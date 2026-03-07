ETV Bharat / state

यूपीएससी परीक्षेत नाशिक जिल्ह्याचा डंका; 'या' उमेदवारांनी मारली बाजी

शुक्रवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं घेतलेल्या नागरी सेवा (यूपीएससी) परीक्षेचा जाहीर झाला. यात नाशिक जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांनी बाजी मारली.

नाशिक : केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षा-2025 चा निकाल जाहीर झाला. या परिक्षेत देशातील 958 उमेदवारांना यश मिळालं आहे. विशेष म्हणजे या 958 उमेदवारांपैकी राज्यातील 60 पेक्षा जास्त उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. या निकालात पहिल्या 100 उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच जणांचा समावेश आहे. ऋषिकेश आलासे या उमेदवारानं भारतामध्ये 61 वी रँक पटकावली आहे. यूपीएससी परीक्षेत नाशिक जिल्ह्यानं बाजी मारली आहे. यात कळवणच्या डॉ. सायली पगार यांना 87 रँक, मालेगाव तालुक्यातील सोयगाव येथील कार्तिक बच्छाव यांनी 177 रँक, मालेगाव तालुक्यातील काळवाडी येथील प्रेरणा खवळे 913 रँक, मालेगाव तालुक्यातील पाटणे येथील धनश्री आहिरे यांनी 479 रँक मिळवली आहे.

धनश्री आहिरे : मालेगाव तालुक्यातील पाटणे गावातील एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या धनश्री आहिरे यांनी परीक्षेत 489 वी रँक मिळवल्यानं त्यांना आयपीएस दर्जा मिळाला आहे. धनश्री यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या वनसेवा परीक्षेत यश मिळवत सहाय्यक वनरक्षक हे पद मिळवलं होतं. मात्र त्यांचं ध्येय मोठं असल्यामुळं त्यांनी परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर हे यश संपादन केलं आहे.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना धनश्री आहिरे (ETV Bharat Reporter)

कार्तिक बच्छाव : मालेगाव तालुक्यातील कार्तिक रवींद्र बच्छाव यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 177 वी रँक पटकावली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं 2025 मध्ये पूर्व परीक्षा, तर ऑगस्ट 2025 मध्ये मुख्य परीक्षा दिली होती. त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात मुलाखती घेतल्या होत्या. त्याचा निकाल शुक्रवारी घोषित करण्यात आला. 180 आयएएस, 55 आयएफएस तर 150 आयपीएस पदे होती. त्यात कार्तिक बच्छाव यांनी सलग दुसऱ्यांदा या परीक्षेत स्थान मिळवलं आहे.

प्रेरणा खवळे : माळेगाव तालुक्यातील काळवाडी गावातील शेतकरी कुटुंबातील प्रेरणा कैलास खवळे यांना 913 वी रँक मिळली. जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत उल्लेखनीय यश संपादन केलं आहे.

डॉ. सायली पगार : डॉक्टर सायली पगार यांनी यूपीएससी परीक्षेत अखिल भारतीय पातळीवर 87 वी रँक मिळवत कळवण तालुक्याचं नाव देशभरात उज्ज्वल केलं आहे. डॉ. सायली पगार यांचं शालेय शिक्षण केंद्रीय विद्यालय सालबोनी कोलकाता आणि मैसूर इथं झालं आहे. त्यानंतर त्यांनी बेंगलोर इथं एमबीबीएसचं शिक्षण घेतलं आहे. पुढे नाशिक जिल्ह्यातील गिरणारे ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवा करताना नोकरी सांभाळून त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करत उल्लेखनीय यश संपादन केलं.

कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही : "मी सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगी आहे. लहानपणापासून मला प्रशासकीय सेवेची आवड होती. त्यासाठी मी तयारी करत होते. गेल्यावर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या वनसेवा परीक्षेत यश मिळवत सहाय्यक वन संरक्षक (एसीएफ) हे पद मिळवलं होतं. मात्र, ध्येय दिल्ली गाठण्याचं होतं. त्यामुळं खडतर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर आज मला यश संपादन करता आलं. यासाठी मी कुठलाही क्लास लावला नव्हता. काही दिवस पुण्यात नंतर घरीच गावाकडे अभ्यास केला. या यशामागं माझं कुटुंब, मित्र परिवार आणि शिक्षकांचे मी आभार मानते, अशी प्रतिक्रिया धनश्री अहिरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

संपादकांची शिफारस

