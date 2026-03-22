अमेरिका इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष; तिसऱ्या महायुद्धाची चाहूल, जगण्यासाठी करावा लागेल संघर्ष
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षाला आता 22 दिवस पूर्ण झाली असून परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. यावर इतिहास अभ्यासक वैभव मस्के यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : March 22, 2026 at 8:09 PM IST
Updated : March 22, 2026 at 8:45 PM IST
अमरावती : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाला आता 22 दिवसांहून अधिक काळ उलटला असून परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. सुरुवातीला अमेरिकेची आणि इस्रायलची बाजू वरचढ दिसत असली तरी, इराणनं केलेला प्रतिकार जगाला आश्चर्यचकित करणारा ठरत आहे. आखाती देशात अमेरिकन तळांवर हल्ल्यांची मालिका सुरू असल्यानं या संघर्षाचे रूप अधिकच विध्वंसक होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युद्धाची सुरुवात आणि बदललेल चित्र : 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ले केल्यानंतर पहिल्या काही दिवसात इराण कमकुवत झाल्याचं चित्र होतं. मात्र, आता परिस्थिती पूर्णतः बदललेली दिसते. इराणनं जोरदार प्रत्युत्तर देत आपली लढाऊ क्षमता सिद्ध केलीय. अमेरिकेच्या काही लष्करी तळांना नुकसान झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. इराण अजूनही शस्त्र टाकण्याच्या मनस्थितीत नाही. यामुळं संघर्ष लांबण्याची शक्यता वाढल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
जागतिक समीकरणात दोन गट स्पष्ट : अमेरिका आणि रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया असे दोन गट आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकलेले दिसतात. अमेरिकेसोबत इस्रायल आणि काही पाश्चात्य देश आहेत. या युद्धात रशिया चीन आणि उत्तर कोरिया हे उघडपणे युद्धात उतरले नसले तरी अप्रत्यक्षपणे इराणला त्यांच्या मदतीच्या चर्चा आहेत असं डॉ. म्हस्के यांनी सांगितलं.
नाटोची भूमिका संशयात : नाटो ही संघटना परंपरेनं अमेरिकेच्या बाजूने उभी राहिली आहे. मात्र, या संघर्षात नाटोनं स्पष्टपणे पुढे येण्यास टाळाटाळ केल्याचं चित्र आहे. त्या उलट इतिहासातील वारसा करार सारख्या गटांची आठवण करून देणारे वातावरण निर्माण होत आहे.
अणू युद्धाचा धोका किती भयानक : "जर हा संघर्ष अणू युद्धाकडं वळला तर परिणाम अत्यंत विनाशकारी असतील. लाखो नव्हे तर कोट्यावधी लोकांचा मृत्यू होईल. मोठी शहरं पूर्णपणे नाश होतील. रेडिएशनमुळं दीर्घकालीन आजार पसरतील", अशी भीती प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी व्यक्त केली.
हायड्रोजन बॉम्बचा वापर झाला तर पृथ्वीचं काय होणार? : "हायड्रोजन बॉम्ब हा आणू बॉम्बपेक्षा कित्येक पटीनं अधिक शक्तिशाली असतो. जर या बॉम्बचा वापर झाला तर प्रचंड उष्णतेमुळं संपूर्ण प्रदेशाची वाफ होऊ शकते. शेकडो किलोमीटरपर्यंत सर्वकाही नष्ट होईल. वातावरणात मोठ्या प्रमाणात धूळ आणि धूर पसरेल. हायड्रोजन बॉम्बमूळं पृथ्वीचे तुकडे होतील. हा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या अतिशय महत्वाचा मानला जातो. पण, या विनाशाचा स्तर कल्पनातीत असेल",असंदेखील प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
न्यूक्लिअर विंटर म्हणजे काय : "न्यूक्लिअर विंटर म्हणजे अणुयुद्धानंतर पृथ्वीवर निर्माण होणारी स्थिती असते. या स्थितीमध्ये सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचत नाही. तापमान उणे 50 ते उणे 60 डिग्री सेल्सियसपर्यंत घसरू शकतं. शेती पूर्णपणे नष्ट होईल. अन्नाची टंचाई निर्माण होईल. जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल", अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी व्यक्त केली.
तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता! : "सध्याच्या परिस्थितीत तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता पूर्णतः नाकारता येत नाही. महासत्तांमधील वाढती तणावपूर्ण स्थिती, या युद्धात अप्रत्यक्षरीत्या अण्वस्त्रधारी देशांचा सहभाग यामुळं तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक न राहता जागतिक संकट बनू शकतं. अणवस्त्रांचा वापर झाल्यास मानव जातीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा या गंभीर परिस्थितीत राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढणं हीच काळाची गरज आहे", असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
