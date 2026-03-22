ETV Bharat / state

औंध-बाणेरमध्ये परदेशी स्ट्रॉबेरींची शहरी शेती; ‘ऍग्रो-टुरिझम’चा नवा अध्याय, पुणेकरांना मिळाला स्ट्रॉबेरी शेतीचा अनुभव!

पुणेसारख्या आधुनिक शहरात परदेशी स्ट्रॉबेरीची शेती केली जात आहे. या शेतीची माध्यमातून नागरिकांना स्ट्रॉबेरीची चव चाखण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

शेतात पिकवलेली स्ट्रॉबेरी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहराच्या वाढत्या नागरीकरणामुळं शेती ही केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित राहिली आहे, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. मात्र पुण्यातील औंध-बाणेर परिसरात अवघ्या 12 गुंठ्यांच्या जागेत परदेशी प्रजातींच्या स्ट्रॉबेरीचं सेंद्रिय पद्धतीनं पीक घेण्यात यश मिळालं आहे. शहरी भागात उभारलेला हा उपक्रम सध्या पुणेकरांच्या आकर्षणाचं केंद्र ठरत. तर कुटुंबांसाठी एक प्रकारचा 'ऍग्रो-टुरिझम' अनुभव मिळत आहे.

स्ट्रॉबेरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयोग : हा प्रकल्प एका कंपनीच्या पुढाकारातून साकारला आहे. ही शेती स्वास्थ निकेतन, सकाळ नगर इथं आहे. बाणेरमधील या जागेत परदेशी प्रजातींच्या स्ट्रॉबेरीचं सेंद्रिय पद्धतीनं पीक घेतलं जात आहे. शहराच्या मध्यभागी परदेशी स्ट्रॉबेरींची लागवड करून त्या थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा अभिनव प्रयोग आहे.

या स्ट्रॉबेरीची केली लागवड : या प्रकल्पात Murano (Italy उगम) आणि Brilliance (United States उगम) या दोन परदेशी स्ट्रॉबेरी प्रजातींची लागवड करण्यात आली आहे. या दोन्ही जाती आकारानं मोठ्या, भडक लाल रंगाच्या, गोड चवीच्या आणि आकर्षक दिसणाऱ्या आहेत. यामध्ये बियांचं प्रमाण अधिक असून फळांचा ताजेपणा आणि चमक ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेतात. पारंपरिक स्ट्रॉबेरींपेक्षा या प्रजाती वेगळ्या असल्यामुळं पुणेकरांना नवी चव अनुभवायला मिळत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात सुमारे सहा हजार रोपं लावली आहेत. हवामानाचा अभ्यास करून नियोजनबद्ध लागवड केल्यामुळं अवघ्या दोन महिन्यांतच झाडांना खाण्यायोग्य फळधारणा झाली. आयोजकांच्या मते, एका झाडापासून किमान 2 ते 3 किलोपर्यंत उत्पादन घेतलं जात आहे. प्रति किलो 900 रुपयांनी ताजी स्ट्रॉबेरी विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

'स्वतः तोडा-स्वतः खा' : या उपक्रमाचं मुख्य आकर्षण म्हणजे 'स्वतः तोडा आणि स्वतः खा' ही संकल्पना आहे. ऑनलाईन बुकिंगद्वारे कुटुंबांना प्रवेश दिला जातो. दिवसाला सुमारे 40 ते 50 कुटुंबं इथं भेट देतात. ग्राहकांना शेतात जाऊन स्वतः स्ट्रॉबेरी तोडण्याची आणि ताजी फळं चाखण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळं ग्राहकांना उत्पादन प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो आणि ताजेपणाची खात्रीही पटते. लहान मुलांसाठी हा अनुभव अधिकच खास ठरतोय. मुलांना स्ट्रॉबेरी योग्य पद्धतीनं कशी तोडायची?, झाडांचं संगोपन कसं करायचं?, फळ खराब होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यायची? याचं मार्गदर्शन केलं जातं. त्यामुळं मुलांमध्ये शेतीविषयी कुतूहल आणि जागरूकता निर्माण होत आहे. ही शेती पूर्णपणे सेंद्रिय तत्त्वांवर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. लागवडीपूर्वी मातीची योग्य चाचणी करून त्यात शेणखत मिसळलं जातं. गोठ्यातील गाईंचं शेण आणि गोमूत्रापासून तयार केलेले जीवामृत नियमित फवारण्यात येते. झाडांना सातत्यानं ओलावा आणि थंडावा मिळावा, यासाठी ठिबक सिंचन प्रणालीचा वापर केला जातो.

विद्यार्थी आणि इच्छुकांना दिलं जातं प्रशिक्षण : किडे आणि मुंग्यांपासून संरक्षणासाठी रासायनिक औषधांऐवजी नैसर्गिक उपाययोजना केल्या जातात. फळे ताजी आणि टवटवीत राहावीत यासाठी लिंबाच्या पानांचा अर्क तयार करून त्याची फवारणी केली जाते. या पद्धतीमुळं ग्राहकांच्या मनातील रासायनिक अवशेषांविषयीची भीती दूर झाल्याचं आयोजक सांगतात. या प्रकल्पाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं 'ऍग्रो कल्चर'मधील विद्यार्थ्यांना तसंच इच्छुक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. परदेशी प्रजातींची निवड, सेंद्रिय खतांची निर्मिती, ठिबक सिंचन तंत्र, पीक व्यवस्थापन, काढणी आणि थेट विक्री याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलं जातं. त्यामुळं हा उपक्रम केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता ज्ञानवाटपाचं केंद्र म्हणूनही विकसित होत आहे.

विविध भाज्यांची केली जाते लागवड : स्ट्रॉबेरीसोबतच इथं रेड कॅबेज, देशी वांगी, टोमॅटो यांसारख्या भाज्यांची लागवड करण्यात आली आहे. तसंच सेंद्रिय पद्धतीनं तयार केलेला गुळ आणि इतर कृषी उत्पादनं विक्रीला ठेवली आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना एकाच ठिकाणी विविध सेंद्रिय पर्याय उपलब्ध होत आहेत. शहरातील सोसायटीच्या आवारातच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परदेशी स्ट्रॉबेरीचं उत्पादन घेणं ही मोठी बाब मानली जात आहे. ग्रामीण भागापुरती मर्यादित असलेली शेती शहरी भागातही शक्य आहे, हे या प्रयोगातून सिद्ध झालं आहे. कुटुंबांसाठी हा उपक्रम सहलीसारखा अनुभव देतो, तर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देतो. पुण्यासारख्या शहरी भागात परदेशी स्ट्रॉबेरीची चव आणि दर्जा कायम राखत सेंद्रिय शेतीचा आदर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून दिसून येतो. बाणेरमधील हा प्रयोग पुण्यातील शहरी शेती आणि ऍग्रो-टुरिझमसाठी नवा अध्याय ठरत असून भविष्यात अशा प्रयोगांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.