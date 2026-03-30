युद्धाचा कुलर उद्योगावर परिणाम, एकही कुलरची निर्यात नाही, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प

आखाती देशातील परिस्थितीमुळं भारतातील अनेक उद्योगांवर मोठे गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळं आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.

war affected cooler industry in Nagpur
युद्धामुळे नागपुरातील कुलर उद्योगावर परिणाम (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 3:56 PM IST

नागपूर - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशात सुरू असलेल्या युद्धाला एक महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळं अनेक देशांना या युद्धाच्या झळा बसल्या आहेत. समुद्रामार्गे होणारे व्यापारसुद्धा ठप्प झाले आहेत. त्यामुळं जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे.

कुलर व्यावसायिक अडचणीत - युद्धामुळं इंधन टंचाई तर सुरूच आहे. मात्र, असे अनेक उद्योग आहेत,जे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भरडले जात आहेत. त्यापैकीच एक मुख्य उद्योग म्हणजे उन्हाळ्यात गारेगार वारा देणारा 'कुलर'. आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळं यंदा एकही कुलर आखाती देशात एक्स्पोर्ट झालेला नाही. त्यामुळं ऑर्डरनुसार तयार झालेले कुलर एक्स्पोर्ट होऊ शकले नाहीत. नागपुरातील राम कुलर नामक कंपनीला साधारणपणे अडीच ते तीन कोटींचा फटका बसलाय. संपूर्ण देशातील कुलर कंपनींचा जर विचार केला तर हा आकडा 200 कोटींच्या घरात आहे. केवळ कुलर कंपनी नाही तर त्यावर आधारित इतर उद्योग, रोजगार देखील संकटात सापडले आहेत.

एकही कुलर एक्स्पोर्ट होऊ शकला नाही - "नोव्हेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 कालावधीत आखाती देशांकडून कुलरची बुकिंग केली जाते. मार्च, एप्रिल महिन्यात टप्याटप्याने ते कुलर नागपूर ते मुंबईपर्यंत ट्रान्सपोर्ट केले जातात. त्यानंतर मुंबईहुन समुद्रामार्गे जहाजानं हे सर्व कुलर आखाती देशात पोहचवले जातात. नागपूर येथून लहान- मोठ्या आकाराचे कुलर भरलेली 20 ते 25 कंटेनर दरवर्षी आखाती देशात पाठवले जातात. मात्र, या वर्षी एकही कुलर एक्स्पोर्ट होऊ शकलेला नाही," अशी माहिती कुलर कंपनीचे संचालक राकेश अवचट यांनी दिली.

कुलर उद्योजक अडचणीत सापडले - युद्धाचा फटका कुलर उद्योगाला बसलाय. नागपूरसह मध्य भारतातून आखाती देशांमध्ये होणारी कुलरची (एक्स्पोर्ट) निर्यात सध्या पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळं मोठ्या कुलर व्यावसायिकांचं आर्थिक नुकसान झालंय. इराक, जॉर्डन, कुवेत, सौदी अरब यासारख्या देशात लागणारे त्यांच्या गरजेनुसार मॉडीफाय (आकार आणि रचनेत बदल केलेले) कुलर निर्यात केले जायचे.

त्या तयार केलेल्या कुलरचं आता काय करावं? असा प्रश्नही भारतीय कुलर व्यावसायिकांसमोर निर्माण झाला आहे. नागपूरच्या प्रसिद्ध कुलर कंपनीला यंदा इराक आणि सौदी अरबमधून निर्यातीची मोठी ऑर्डर होती. मात्र, तिथं निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीनंतर भारतातून कुलर निर्यात करणे शक्य होत नाही. त्यामुळं भारतातील कुलर व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत.

