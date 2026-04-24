सिंधुदुर्गात अवकाळीने उडवली दाणादाण; जोरदार पाऊस, वादळी वाऱ्यामुळे अनेकांचे नुकसान
Published : April 24, 2026 at 12:25 PM IST
सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भागात अवकाळी पावसाने हाहाकार उडवून दिला असून, सावंतवाडी-आंबोली परिसरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. सावंतवाडीत तर गुरुवारी रात्री 12 वाजताच्या सुमारास विजांच्या गडगडाटासह वाऱ्यांमुळे झाडं पडण्यासह पत्र्याची शेड उडून गेल्याचे प्रकार सावंतवाडीत घडलेत. सुदैवाने यात कोणाला गंभीर इजा झाली नाही. सायंकाळपासून विजांचा लखलखाट सुरू होता. आंबोलीत जोरदार पाऊस कोसळला. यातच रात्री 12 च्या सुमारास शहरात वादळी वाऱ्याने थैमान घातले. या वाऱ्यात मोती तलाव, राजवाडा, शिव उद्यान परिसरातील झाड पडण्यासह रामेश्वर प्लाझा येथील पत्र्याचे छत उडून गेले.
रात्री जवळपास 2 तास विद्युत पुरवठा देखील खंडित : एसपीके कॉलेजच्या परिसरात हे छत उडून पडले. सुदैवाने यात कोणाला गंभीर इजा पोहोचली नसल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. रात्री जवळपास 2 तास विद्युत पुरवठा देखील खंडित होता. शहरात आणखीनही काही ठिकाणी या वाऱ्याने नुकसान केल्याचे समजते. नुकतीच न. प. कडून पत्र्याच्या शेडबाबत ऑडिटची सूचना देण्यात आलेली असताना रामेश्वर प्लाझा येथील छत उडून गेल्याने मोठा अपघात घडला. सुदैवाने हे छत मोती तलावासमोरील भागात न कोसळल्याने मोठा अनर्थ टळला.
नवीन इमारतीचे पत्रे तुटून पडलेत : दरम्यान, पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे यात मोठे नुकसान झालंय. जुन्या इमारतीचं कौलारू छत तसेच नवीन इमारतीचे पत्रे तुटून पडलेत. वाऱ्याचा वेग एवढा होता की तीन मजली इमारत ओलांडून काही पत्रे थेट कॉलेजच्या मागील बाजूला जाऊन पडले. रामेश्वर प्लाझा येथील काचीच्या खिडक्या फुटून नुकसान झाले. राजवाडा येथील नारळाचे झाड पडून संरक्षक कठड्याचे आणि शिव उद्यानमधील झाडाचे नुकसान झाले. उभाबाजर येथील छाताचा पत्रा शेजारील इमारतीच्या अंगणात जाऊन पडला. आरपीडीच्या जाहिरात कमानीचंही नुकसान झालंय. सुदैवाने ही घटना रात्रीच्या वेळी घडल्याने मोठा अनर्थ टळलाय.
