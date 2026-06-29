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TET पेपरफुटीवर विधानसभेत गोंधळ; विरोधकांचा सभात्याग

मंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधकांचं समाधान न झाल्यानं त्यांनी अखेर सभागृहातून सभात्याग केला.

TET पेपरफुटीवर विधानसभेत गोंधळ
TET पेपरफुटीवर विधानसभेत गोंधळ (ETV Bharat/Vidhansabha)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 2:56 PM IST

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मुंबई - महाराष्ट्र विधानसभेत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून आज विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी या प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव मांडत चर्चेची मागणी केली. जाधव म्हणाले की, पेपरफुटीचा विषय थेट सरकारशी संबंधित आहे, त्यामुळे सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी. “ही परीक्षा झाली नाही तर शिक्षकांचं भवितव्य संकटात येईल,” असंही त्यांनी नमूद केलं. तसंच सभागृहाचं सर्व कामकाज स्थगित करून या विषयावर चर्चा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर टीका करत शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झाल्याचं सांगितलं. “या पेपरफुटीला सरकारचा पाठिंबा आहे का? हे सरकारपुरस्कृत आहे का? आणि TET पेपरची छपाई राज्याबाहेर का करण्यात आली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावत आज पुरवणी मागण्यांवर चर्चा निश्चित असल्यानं या प्रस्तावावर विचार करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, सरकारनं या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.



शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सरकारनं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचं सांगितलं. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देत, यासंदर्भात आजच सविस्तर निवेदन सादर केलं जाईल, असं त्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिलं. मात्र, मंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधकांचं समाधान न झाल्यानं त्यांनी अखेर सभागृहातून सभात्याग केला.

परीक्षा कधी होणार हे लवकरच जाहीर होणार - महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटी प्रकरणात भिवंडी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत बिहार आणि हरियाणातील तीन आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे बिहार, हरियाणा, दिल्ली, आग्रा आणि इतर काही राज्यांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचं जाळं राज्याबाहेरही पसरलं असल्याची शक्यता तपासली जात आहे.


दरम्यान, पेपरफुटीनंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी परीक्षेच्या नव्या तारखेबाबत लवकरच नियोजन जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, सुमारे 6 लाख 128 शिक्षकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही आणि 6 लाख 126 परीक्षार्थ्यांकडून कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही.


येत्या 2 ते 3 दिवसांत TET परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर केली जाईल. तसंच राज्यातील 37 शहरांमधील 1,028 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा पुन्हा नव्याने घेण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

TET PAPER LEAK
TET पेपरफुटीवर विधानसभेत गोंधळ
शिक्षणमंत्री दादा भुसे
आमदार भास्कर जाधव
TET PAPER LEAK

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