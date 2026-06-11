ETV Bharat / state

अमेरिकेचा पुन्हा इराणवर हल्ला : होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद, अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशी बेपत्ता

अमेरिकन सैन्य दलानं इराणवर पुन्हा हल्ला केला आहे. त्यामुळे तेहराननं पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. दरम्यान अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले आहेत.

US Israel Iran War LIVE Update
अमेरिकेनं केलेले हवाई हल्ले (AIN)
author img

By ANI

Published : June 11, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'नं बुधवारी इराणमधील विविध शहरांवर हल्ले केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणकडून सुरू असलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई केली जात असल्याचं अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनं सोशल माध्यमावर स्पष्ट केलं आहे. अब्बास, सिरिक, मिनाब, केशम बेट आणि उत्तरेकडील गोरगन शहरात हल्ले करण्यात आले आहेत. अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केल्यानं तेहराननं पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. त्यामुळे पुन्हा मध्य पूर्वेतील देशात तेल, इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात सेटबेल्लो या व्यापारी जहाजावरील तीन खलाशी बेपत्ता झाले आहेत.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026



अमेरिकेचा इराणवर पुन्हा हल्ला : इराणच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनं बुधवारी सायंकाळी इराणवर जोरदार हल्ले केले आहेत. "कमांडर-इन-चीफ यांच्या निर्देशानुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड दलांनी बुधवारी सायंकाळी इराणमधील विविध शहरांवर स्वसंरक्षणार्थ हल्ले करण्यास सुरुवात केली. हे हल्ले इराणच्या सततच्या आक्रमकतेच्या प्रत्युत्तरात केले जात आहेत, असं अमेरिकन सैन्य दलाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणमधील अनेक शहरांमध्ये स्फोट झाल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, इराणच्या 'रेड क्रिसेंट'नं देशभरातील आपत्कालीन नियंत्रण कक्षांना सतर्क केलं आहे. इराणी प्रसारमाध्यम 'मेहर न्यूज एजन्सी'चा हवाला देत अल जझीरानं अब्बास या बंदरावर स्फोट झाल्याचं वृत्त दिलं. हे स्फोट शहराच्या पूर्व भागात असल्याचं नमूद करण्यात आलं.

इराणमधील अनेक शहरांवर अमेरिकेचा हल्ला : सिरिक आणि मिनाब ही दक्षिणेकडील शहरं, केशम बेट आणि उत्तरेकडील गोरगन शहर अशा अनेक ठिकाणी स्फोट झाल्याची माहिती इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. पश्चिम तेहरानमध्ये हवाई संरक्षण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्याचं इराणी प्रसारमाध्यमांच्या हवाल्यानं अल जझीरानं स्पष्ट केलं. परिस्थिती अजूनही अस्थिर असून इराणमधील आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणांना उच्च सतर्कतेवर ठेवण्यात आलं आहे, असं अल जझीरानं स्पष्ट केलं आहे. इराणनं एर्बिलमधील अमेरिकेच्या 'अल-हरिर' हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला असून, यात इराकमधील कुर्दिस्तान प्रदेशातील अमेरिकेची रडार यंत्रणा नष्ट झाली आहे, असा दावा इराकी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता इशारा : वॉशिंग्टनसोबतचा करार पूर्ण करण्यात तेहरानकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निराशा व्यक्त केली होती. अमेरिकेकडून इराणवर पुन्हा हल्ले केले जातील, असा इशारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता. त्यानंतर हे हल्ले घडले आहेत, असं संरक्षण तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे. ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही त्यांच्यावर हल्ला करणार आहोत, अतिशय जोरदार हल्ला करणार आहोत." इराणनं अमेरिकेचे 'अपाची' हेलिकॉप्टर पाडल्यामुळे पुन्हा सैन्य कारवाई करण्याचे कारण मिळाले, असं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. "त्या हेलिकॉप्टरच्या घटनेमुळे, मला वाटते की आम्हाला हल्ला करण्याचा अधिकार आहे," असं त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं.

अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशी बेपत्ता : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'सेट्टबेल्लो' (Settebello) या व्यापारी जहाजावर अमेरिकन सैन्य दलानं हल्ला केला. या व्यापारी जहाजावर 24 भारतीय खलाशी होते. मात्र अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात 3 भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले आहेत. अमेरिकेनं केलेल्या या हल्ल्याचा भारतानं तीव्र निषेध केला आहे. भारतानं अमेरिकेचे राजदूतावास प्रमुख जेसन मीक्स यांना बुधवारी बोलावून घेतलं. या जहाजावरील हल्ल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेनं (IMO) याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. खलाशांचे प्राण आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीची सुरक्षा धोक्यात आणणारी कोणतीही कृती पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातील (MEA) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेबाबत अमेरिकेचे 'चार्ज डी'अफेअर्स' जेसन मीक्स यांना निषेध दर्शवणारे अधिकृत पत्र सुपूर्द करण्यात आलं. या जहाजावरील 24 भारतीय खलाशांपैकी 21 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. मात्र तीन जण अजूनही बेपत्ता आहेत. जहाजावरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू यांनी अमेरिकेच्या राजदूतावास प्रमुख जेसन मीक्स यांना बोलावून घेतलं.

हेही वाचा :

  1. इस्रायली हवाई दलाचे इराणवर हल्ले; अनेक शहरं, विमानतळं उडवली
  2. कुवेतने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले निष्प्रभ; इराणचा अमेरिकन तळावर हल्ला केल्याचा दावा
  3. अमेरिकेचा इराणवर हल्ला: समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या नौका आणि मिसाईल लॉन्च साइट्स उद्ध्वस्त

TAGGED:

US LAUNCHES ADDITIONAL STRIKES
KUWAIT TEMPORARILY CLOSES AIRSPACE
अमेरिकेचा पुन्हा इराणवर हल्ला
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद
US ISRAEL IRAN WAR LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.