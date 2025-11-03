श्रीरामपूर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण, 40 वर्षांनी स्वप्नपूर्ती
श्रीरामपूर शहरात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याहस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं.
Published : November 3, 2025 at 11:09 AM IST
अहिल्यानगर : श्रीरामपूर शहरात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण रविवारी उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत आणि जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
नेवासा-संगमनेर मार्गावरील भाजी मंडईसमोर उभारण्यात आलेल्या या भव्य पुतळ्याच्या निर्मितीसाठी 1 कोटी 31 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान संपूर्ण परिसर 'जय शिवराय'च्या घोषणांनी दुमदुमून गेला होता. या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्यासाठी श्रीरामपूर शहर, तालुका तसेच जिल्ह्यातील असंख्य शिवभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
40 वर्षांचा संघर्ष संपला : "श्रीरामपूर तालुक्यातील नागरिक आणि शिवप्रेमींचा 40 वर्षांचा संघर्ष अखेर आज संपला आहे. शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं भव्य अनावरण करण्यात आलं. या ऐतिहासिक सोहळ्यात सहभागी होत आलं, हे माझं भाग्य समजतो", अशी भावना माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण झाली : गेल्या चार दशकांपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा श्रीरामपूरात उभारला जावा, यासाठी शिवप्रेमी आणि नागरिक सातत्याने प्रयत्नशील होते. अखेर तो दिवस उजाडला असून, आजचा दिवस विजयाचा आणि अभिमानाचा क्षण असल्याचंही सुजय विखे यांनी सांगितलं.
'प्रश्न लवकर मार्गी लागले पाहिजेत' : 40-40 वर्षे मुद्दे प्रलंबित राहतात, ते संपले पाहिजेत. ज्या महामानवांमुळे आणि महापुरुषांमुळे आपलं अस्तित्व आहे, त्यांना जर आपण जागा द्यायला विलंब लावत असू, तर ते योग्य नाही. 40 वर्षांपासून श्रीरामपूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा प्रलंबित असलेला विषय महायुती सरकारनं आज मार्गी लावल्याचं विखेंनी सांगितलं.
पुढील 6 महिन्यात आंबेडकरांचं स्मारक पूर्ण होणार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा विषयही मार्गी लागला आहे. डॉ. आंबेडकरांचं स्मारक उभारण्यासाठी अनेक आंदोलनं करण्यात आली. मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. पुढील 6 महिन्यांत हे स्मारक पूर्ण होईल, असे विखेंनी सांगितलं. खोटी आश्वासनं देऊन वर्षानुवर्षे विषय प्रलंबित ठेवणारे आम्ही नाही. महायुती सरकार जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरेल, असेच काम करत आहे, असंही सुजय विखेंनी यावेळी सांगितलं.
