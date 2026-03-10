ETV Bharat / state

गॅस तुटवड्यामुळं छत्रपती संभाजीनगरमधील पाच उद्योग बंद, अनेक उद्योग 'गॅस'वर; रोजगारावरही संकट

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम उद्योगांवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील अनेक उद्योग बंद पडले आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar industry closed
Etv Bharatऔद्योगिक नगरीत अनेक उद्योग बंद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर - ऐतिहासिक नगरी अशी ओळख असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला उद्योजकांच्या प्रयत्नांमुळे औद्योगिक ओळख निर्माण झाली. शहरातील मोठी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाढती उद्योग वसाहत सर्वांचं लक्ष आकर्षित करते. मात्र, इराण आणि इस्रायल, अमेरिका येथील युद्धाचा मोठा परिणाम उद्योगांवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. गॅस पुरवठा करण्यात केंद्र सरकारनं काही निर्बंध घातल्याने जिल्ह्यातील पाच उद्योग बंद पडले असून, आणखी जवळपास 45 उद्योगांवर संक्रांत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र - ऑटोमोबाईल आणि स्टील कंपनी अशा विविध उद्योगांना 300 टन गॅसचा मोठा साठा आवश्यक असतो. तो पुरवठा थांबल्यानं अनेक उद्योग अडचणीत सापडले असल्यानं रोजगारावर परिणाम होणार आहे. सीएमआय संघटनेचे अध्यक्ष उत्सव माछर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar industry closed
अनेक उद्योगांवर परिणाम - इराण - इस्रायल युद्धाचे परिणाम देशात होण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारनं गॅस पुरवठा करताना व्यावसायिक वापरासाठी पुरवठा करण्यास निर्बंध जाहीर केले. घरगुती वापरासाठी गॅस साठा आरक्षित असल्याची भूमिका स्पष्ट केल्यानं त्याचा मोठा परिणाम उद्योगांवर होत आहे. ऑटोमोबाईल, इंजिनियरिंग, औषध निर्मिती, सिरॅमिक निगडित उद्योग, स्टील उद्योग, खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योगसारखे अनेक उद्योग शहरात सक्षमपणे कार्यरत आहेत. या सगळ्या उद्योगांना 250 ते 300 टन गॅसची गरज असते. मात्र, युद्धामुळं तुटवडा निर्माण झाल्यानं त्याचा परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. आरक्षित असलेला गॅसचा साठा संपल्यानं 5 कंपन्या बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे, तर 45 उद्योग दोन दिवसात बंद पडतील, अशी शक्यता निर्माण झाली असल्याची भीती सीएमआय अध्यक्ष उत्सव माछर यांनी व्यक्त केली.

Chhatrapati Sambhajinagar industry closed
मुख्यमंत्र्यांना दिलं पत्र - मुंबई, पुणेनंतर सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची ओळख आहे. गॅस पुरवठा थांबल्यानं शहरातील सवेरा ऑटो, कृष्णा कोटिंग, चंद्रा इलेक्ट्रिकल, स्वराज इंजिनियरिंग, लक्ष्मी इंजिनियरिंग या कंपनीचं काम बंद झालं आहे, तर काही दिवसात आणखी बऱ्याच उद्योगांवर परिणाम दिसणार असल्याने त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात वाळूज, चिकलठाणा आणि शेंद्रा उद्योग वसाहतीतील उद्योगांवर, रोजगारावर होणार आहेत. विशेषतः औषध निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांना स्वतः भेटून निवेदन सादर केलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वास उद्योग संघटना सीएमआय अध्यक्ष उत्सव माछर यांनी व्यक्त केला.

TAGGED:

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR INDUSTRY
GAS SHORTAGE SAMBHAJINAGAR
गॅस तुटवडा छत्रपती संभाजीनगर
युद्ध परिणाम उद्योग बंद
US ISRAEL IRAN WAR

