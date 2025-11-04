शहरी क्षेत्रातील तुकडे बंदी कायदा रद्द; 49 लाख कुटुंबांची जमीन नियमित होणार
सुमारे 49 लाख कुटुंबांची जमीन आता मोफत आणि सोप्या पद्धतीने नियमित होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
Published : November 4, 2025 at 1:47 PM IST
मुंबई : राज्याच्या नागरी भागातील, तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती (NA) वापर अनुज्ञेय असलेल्या क्षेत्रांतील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. आज त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलंय. यामुळे सुमारे 49 लाख कुटुंबांची जमीन आता मोफत आणि सोप्या पद्धतीने नियमित होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
निर्णय काय झाला? : आतापर्यंत शेतीसाठी तुकडे बंदी कायदा होता, ज्यात जमिनीचे किमान क्षेत्र ठरलेले असायचे. पण शहरांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन लोकांनी छोटे तुकडे विकत घेतले होते, असे सुमारे 49 लाख तुकडे राज्यभर आहेत. हे तुकडे आता कायद्याने बेकायदेशीर मानले जाणार नाहीत. हा फायदा फक्त शहरी भागात मिळेल, जसे की महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या हद्दीत, MMRDA, PMRDA, NMRDA यांसारख्या प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात, ग्रोथ सेंटर्समध्ये किंवा शहरांच्या आजूबाजूच्या नियोजन क्षेत्रात असेल. येथील जमिनी आता शेतीऐवजी इतर वापरासाठी सोयीस्कर होतील, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विनाशुल्क प्रक्रिया होणार : या अध्यादेशानुसार 15 नोव्हेंबर 1965 पासून ते 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे आता कोणतेही शुल्काची आकारणी न करता विनामूल्य मानीव नियमित करण्यात येणार आहे. तुकडे आता या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित होणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 49 लाख तुकड्यांचे मानीव नियमितीकरण होणार आहे. आता ज्या तुकड्यांची खरेदी विक्री नोंदणीकत केलेली आहे, मात्र त्या खरेदीदारांची नावे 7/12 उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता 7/12 उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तावेजांद्वारे म्हणजे नोटरी करून केलेले आहेत, त्यांनी आता सब रजिस्टारकडे नोंदणी करून त्यांना त्यांची नावे 7/12 उताऱ्यामध्ये मालकी हक्काच्या सादरीकरणासाठी घेता येतील. याबाबत लवकरच आम्ही एक सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना देऊ, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
