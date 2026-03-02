अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका; ऐन रमजानमध्ये नाशिकचे शेकडो भाविक मक्कामध्ये अडकले!

ETV Bharat / state

इराणचा अमेरिका आणि इस्त्रायलबरोबर संघर्ष सुरू असताना त्याचा भारतीयांना फटका बसू लागला आहे. रमजान महिन्यानिमित्त गेलेले अनेक भाविक मक्कामध्ये अडकून पडले आहेत.

सौदी अरेबियातील मक्का येथे हज दरम्यान पवित्र काबाचे रात्रीचे दृश्य (AFP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026 at 4:02 PM IST

Updated : March 2, 2026 at 4:20 PM IST

नाशिक- रमजान या पवित्र महिन्यासाठी उमराहसाठी गेलेल्या नाशिक, मालेगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील शेकडो मुस्लिम भाविकांना अमेरिका-इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा विस्कळीत झाल्यानं मक्का आणि मदीनेत असलेले भाविक अडकून पडले आहे. तर दुसऱ्या अशरासाठी जाणाऱ्यां भाविकांचे नियोजन कोलमडले आहे.

मुस्लिम धर्मियांमध्ये रमजान महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. हा रमजान महिना तीन अशरामध्ये विभागला जातो. दहा दिवसांचा एक अशरा असतो. पहिला अशरा रेहमत ( कृपा) तर दुसरा मगफीरत (माफी) आणि तिसरा जहन्नमपासून निजात ( सुटका) या काळात उमराह करण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व असते. दरवर्षी नाशिक जिल्ह्यातून एक हजाराहून अधिकतर मालेगाव आणि धुळे येथून जवळपास 1500 भाविक सौदी अरेबियाला जात असतात. पहिल्या अशरासाठी गेलेल्या भाविकांची परतीची तारीख 2 आणि 3 मार्च होती. मात्र, युद्धामुळे अनेक विमान सेवा रद्द झाल्यामुळे भाविकांना परतीचे तिकीट मिळत नाही. धार्मिक यात्रेसाठी गेलेले भाविक अचानक अडकल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांकडूनसुद्धा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

शेकडो भाविक मक्कामध्ये अडकले (Source- ETV Bharat Reporter)
  • व्हिसा संकेतस्थळ बंद- रमजानमध्ये उमराहला जाणाऱ्या भाविकांसाठी सौदी अरेबियाचे व्हीसा संकेतस्थळ पुढील तीन दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे नव्याने जाणाऱ्या भाविकांना व्हिसा मिळणं कठीण झालं आहे. तसेच आधी केलेल्या भाविकांनाही व्हिसा वाढवण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

मालेगावमधून सर्वाधिक भाविक- नाशिकमधून 175 तर मालेगावहून 1350 भाविक आतापर्यंत मक्का मदिनेत पोहचले आहेत. विसाव्या रोजापर्यंत आणखी तीनशे भाविक मक्का मदीना येथे जाणार होते. मात्र, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे त्यांचा प्रवास रद्द झाला आहे.

भाविक अडकून पडले- "नाशिकमधून उमराहसाठी दीडशे ते पावणे दोनशे भाविक गेले आहेत. अनेक भाविक तेथे 30 ते 35 दिवस राहणार आहेत. ईदनंतर परत येणार आहेत. मात्र, बाकीचे भाविक आठ पंधरा दिवसांसाठी गेले आहेत. ते अडकून पडले आहेत. त्यांच्याशी आमचा संपर्क झाला आहे. ते हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहेत", असं अरमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे संचालक फारूक तांबोळी यांनी सांगितलं.

संघर्षाचा आज तिसरा दिवस- अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ले सुरू ठेवले आहेत. त्यानंतर इराणनंदेखील प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेचे मित्रदेश असलेल्या , संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबियावर हल्ले केले आहेत. इराणमध्ये किमान 555 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच 131 शहरांवर हल्ला करण्यात आला आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेल्या सौदी अरामकोनं रास तनुरा रिफायनरी बंद केली आहे.

Last Updated : March 2, 2026 at 4:20 PM IST

