व्यावसायिक गॅस बंदचा तेल विक्रीवर परिणाम, 25 ते 30 टक्के तेल विक्री घटली
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळं तेल व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.
Published : March 31, 2026 at 9:42 PM IST
पुणे - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्याचा फटका सर्वत्र बसत असून, इराणनं होर्मुझ मार्ग बंद केल्यानं गॅसचा तुटवडा जास्त होत आहे. भारतात व्यावसायिक गॅस वितरण बंद केलं आहे. यामुळं पुणे शहरातील छोटे- मोठे हॉटेल, बेकरी बंद असून, याचा फटका तेल व्यावसायिकांना बसला असून, जवळपास 25 ते 30 टक्के तेल विक्रीत घट झाली असल्याचं व्यावसायिकांनी सांगितलं.
सर्वसामान्य नागरिकांना फटका - आखाती देशांमधील युद्धामुळं भारतातील व्यावसायिक गॅस बंद केल्याने अनेक छोटे, मोठे हॉटेल तसेच बेकऱ्या बंद झाल्या आहेत. दुसरीकडं तेलाच्या किंमतीमध्ये देखील वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम जसा व्यावसायिकांना होत आहे, तसाच तो सर्वसामान्य नागरिकांना देखील होत आहे.
तेल विक्रीवर परिणाम - पुण्यातील मार्केटयार्ड येथील तेल व्यावसायिक एम.एन.नहार म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांपासून युद्ध सुरू झालं आहे. यामुळं तेलाच्या डब्यात जे 100 ते 150 रुपयांची तेजी आली होती, ती तेजी टिकून आहे. मात्र, व्यासायिक गॅस बंद केल्याने हॉटेल बंद झाले आहेत. त्यामुळं बाजारात ग्राहक हे कमी असून, तेल विक्रीवर त्याचा फटका बसला आहे. 25 ते 30 टक्के तेल विक्रीवर याचा परिणाम झाला आहे." पुणे शहरात हॉटेल तसंच विविध व्यावसायिक यांच्याकडं दररोज तेल विक्री होत होती. मात्र, आता ते बंद असल्यानं याचा परिणाम आमच्यावर झाला आहे. आता लॉकडाऊनसारखी स्थिती नाही, असं निश्चित म्हणता येईल. पण, गॅस टंचाईचा फटका हा आम्हाला बसला असल्याचं यावेळी तेल व्यावसायिक एम.एन.नहार यांनी सांगितलं.
तेलाच्या किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता - युद्ध जर असंच पुढं सुरू राहिलं तर तेलाच्या किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. आता मलेशिया, इंडोनेशिया येथून तेलाची आयात आपल्याला होत असते. तसंच रशिया आणि युक्रेन येथून देखील तेलाची आयात होत असते. आता ती सुरळीत असल्याचं यावेळी तेल व्यावसायिक एम.एन.नहार यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
