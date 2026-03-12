युद्धामुळं शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट, बीडमधील ठिबक सिंचन पाईपचं उत्पादन बंद
युद्धाचे मोठे परिणाम विविध उद्योगांवर होताना दिसून येत आहेत. बीडमधील ठिबक सिंचन पाईप उत्पादन बंद करण्यात आले आहे.
Published : March 12, 2026 at 7:40 PM IST
बीड - युद्धाचे परिणाम थेट उद्योग जगतावर होताना दिसत आहेत. बीडमध्ये ठिबक सिंचन पाईपचे उत्पादन बंद झाले आहे. क्रूड ऑइलच्या रिफायनरी बंद पडल्याने ठिबक सिंचन पाईप बनवण्यासाठी कच्चा माल उपलब्ध होत नसल्याने ठिबक सिंचन पाईपचे उत्पादन बंद करण्यात आले आहे. यामुळं पुरवठ्याची साखळीसुद्धा विस्कळीत झाली आहे.
शेतकऱ्यांवर मोठं संकट - वाहनांसाठी देखील डिझेल उपलब्ध होत नाही. कच्चा मालाचा भाव वाढल्यानं उत्पादन घेणं अशक्य झालं आहे. उत्पादन कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन पाईप जास्त किमतीत घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांवर मोठं संकट आलं आहे. निर्यात बंद झाल्याने आधीच शेतमाल पडून आहे. त्यामुळं मालाच्या किंमती ढासळल्या आहेत. त्यातच आता ठिबक पाईपचं उत्पादन बंद झाल्याने त्याच्या किंमती देखील वाढल्या आहेत.
ठिबक सिंचन पाईप उत्पादन बंद - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम देशावर पाहायला मिळत आहे. युद्धाचा परिणाम आता थेट उद्योगांवर देखील झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. बीडमध्ये ठिबक सिंचनचे पाईप बनवणाऱ्या कंपनीचे उत्पादन गेल्या आठ दिवसांपासून बंद पडले आहे. ठिबक सिंचन पाईप बनवण्यासाठी जो कच्चा माल लागायचा तो मा्ल क्रूड ऑइलच्या रिफायनरीमधून मिळतो. परंतु, आता रिफायनरीमधूनच क्रूड ऑइल येत नसल्याने तेथील उत्पादन बंद आहे. त्याचा परिणाम या उद्योगांवर देखील झाला आहे.
ठिबक सिंचन पाईप महागणार - "यापूर्वी कधीही न उद्भवलेली ही परिस्थिती असून, कच्चा माल जवळपास दुप्पट किमतीत खरेदी करण्याची वेळ या उद्योजकांवर आली आहे. त्यानंतर ठिबक सिंचनचे पाईप देखील महागणार असल्याने ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नसेल, अशा स्थितीत आता युद्ध थांबल्यासच हे उत्पादन पूर्वपदावर येईल," अशी माहिती उद्योजक संतोष उपरे यांनी दिली.
हेही वाचा -