'आणखी एक कृत्रिम कोविड': होर्मुझ सामुद्राधुनीमुळे पुरवठ्यावर परिणाम; औषधांच्या किमती १०-२० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता
होर्मुझ सामुद्राधुनीतील वाहतुकीचा औषध पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर यांनी घेतलेला हा आढावा.
Published : March 13, 2026 at 10:45 AM IST
मुंबई : अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असल्याने, जागतिक ऊर्जा आणि शिपिंग मार्गात अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे भारतातील औषध क्षेत्र अडचणीत येण्याची शक्यता असून औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यासह पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. बफर स्टॉक कमी होत असून लॉजिस्टिक्स खर्च वाढला आहे. त्यामुळे मार्च अखेरीस औषध आणि संबंधित उत्पादनांच्या किमती १०-२० टक्के वाढू शकतात असा इशारा उद्योग तज्ज्ञांनी दिला आहे.
जागतिक ऊर्जा आणि कार्गो कॉरिडॉर : एक महत्त्वाचा जागतिक ऊर्जा आणि कार्गो कॉरिडॉर बंद झाल्यामुळे भारताच्या औषध पुरवठा साखळी आणि निर्यातीवर थेट परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलासाठी तसेच पश्चिम आशिया आणि युरोपमधून मिळवल्या जाणाऱ्या प्रमुख औषधी इनपुटसाठी ही सामुद्रधुनी एक प्राथमिक मार्ग आहे.
पुरवठा साखळींसाठी 'आणखी एक कोविड': कोटक सिक्युरिटीजमधील विदेशी मुद्रा आणि व्याजदर संशोधन प्रमुख अनिंद्या बॅनर्जी यांनी या व्यत्ययाची तुलना कोरोना साथीच्या काळाशी केली. "ही आणखी एक अजैविक कोविड आहे," असं अनिंद्या बॅनर्जी यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं. यावेळी त्यांनी किंमत, उपलब्धता आणि पुरवठा साखळीवरील एकाच वेळी आलेल्या ताणाकडं लक्ष वेधलं. अलिकडच्या काळात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संभाव्य घट कमी करण्याचे संकेत दिल्यानंतर, गुरुवारी ब्रेंट क्रूड पुन्हा एकदा प्रति बॅरल १०० डॉलर्सवर पोहोचलं. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे औषध निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (एपीआय) आणि पेट्रोकेमिकल डेरिव्हेटिव्ह्जची किंमत थेट वाढते. भारत युरोपमधून सुमारे १५-१६ टक्के एपीआय आयात करतो. अनेक शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून जातात. याव्यतिरिक्त, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या आखाती राष्ट्रांमधून मिळवलेले की स्टार्टिंग मटेरियल्स (केएसएम) आणि सॉल्व्हेंट्स अधिक महाग होत आहेत.
कच्च्या मालाच्या पलीकडे जाणारे परिणाम:
- सिरपसाठी प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि टॅब्लेट पॅकेजिंगच्या किमती वाढत आहेत.
- उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या औद्योगिक वायूंचा पुरवठा कमी आहे
- एलपीजी आणि सीएनजी रेशनिंगमुळे उत्पादन आणि वितरणावर परिणाम होत आहे.
- मालवाहतूक आणि शिपिंग शुल्क वाढत आहे.
