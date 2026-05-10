दोनदा अपयशानं गाठूनही चिकाटीच्या जोरावर आयएफएस परीक्षेत यश; जाणून घ्या, ओंकार फडतरेंचा प्रेरणादायी प्रवास

राज्यातील कर्तव्यदक्ष आयएएस अधिकारी शेखर परदेशी यांच्या कामातून प्रेरणा घेत ओंकार फडतरे यांनी यूपीएससीत उत्तीर्ण होत यशाचा झेंडा रोवला आहे. पाहुयात त्यांच्या यशाचा प्रवास!

आयएफएस परीक्षेत ओंकार फडतारे यांना यश (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 10, 2026 at 4:01 PM IST

Updated : May 10, 2026 at 4:33 PM IST

कोल्हापूर - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ही जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाची कसोटी पाहणारी परीक्षा म्हणून ओळखली जाते. सातत्यानं येणारं अपयश, आत्मविश्वास गमावल्यासारखा वाटत असताना कुटुंबीयांनी केलेली पाठराखण आणि यूपीएससी क्रॅक करण्याची वज्रमुठ या निर्धारावर भारतीय वन सेवा परीक्षेत 30 व्या रँकनं डॉ. ओंकार फडतरे उत्तीर्ण झाले.

मूळचे सातारा शहरात राहणारे ओंकार सुनील फडतरे यांचं पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण साताऱ्यातील छत्रपती शाहू अकॅडमी येथे झाले. तर अकरावी आणि बारावी यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये शिक्षण झालं. यानंतर पदवीच शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ओंकार फडतरे यांनी नागपूर गाठलं. नागपूर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात साडेपाच वर्षांचं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.

चिकाटीच्या जोरावर आयएफएस परीक्षेत यश (Source- ETV Bharat Reporter)

शेखर परदेशींमुळे यूपीएससीचे आकर्षण- राज्यातील आयएएस अधिकारी शेखर परदेशी यांनी गावागावांमध्ये राज्य शासनाच्या राबवलेल्या योजना ओंकार यांच्या वाचनात आल्या. परदेशी यांच्या व्याख्यानानं त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात लक्षणीय बदल घडून आला. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्याची तयारी सुरू केली. यासाठी राजधानी दिल्लीत एक वर्ष स्वअध्ययन केलं. साताऱ्याला परतल्यानंतर घरीच अभ्यास करण्याला प्राधान्य देत या परीक्षेतील बारकावे समजावून घेतले. आतापर्यंत झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव केला. या क्षेत्रातील यशस्वी झालेल्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतलं. यामुळे ओंकार दोन वेळा मुलाखतीपर्यंत पोहोचूनही त्यांना अपयश आलं. यावेळी हायस्कूल शिक्षक असलेले वडील सुनील फडतरे यांनी ओंकार यांना पाठबळ देतं पुन्हा परीक्षेत सातत्य ठेवण्यासाठी मोलाची साथ दिली. शिक्षिका असलेल्या आई सीमा फडतरे यांनीही ओंकार यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करण्यासाठी मदत केली. यानंतर कोल्हापुरातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश मिळाल्यानंतर डॉ. ओंकार यांनी मागं वळून पाहिलंच नाही.

आयएफएस परीक्षेत ओंकार फडतारेंचा प्रेरणादायी प्रवास (Source- ETV Bharat Reporter)

परीक्षार्थींना हा दिला महत्त्वाचा सल्ला- वडिलांनी दिलेला मोलाचा सल्ला अपयशाच्या काळात कामी आला. याच जोरावर नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय वनसेवेच्या परीक्षेत देशात सहावी रँक मिळवून ओंकार फडतरे आयएफएस अधिकारी बनले आहेत. तुमच्यातील क्षमता ओळखा. अभ्यासात सातत्य ठेवा. यश हमखास तुम्हाला मिळेल, असा मोलाचा सल्ला ओंकार यांनी यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींना दिला आहे.



चौथा प्रयत्न आणि पहिलीचं मुलाखत- गेली पाच वर्ष केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या डॉक्टर ओंकार फडतरे यांनी यापूर्वी दोन वेळा मुलाखतीपर्यंतचा प्रवास केला. मात्र, त्यांना दोनदा अंतिम यादीत स्थान मिळवण्यात अपयश आलं. 2025 मध्ये झालेल्या परीक्षेत चौथ्यांदा त्यांनी कसोशीनं प्रयत्न केला. त्यानंतर मुलाखतीपर्यंत पोहोचले. यंदाच्या निवड यादीत देशभरातून सहाव्या क्रमांकानं उत्तीर्ण होऊन डॉ. ओंकार फडतरे यांनी केंद्रीय वन सेवेच्या परीक्षेत यश मिळवलं आहे. या यशानं कोल्हापूर आणि सातारा दोन्ही जिल्ह्यात त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

