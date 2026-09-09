ज्या वाघाला पाहायचं होतं, त्याच वाघाने घेतला उर्मिला इवनेचा जीव; कुटुंबाचा आधार कायमचा हरपला!
सोनोरी परिसरात वाघाचा वावर असल्यानं गावात आधीपासूनच भीतीचं वातावरण होतं. वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाची मोहीम सुरू होती.
Published : September 9, 2026 at 1:57 PM IST
अमरावती : ज्या वाघाला पाहण्यासाठी उर्मिला इवने आतुर होती, ज्या जंगलावर आणि वन्यजीवांवर तिचं मनापासून प्रेम होतं, त्याच वाघानं अखेर तिचा जीव घेतला. ज्या वाघाचा फोटो तिनं अभिमानानं आपल्या व्हॉट्सॲप डीपीवर लावला होता, त्याच वाघाच्या हल्ल्यात तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चांदूर बाजार तालुक्यातील सोनोरी गावातील उर्मिलाच्या मृत्यूने इवने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
उर्मिला ही कुटुंबासाठी मोठा आधार होती. शेतात राबण्यासोबतच घरची जबाबदारी ती खंबीरपणे सांभाळत होती. बहिणींच्या शिक्षणासाठीही ती आधार देत होती. त्यामुळे तिच्या अचानक झालेल्या मृत्यूने कुटुंबाचा आधारच हिरावला असून, शिक्षणाच्या जोरावर पुढे जाण्याची धडपड करणाऱ्या कुटुंबाच्या स्वप्नांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
घरात कोणीही नव्हतं, म्हणून ती शेतात गेली : सोनोरी परिसरात वाघाचा वावर असल्यानं गावात आधीपासूनच भीतीचं वातावरण होतं. वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाची मोहीम सुरू होती. त्याचदरम्यान उर्मिलाची मोठी बहीण लीला आणि आई मातिया या काकांच्या घरी गेल्या होत्या. लहान बहीण पुष्पा अमरावतीला शिक्षणासाठी होती, तर भाऊही गावाबाहेर गेला होता. त्यामुळे घरात उर्मिला एकटीच होती.
नेहमीप्रमाणे उर्मिला शेजारी राहणाऱ्या कला महादेव कासदेकर यांच्यासोबत घरापासून काही अंतरावर असलेल्या शेतात गवत कापण्यासाठी गेली. दोघी शेतात असताना त्यांना वाघाची चाहूल लागली. वाघ जवळ असल्याचं लक्षात येताच दोघींच्याही काळजाचा ठोका चुकला.
कला यांनी जीवाच्या आकांतानं तेथून पळ काढला. मात्र, उर्मिलानं जवळच असलेल्या एका छोट्याशा संत्र्याच्या झाडाचा आधार घेतला. तिला वाटलं की झाडाच्या आडोशाने आपण वाचू शकतो. मात्र, वाघाने क्षणार्धात तिच्यावर झडप घातली. वाघाने संत्र्याच्या झाडाजवळून उर्मिलाला पकडलं आणि फरफटत लगतच्या नाल्याकडे नेलं. काही क्षणांतच कुटुंबाचा आधार असलेल्या उर्मिलाचा दुर्दैवी अंत झाला.
उर्मिलाच्या मृत्यूमुळे इवने कुटुंबावर मोठं संकट कोसळलं आहे. तिच्या जाण्यानं केवळ एका कुटुंबाचा आधार हिरावला नाही, तर तिच्या बहिणींच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबाच्या भविष्यासाठी पाहिलेली अनेक स्वप्नंही आता अधुरी राहिली आहेत.
वाघ तिच्या व्हॉट्सॲप डीपीवर होता : उर्मिलाला वाघ आणि जंगलाचं विशेष आकर्षण होतं. वन्यजीवांविषयी ती सतत कुतूहलानं विचारायची. मित्र-परिचितांना ती अनेकदा, ‘मला एकदा वाघ पाहायचा आहे,’ असं सांगायची. काही दिवसांपूर्वी तिनं आपल्या व्हॉट्सॲप डीपीवर चक्क वाघाचा फोटो लावला होता. वाघाबद्दल इतकं प्रेम असलेल्या उर्मिलाच्या आयुष्यातील हा सर्वात मोठा विरोधाभास ठरला.