औषधांच्या किमतीत १०-२० टक्के वाढ होण्याची शक्यता : ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे म्हणाले की, "पेट्रोलियम उप-उत्पादने आधीच महाग झाली आहेत. "प्लास्टिक पॅकेजिंगवर परिणाम झाला आहे आणि वितरण मंदावलं आहे. मार्च अखेरीस कफ सिरप, ग्लिसरीन आणि अगदी मास्कच्या किमती वाढतील," असं त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं. "तीन महिन्यांचा बफर स्टॉक आहे, परंतु रेशनिंग आणि जास्त इनपुट खर्चामुळे किमती वाढतील." महाराष्ट्र नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांडले म्हणाले की, "वाहतुकीची अडचण ही सर्वात मोठी अडचण आहे. रेशनेड सीएनजी आणि वाढत्या इंधनाच्या किमती उत्पादन आणि वितरणात अडथळा आणत आहेत. औषधांच्या किमतीत १०-२० टक्के वाढ होण्याची शक्यता दिसते," तांडले यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं. अमेरिकेनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेला भारत, निर्यातीच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देत आहे. अनेक भारतीय औषधं यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) द्वारे मंजूर केली जातात आणि आखाती आणि आफ्रिकन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात पाठवली जातात. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे, दुबई, ओमान आणि अनेक आफ्रिकन राष्ट्रांसारख्या केंद्रांना निर्यात करण्यास विलंब आणि पुनर्निर्देशन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. पर्यायी शिपिंग मार्गांमुळे मालवाहतूक, विमा आणि हाताळणी खर्च वाढतो, ज्यामुळे निर्यातदारांवर दबाव वाढतो," असं तांडले यांनी नमूद केलं.
परिणामाचे तीन स्तर : अनिंद्या बॅनर्जी यांनी तीन-स्तरीय परिणामाची रूपरेषा दिली. "पहिला मुद्दा म्हणजे किंमत ठरवणे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल आणि वायूच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत दिसून येईल. दुसरा मुद्दा म्हणजे तेल, वायू, पेट्रोलियम उत्पादने, संबंधित उत्पादने, खते आणि रासायनिक उत्पादनांची उपलब्धता. शेवटचा, पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम." त्यांनी पुढे म्हटले की, "जागतिक तेल पुरवठ्यातील दररोजच्या तुटवड्यामुळे किमतींचा दबाव वाढत आहे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होईपर्यंत ती कायम राहू शकते."
बफर स्टॉक तात्पुरती दिलासा देतात : उद्योग संस्था म्हणतात की उत्पादक सध्या सुमारे तीन महिने बफर स्टॉक ठेवतात. तथापि, दीर्घकाळापर्यंत अनिश्चिततेमुळे रेशनिंग आणि उत्पादन कपात करावी लागू शकते, जी भूतकाळातील भू-राजकीय संकटांदरम्यान झालेल्या व्यत्ययाचे प्रतिध्वनी आहे. विश्लेषकांनी १९८० च्या दशकातील इराण-इराक संघर्षादरम्यान निर्यातीत आलेल्या अशाच प्रकारच्या अडचणींची आठवण करून दिली. असा इशारा दिला की इन्व्हेंटरी कुशन असूनही सतत अस्थिरता भारताच्या औषध व्यापारावर पुन्हा ताण आणू शकते. "हे अडथळे निर्यातदारांच्या अंतर्गत पुरवठा प्रवाहात दिसून येतील. होर्मुझ स्थिर होईपर्यंत खर्च वाढतील," असं अनिंद्या बॅनर्जी म्हणाल्या. मार्चच्या अखेरीस औषधांच्या उपलब्धतेवर आणि किंमतींवर होणारा खरा परिणाम अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर लवकरच ग्राहकांना आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांना दबाव जाणवण्याची शक्यता आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. "निर्यातदारांच्या अंतर्गत फ्लो चार्टवरून हे अडथळे स्पष्ट होतील. दररोजच्या तेल क्षमतेच्या सुमारे २० टक्के आणि दररोज अतिरिक्त गॅसच्या कमतरतेमुळे, होर्मुझचे निराकरण होईपर्यंत भविष्यात किमती महाग होतील. "हा तेलावरून होणारा शेवटचा संघर्ष आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष तर आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावरच आहे. होर्मुझचा प्रश्नही सुटणे बाकी आहे आणि त्यानंतर तेलावरून होणारे हे शेवटचेच युद्ध ठरेल," असे बॅनर्जी म्हणाल्या.