि त्याच्या वापरानंतर होणाऱ्या कारवाईची माहिती देण्यात आली. तसंच वेगवेळ्या माध्यमातून माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेच्या जनसंपर्क विभागानं दिली.

दुचाकीस्वारांना होते दुखापत : दुचाकीवरून जात असताना नायलॉन मांजामुळं होणाऱ्या दुर्घटना अधिक आहेत. त्यामुळं गाडी चालवताना काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. त्यामध्ये गळ्याभोवती शालीसारखा जाड कपडा गुंडाळण्याचा सल्ला दिला जातोय. तर शहरातील काही बांबू व्यावसायिकांनी त्यावर तोडगा शोधून गाडीच्या हँडलला एक काडी कमानीसारखी लावली आहे. त्यामुळं समोरून आलेल्या मांजामुळं दुचाकीस्वाराला दुखापत होणार नाही. या व्यवस्थेला नागरिक स्वतः प्रतिसाद देऊन सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