ज्या वाघाचा फोटो तिनं आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर जपला, त्याच वाघानं तिचं जीवन हिरावून घेतलं. तिच्या मृत्यूची बातमी समजल्यानंतर तिचा व्हॉट्सॲप डीपी पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात एकच विचार येतो उर्मिलाला वाघ पाहायचा होता. पण ज्या वाघाला तिनं आपल्या आयुष्यात इतक्या जवळची जागा दिली, त्याच वाघानं तिला या जगापासून कायमचं दूर केलं.
6 वर्षांची असताना वडिलांनी सोडून दिलं : उर्मिलाचं आयुष्य सुरुवातीपासूनच संघर्षाचं होतं. ती 6 वर्षांची असताना तिचे वडील कुटुंबाला सोडून निघून गेले. त्यानंतर ते पुन्हा कधीच परतले नाहीत. ते कुठे आहेत, कसे आहेत, याचीही कुटुंबाला माहिती नाही. मूळचं मध्य प्रदेशातील असलेलं हे आदिवासी कुटुंब घरातील प्रमुख व्यक्ती निघून गेल्याने हादरलं.
अशा परिस्थितीत आई मातिया यांनी स्वतःला सावरलं आणि मुलांना घेऊन सोनोरी गाव गाठलं. पार्वती, सरस्वती, तुळशीराम, लीला, पुष्पा आणि उर्मिला या मुलांना घेऊन त्यांनी शेतमजुरी केली. मिळेल ते काम केलं आणि संसाराचा गाडा ओढला. आई अशिक्षित होती, मात्र तिचं एक स्वप्न मोठं होतं. आपल्या मुलींनी शिकावं आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहावं.
हातात कोयता, मनात शिक्षणाचं स्वप्न : लहानपणापासूनच उर्मिला आणि तिच्या भावंडांनी शेतात मजुरी केली. परिस्थिती कठीण होती. मात्र त्यांनी शिक्षणाची वाट सोडली नाही. मोठ्या दोन बहिणींची लग्नं झाली. त्यानंतर लीला हिने समाजकार्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी मिळवली, तर पुष्पानेही याच विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.
उर्मिलाने बीएससीनंतर डीएड केलं. गरिबी होती, साधनं कमी होती. मात्र शिक्षणाची जिद्द मोठी होती. हातात कोयता घेऊन शेतात राबतानाच उर्मिलाच्या मनात शिक्षणाच्या जोरावर पुढे जाण्याचं स्वप्न होतं.
बहिणीला अधिकारी बनवण्याचं उर्मिलाचं स्वप्न : लीला हुशार होती. तिच्यात काहीतरी मोठं करण्याची क्षमता आहे, हे उर्मिलानं ओळखलं होतं. 2023 मध्ये समाजकल्याण विभागातील उपायुक्त पदाची जाहिरात आली. जाहिरात पाहताच उर्मिलानं लीलाला परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. लीलानं अभ्यास सुरू केला. मात्र घरची परिस्थिती तिच्या अभ्यासाच्या आड येऊ नये, यासाठी उर्मिला स्वतः राबत होती.
ती शेतात काम करायची, घर सांभाळायची आणि बहिणीच्या अभ्यासासाठी पुस्तकं व इतर साहित्य आणून द्यायची. लीलाला अभ्यास करता यावा म्हणून उर्मिलानं अमरावतीच्या तपोवन परिसरात भाड्यानं एक खोलीही करून दिली होती. तिथं लीलानं ऑनलाइन पद्धतीनं अभ्यास केला. लीलाचा अभ्यास म्हणजे जणू उर्मिलाचं स्वतःचं स्वप्न होतं.
अखेर 2025 मध्ये लीला ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली. समाजकल्याण विभागात तिची नियुक्ती होणार होती. नियुक्ती आदेशाची प्रतीक्षा सुरू होती. मात्र बहिणीच्या हातात नियुक्तीचं पत्र पाहण्याआधीच उर्मिलाचं आयुष्य संपलं.
25 लाखांत सोनं परत येणार का? : वाघाच्या हल्ल्यात उर्मिलाचा मृत्यू झाल्यानं शासनाकडून कुटुंबाला 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र आई मातिया यांच्या डोळ्यांसमोर पैशांपेक्षा मुलीचं रूप उभं राहतं. ‘माझी मुलगी सोनं होती. 25 लाख रुपये घेऊन आम्ही सोनं गमावलं,’ या त्यांच्या शब्दांत पैशांनी कधीही भरून न निघणारी पोकळी दडलेली आहे. उर्मिला गेल्यानंतर बहिणीच्या नोकरीचा आनंदही कुटुंबाला उरलेला नाही. लीलाला नोकरी लागावी, तिचं आयुष्य उभं राहावं, यासाठी सर्वाधिक उत्साह उर्मिलाचाच होता.
