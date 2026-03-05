ETV Bharat / state

बीडमधील नागरिक अडकले इराणमध्ये, परतीसाठी रिझर्वेशन प्रक्रिया सुरू असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

इराणमधील युद्ध परिस्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक नागरिक हे इराणमध्ये अडकले आहेत. यातील अनेकांना मायदेशी परत आणण्यात येत आहे.

US Israel Iran War
तेहरानमधील इस्लामिक क्रांतीनिमित्त आयोजित वार्षिक रॅलीमध्ये मुले इराणी स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्राच्या लाँचरवर उभे आहेत. (File/AP)
ETV Bharat Marathi Team

March 5, 2026

बीड - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशांमध्ये सध्या जोरदार युद्ध सुरू आहे. अमेरिका, इस्रायल संयुक्तरित्या इराणवर हल्ले करत आहे. या हल्ल्यात आतापर्यंत हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. इराणकडूनही अमेरिका, इस्रायलला प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. इराणनंही अमेरिका, इस्रायलवर ड्रोन हल्ले केल्याची माहिती मिळत आहे.

महाराष्ट्र सरकारचं विशेष लक्ष - इराणमधील युद्ध परिस्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक नागरिक हे इराणमध्ये अडकले आहेत. यातील अनेकांना मायदेशी परत आणण्यात येत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या वतीनं विशेष विमानांची सोय करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इराणधील अडकलेल्या नागरिकांच्या घरवापसीसाठी प्रयत्न करत आहेत. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर याबाबतची सर्व जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान, इराणमध्ये बीड जिल्ह्यातील 21 नागरिक अडकले असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱयांनी दिली.

बीडमधील नागरिक अडकले इराणमध्ये - "इराणमध्ये बीड जिल्ह्यातील 21 नागरिक अडकले आहेत. त्यापैकी 13 नागरिक हे पर्यटक म्हणून गेलेले होते, तर 8 नागरिक हे कामानिमित्त त्या ठिकाणी गेले होते. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत. त्याचबरोबर 13 पैकी 5 नागरिक मायदेशी परतले आहेत. इतर 8 लोकांचे परतीचे रिझर्वेशन झाले आहे. उर्वरित पाच नागरिकांचे बुकिंग चालू आहे. त्यामुळं कोणीही जर अडकलं असेल तर त्यांनी लगेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा," असं आवाहन बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केलं आहे.

राज्यातील विविध भागातील नागरिक हे पर्यटन, नोकरीसाठी इराणमध्ये गेले आहेत. मात्र, युद्ध सुरू झाल्यानं हे सर्व नागरिक तिथंच अडकले आहेत. त्या सर्वांना सुखरुप परत आणण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विविध विमान कंपन्यांनी देखील अतिरिक्त कुमक भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी तैनात केली आहे.

