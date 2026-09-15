अमेरिकेतील भक्ताकडून शिर्डी साईबाबांच्या चरणी 75 लाखांचं सोन्या-चांदीचं छत्र अर्पण
शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे वास्तव्यास असलेल्या चंद्रशेखर कम्ममेट्टी या भक्तानं सुमारे 75 लाख रुपये मूल्याचं भव्य सुवर्ण-चांदीचं छत्र अर्पण केले आहे.
Published : September 15, 2026 at 2:53 PM IST
शिर्डी : शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी भक्तांकडून अर्पण केल्या जाणाऱ्या मौल्यवान दानात आणखी एका अत्यंत श्रद्धापूर्वक भेटवस्तूची भर पडली आहे. अमेरिकेत स्थायिक असलेले साईभक्त चंद्रशेखर कम्ममेट्टी यांनी साईबाबांच्या चरणी सुमारे 75 लाख रुपये मूल्याचं अत्यंत आकर्षक, भव्य आणि कलात्मक सुवर्ण-चांदीचे छत्र अर्पण केले आहे. साईबाबांवरील अथांग श्रद्धा आणि कृतज्ञतेच्या भावनेतून त्यांनी हे दान साईबाबा संस्थानला सुपूर्द केले.
चंद्रशेखर कम्ममेट्टी हे मूळचे हैदराबाद येथील असून गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे वास्तव्यास आहेत. 1998 मध्ये ते उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले होते आणि त्याच वर्षी त्यांनी प्रथमच शिर्डी येथे येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं होतं. तेव्हापासून ते नियमितपणे साईबाबांच्या दरबारात हजेरी लावतात. अमेरिकेत वास्तव्यास असतानाही ते दरवर्षी वेळ काढून किमान चार ते पाच वेळा शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होतात. बालपणापासूनच साईबाबांची आपल्यावर विशेष कृपा राहिली असून, आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर साईबाबांनी मार्ग दाखवल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
साईबाबांच्या मूर्तीवर व पालखी सोहळ्यात शोभून दिसेल अशा या छत्राची निर्मिती अत्यंत सुबक पद्धतीनं करण्यात आली आहे. या छत्राच्या निर्मितीसाठी सुमारे 250 ग्रॅम शुद्ध सोनं आणि 9 किलो चांदीचा वापर करण्यात आला आहे. छत्राचं एकूण वजन सुमारे 9.25 किलोग्रॅम असून, ते तयार करण्यासाठी संपूर्ण खर्च मिळून सुमारे 75 लाख रुपये आला असल्याचं भाविक चंद्रशेखर कम्ममेट्टी यांनी सांगितलं आहे.
या प्रसंगी बोलताना चंद्रशेखर कम्ममेट्टी म्हणाले की, साईबाबांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक अद्भुत अनुभव आणि कृपाछत्र दिलं आहे. हे छत्र अर्पण करण्याची सेवा साईबाबांनीच त्यांच्याकडून करून घेतली असून, या पवित्र कार्यात आपण केवळ एक माध्यम बनलो याचा मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटतो. तसंच हे कार्य सुरळीत पार पडण्यासाठी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी वेळोवेळी मोलाचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांनी संस्थानचे विशेष आभार मानले.
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