‘मी शून्य झालेय’, लीलाची व्यथा : उर्मिलाच्या जाण्यानं तिची बहीण लीला अक्षरशः कोलमडून गेली आहे. ज्या बहिणीनं तिला अधिकारी बनण्यासाठी उभं केलं, तिच्याच मृत्यूनं लीलाच्या आयुष्यातील सगळा आनंद हिरावून घेतला आहे.
वनविभागाच्या कारवाईवरही ती प्रश्न उपस्थित करते. या वाघानं यापूर्वीही दोन बळी घेतले होते, मग त्याला आधीच का पकडण्यात आलं नाही? आणखी किती जीव जाण्याची वनविभाग वाट पाहत होता, असे प्रश्न तिच्या मनात आहेत. मात्र सध्या हे प्रश्न विचारण्याची ताकदही तिच्यात उरलेली नाही.
‘माझी बहीण गेल्यामुळे माझं डोकं काहीच काम करत नाही. मी शून्य झाले आहे. काय बोलावं, काय करावं, काहीच सुचत नाही. आज शिकलेली मी आणि अशिक्षित असणारी माझी आई, आम्ही दोघीही समान अवस्थेत आहोत,’ असं लीला सांगते.
घरातली सगळ्यात लहान, पण आधार सगळ्यात मोठा : उर्मिला 6 भावंडांमध्ये सगळ्यात लहान होती. मात्र घरात तिची भूमिका मोठ्या भावासारखी होती. ती शेतात काम करायची, घर सांभाळायची, उत्तम स्वयंपाक करायची, बकऱ्या पाळायची आणि बहिणीच्या शिक्षणाचीही काळजी घ्यायची.
‘आपण या बकऱ्या विकू आणि चांगल्या उत्पन्न देणाऱ्या बकऱ्या घेऊ,’ असं उर्मिला नेहमी म्हणायची. काही दिवसांपूर्वी अभ्यासाचा खर्च भागवण्यासाठी बकऱ्या विकण्याचाही विचार ती करत होती, असं लीला सांगते.
मृत्यूच्या दिवशीही नव्या शिक्षणाचा विचार : उर्मिलाच्या मनात स्वतःच्या भविष्याचंही स्वप्न होतं. तिला कम्प्युटर सॉफ्टवेअरचा डिप्लोमा करायचा होता. मृत्यूच्या दिवशी सकाळीच तिनं एक वर्षाच्या डिप्लोमा अभ्यासक्रमाची जाहिरात व्हॉट्सॲपवर पाठवली होती, असं लीला हिनं सांगितलं. या अभ्यासक्रमासाठी २४ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार असल्याचंही ती म्हणाली होती. त्या सकाळी शिक्षणाचं स्वप्न सांगणारी उर्मिला काही तासांतच कायमची निघून जाईल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती.
घराची जबाबदारी उर्मिलाच्या खांद्यावर : उर्मिलाच्या बहिणी बाहेर राहून शिक्षण घेत होत्या. कुणी अमरावतीत राहून अभ्यास करत होतं, तर कुणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होतं. अशा वेळी घराची संपूर्ण जबाबदारी उर्मिला सांभाळत होती. दुसऱ्याच्या शेतातील कामं, घरातील कामं, बकऱ्यांची देखभाल आणि कुटुंबातील प्रत्येकाची काळजी, हे सगळं ती सहजपणे करायची. दुचाकी बिनधास्त चालवणारी, संकटाला न घाबरणारी आणि इतरांना धीर देणारी उर्मिला वयाने सगळ्यात लहान होती. मात्र कुटुंबासाठी ती एखाद्या मोठ्या भावासारखी होती.
