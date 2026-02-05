अमेरिकेच्या टॅरिफ कपातीनं कोल्हापूरच्या चर्मोद्योग, कापड उद्योगांना 'नवसंजीवन'!
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या उत्पादनांवरील टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याची घोषणा केली. या निर्णयानं कोल्हापूर उद्योगनगरीला मोठा दिलासा मिळाला.
Published : February 5, 2026 at 8:24 AM IST
कोल्हापूर - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या उत्पादनांवरील टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याची घोषणा केली. या निर्णयानं कोल्हापूरसारख्या उद्योगनगरीला मोठा दिलासा मिळाला. ऑगस्ट 2025 मध्ये रशियन तेल खरेदीवरून अमेरिकेनं 25 टक्के दंडात्मक टॅरिफ लावला होता, ज्यामुळं प्रभावी टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत गेला. आता अमेरिकेकडून या निर्णयात सुधारणा करत टॅरिफ कपातीचं धोरण अवलंबलं आहे. त्यामुळं चर्मोद्योग, कापड उद्योग, कास्टिंग उद्योग आणि हस्तकला उद्योगांना निर्यात बाजारपेठ पुन्हा खुली होत आहे. याचा चांगला फायदा कोल्हापूरच्या उद्योग क्षेत्राला देखील होणार आहे, असं मत उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केलं.
उद्योग प्रमुखांची स्वागतार्ह प्रतिक्रिया - 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स'चे सदस्य ललित गांधी यांनी या कर कपातीचं स्वागत करत ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतिक प्रभावाचं प्रतिबिंब असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार, "द्विपक्षीय व्यापार कार्यक्षम होईल आणि रोजगार, कृषी प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग तसेच महाराष्ट्राच्या एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल." भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे महामंत्री, जीएसटी तक्रार निवारण समितीचे सदस्य आणि 'कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज'चे सदस्य असलेले अजित कोठारी म्हणाले की, "मेक इन इंडियाला या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल. कोल्हापूरच्या चर्मोद्योग, हस्तकला उद्योगांना विशेष लाभ होईल. टॅरिफ 18 टक्क्यांवर आणणं हा भारतीय विदेशनीतीचा विजय आहे. औषधे, लोकर उद्योगासह ट्रेड डिफिसिट कमी होईल, निर्यात वाढेल आणि नवीन कौशल्यांना चालना मिळेल." कोल्हापूरचे कास्टिंग उद्योग, जे पाच एमआयडीसीमधून अमेरिकेला निर्यात करतात, त्यांना पूर्वी टॅरिफ वाढीमुळे मोठा धक्का बसला होता. आता हा निर्णय उद्योगांना बळकटी देईल, असंही मत कोठारी यांनी व्यक्त केलं.
चार्टर्ड अकाऊंटंट दीपेश गुंदेशा यांनी सांगितलं की, "रत्ने आणि दागिने, चर्मोद्योग, कापड उद्योग क्षेत्रांना याचा फायदा होईल. निर्यात महाग झाल्यानं मागणी घसरली होती. आता द्विपक्षीय संबंध सुधारतील आणि उत्पादनाला चालना मिळेल. इचलकरंजीतील कापड उद्योग, ज्याला 'महाराष्ट्राचं मँचेस्टर' म्हटलं जातं, पूर्वी 50 टक्के टॅरिफमुळं उद्योग कमी झाला होता. त्यालाही आता याचा नक्कीच फायदा होईल."
कोल्हापूरच्या प्रमुख उद्योगांना प्रत्यक्ष लाभ - "कोल्हापूरचा चर्मोद्योग, ज्यात कोल्हापुरी चप्पल्सचा समावेश आहे, तो अमेरिकेला 20 टक्के एक्स्पोर्ट करतो. टॅरिफ वाढीमुळं निर्यात 25 टक्क्यांनी घसरली होती. आता यामध्ये नक्कीच स्पर्धात्मकता वाढेल. कास्टिंग आणि ऑटो पार्ट्स उद्योगांना गेल्या वर्षी 4 हजार कोटींचा व्यापार धक्का बसला होता, मात्र आता ऑर्डर्स वाढण्यास मदत होईल. हॅंडीक्राफ्ट आणि ज्वेलरी क्षेत्रालाही नवीन संधी उपलब्ध होतील," असं तज्ञ सांगतात.
भविष्यातील संधी आणि आव्हानं - "या करारानं भारतानं अमेरिकन कृषी, ऊर्जा उत्पादनं घेण्याचंही मान्य केलं असलं, तरी उद्योगांमधील रोजगाराला देखील चालना मिळेल. तसंच भारताचं जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचं स्वप्न साकार होईल. कोल्हापूरमधील एमएसएमईंनी स्किल डेव्हलपमेंटवर भर द्यावा, जेणेकरून निर्यात क्षमता वाढेल. तरीही, अंमलबजावणीची गती आणि इतर देशांशी स्पर्धा महत्त्वाची असेल. दरम्यान, हा निर्णय मोदी सरकारच्या विदेशनीतीचं यशस्वी पाऊल असून, कोल्हापूरच्या उद्योगांना नक्कीच नवे जीवन मिळवून देणारा आहे," असं अभ्यासक सांगतात.
