अमेरिका-इराण युद्धाचा फळ व्यापारावर परिणाम; इराणी सफरचंद महागले
इराणवरून भारतात येणारी सफरचंद देखील बंद झाल्यामुळं त्यांच्या किमतीत प्रतिकिलो 30 ते 40 रुपयांची वाढ झाली आहे.
Published : March 4, 2026 at 5:05 PM IST
पुणे : इराण-अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम आखाती देशांमध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. अशात सध्या जगभरात पवित्र रमजान महिना सुरू असून या महिन्यात या आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय फळांना मागणी असते, तर दुसरीकडे इराणमधील सफरचंदला देखील भारतात मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असते. मात्र, इराण-अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा फटका भारतीय फळांवर मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. तसंच इराणवरून भारतात येणारी सफरचंद देखील बंद झाल्यामुळं त्यांच्या किमतीत प्रतिकिलो 30 ते 40 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर भारतीय फळं जी आखाती देशांमध्ये जात असतात, ती पोर्टवरच पडून असल्यामुळं या फळांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत.
युद्धाचा फळ व्यापारावर परिणाम : दरम्यान, याबाबत या आखाती देशांमध्ये फळांची निर्यात करणारे सुयोग झेंडे म्हणाले की, "सध्या चालू असलेल्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या युद्धामुळं नुकसान हे भारतीय शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात होत आहे. रमजान महिन्यात गल्फमध्ये फळांना खूप मोठी मागणी असते. त्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात केळी, द्राक्षे, कांदा आणि तांदूळ यांची निर्यात होतो. आज मितीला मुंबई बंदरात 250/300 रेफर कंटेनर केळी, 100 च्या आसपास द्राक्षाचे रेफर कंटेनर आणि इतर मालाचे नॉर्मल 350/400 रेफर कंटेनर आहेत. जे आखाती देशांमध्ये जावू शकले नाहीत. तसंच त्या देशांमधील पोर्ट बंद असल्यामुळं इकडून गेलेला काही माल तिकडं अद्याप पोहोचला नाही. यामध्ये 500/600 कंटेनर केळी, द्राक्षे आहेत आणि इतर 500/550 कंटेनर आहेत. याशिवाय, भारतात आयात होणारे सफरचंद, किवी आणि खजूर असे इराण पोर्टवर 800/900 कंटेनर आहेत."
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठं नुकसान : "सफरचंद, किवी जवळपास 23 ते 24 टन असतात. ज्यांची किंमत 30 ते 32 लाख रुपये असते. तर खजूर 45 लाखांच्या आसपास असते. दरम्यान, आखाती देशांमध्ये जाणारी केळी, द्राक्षे, कांदा हे बहुतेक महाराष्ट्रतील जास्त आहे. त्यामुळं शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठं नुकसान होत आहे. तसंच भारतीय बाजारात सुद्धा या शेत मालाचे बाजारभाव खूप कोसळले आहेत. त्यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यात इराणमधील अब्बास इथं असलेल्या पोर्टवर हल्ला झाल्यामुळं तिथं लाईट नाही. त्यामुळं तिथं जे रेफर कंटेनर आहेत. त्यातील शेतमाल खराब होत आहे. तेथील माल परत आणताही येत नाही, कारण शिपिंग वाहतूक पूर्ण बंद झाली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं याबाबत काही ठोस निर्णय घ्यावा व नुकसान भरपाई मिळावी," अशी आमची मागणी असल्याचं सुयोग झेंडे यांनी सांगितलं.