‘मुलगी शिकली पाहिजे’, एवढंच आईचं स्वप्न : उर्मिलाची आई अशिक्षित. हातात शिक्षणाची पदवी नाही. मात्र मुलींना शिक्षण मिळावं यासाठी आयुष्यभर तिनं शेतात राबून घाम गाळला. या कुटुंबानं मुलींच्या लग्नापेक्षा त्यांच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं. समाजात मुलगी वयात आली की लग्नाची चर्चा सुरू होते. मात्र या घरात चर्चा होती ती शिक्षणाची, नोकरीची आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची. कष्टातून कुटुंबानं छोटंसं घर उभं केलं. बकऱ्या घेतल्या आणि मुलींना शिकवलं. संघर्षातून उभं राहत असलेल्या या कुटुंबाचा कणा अखेर वाघाच्या हल्ल्यानं मोडला आहे.
उर्मिलाला होती जंगलाची आवड : चांदूरबाजार येथील स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या चिखलदरा येथील गाविलगड किल्ला मोहिमेत उर्मिला रविवारी सहभागी झाली होती. जंगलभ्रमंती, वन्यजीव, झाडं-पानं याविषयी तिला विशेष उत्सुकता होती. अशा मोहिमांमध्ये ती उत्साहाने सहभागी व्हायची. रविवारी ज्या सहकाऱ्यांसोबत उर्मिला जंगलभ्रमंती करत होती, त्यांच्यासोबत आज ती नाही. तिच्या सहकाऱ्यांसाठी हीच बाब अस्वस्थ करणारी ठरली आहे.
टोपी होती तिची ओळख : उर्मिला नेहमी टोपी घालायची. ती टोपीच तिची वेगळी ओळख बनली होती. वाघानं हल्ला केला त्या दिवशीही तिच्या डोक्यावर टोपी होती. वाघानं तिला संत्र्याच्या झाडावरून पकडून नाल्याकडे फरफटत नेलं. घटना समजल्यानंतर मित्र आणि परिचित घटनास्थळी पोहोचले. उर्मिलाचा मृतदेह दिसण्याआधी त्यांना दिसली ती तिची टोपी. क्षणभर सगळ्यांचे पाय थांबले. ओळखीची टोपी समोर होती. मात्र ती घालणारी उर्मिला आता कधीच परत येणार नव्हती.
‘ती आमची लहान बहीण, मात्र आधार मोठ्या भावासारखा’ : उर्मिलाचा भाऊ तुळशीरामसाठीही तिचं जाणं मोठा धक्का आहे. घर सांभाळणारी, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणारी, संकटात धीर देणारी आणि सगळ्यांना मार्गदर्शन करणारी उर्मिला अचानक गेल्यानं कुटुंबाचा आधारच निघून गेला आहे. तिच्या बहिणी पार्वती, पुष्पा आणि इतर भावंडांच्या आठवणीतही उर्मिला अशीच उभी राहते, वयानं लहान, पण जबाबदारीने सगळ्यांपेक्षा मोठी.
अंत्ययात्रेला आलेल्या नातेवाईकांना दुःख बोलू देईना : उर्मिलाच्या अंत्ययात्रेला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींसह नातेवाईकही मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. सुखाच्या दिवसांत घरात कधी न दिसलेले अनेक नातेवाईकही या दुःखाच्या प्रसंगी आले. मात्र दुःख इतकं मोठं होतं की त्यांच्याशी बोलण्याचीही ताकद कुटुंबीयांमध्ये उरली नव्हती.
ज्यांच्या उपस्थितीनं कधी घर भरलं नव्हतं, त्या दिवशी उर्मिलाच्या जाण्यानं घर, अंगण आणि संपूर्ण गाव माणसांनी भरून गेलं होतं. मात्र या गर्दीतही उर्मिलाची उणीव प्रत्येक क्षणी जाणवत होती, अशी भावना लीला व्यक्त करते.
'उर्मिला पुढे जाणारी मुलगी होती' : स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे शिवा काळे यांच्या आठवणीत उर्मिला एक जिज्ञासू, उत्साही आणि सतत काहीतरी शिकण्याची धडपड करणारी तरुणी म्हणून राहिली आहे. जंगल, झाडं, पानं आणि वन्यजीवांविषयी तिला विशेष कुतूहल होतं. वाघांविषयी ती वारंवार विचारायची. काही दिवसांपूर्वी तिनं आपल्या व्हॉट्सॲप डीपीवर वाघाचा फोटोही लावला होता. ज्या वाघाबद्दल ती इतक्या उत्सुकतेनं बोलायची, त्याच वाघानं तिचा जीव घेतला. ही विडंबनात्मक शोकांतिका आज सोनोरी गावाच्या मनावर कायमची कोरली गेली आहे.