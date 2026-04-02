साताऱ्याला सलग चौथ्या दिवशी वादळी तडाखा, वीज कोसळून शेतकऱ्याचा मृत्यू, महामार्गावर वाहनधारकांची कसरत

सातारा जिल्ह्यात सलग चौथ्या दिवशी झालेल्या वादळी पावसाने हाहाकार माजवला. अंगावर वीज कोसळून एका वृद्ध शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला.

सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 10:25 PM IST

सातारा - सातारा जिल्ह्यात सलग चौथ्या दिवशी (गुरुवारी) विजांच्या कडकडाटात झालेल्या वादळी पावसाने सर्वत्र हाहाकार माजवला. माण तालुक्यात वीज कोसळून एका वृद्ध शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. लाला दाजी जाधव (वय ६५, रा. तोंडले, ता. माण, जि. सातारा), असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. दरम्यान, पुणे-बंगळुरू आणि गुहागर-विजापूर या महामार्गावर पावसाचे पाणी साचल्याने वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागली.

शेतकऱ्याचा वीज पडून मृत्यू - माण तालुक्यातील तोंडले गावातील शेतकरी लाला जाधव हे 'बाशिंग' नावाच्या शिवारात काम करत होते. दुपारी वातावरण ढगाळ होऊन विजांचा कडकडाट सुरू झाला. त्यात अंगावर वीज कोसळून ते जागीच मृत्युमुखी पडले. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांसह दहिवडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गेल्या चार दिवसांपासून वाई, खंडाळा माण, खटाव या तालुक्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटात वादळी पाऊस पडत आहे. त्यामध्ये सुमारे 35 शेळ्या-मेंढ्या, एक महिला आणि एका शेतकऱ्याचा वीज पडून मृत्यू झाला आहे.

वादळी वारे आणि गारपिटीचा मोठा फटका - शासकीय कार्यालये आणि घरांवरील सोलर पॅनलना वादळी वारे आणि गारपिटीचा मोठा फटका बसला आहे. गारपिटीच्या तडाख्याने सोलर पॅनल फुटून मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच गारांमुळे वाहनांच्या काचा देखील फुटल्या आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून वेगवेगळ्या भागांमध्ये वादळी पावसाने हजेरी लावली आहे. गुरुवारी दुपारी कराड तालुक्यातील दक्षिण मांड खोरे आणि कोयनाकाठ परिसरात झालेल्या जोरदार पावसामुळे पुणे-बंगळुरू आणि गुहागर-विजापूर महामार्गावर पाणी साचले होते. त्यातून मार्ग काढताना वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागली.

पुण्यातील जनजीवन विस्कळीत - पुणे शहरात अवकाळी पावसामुळं गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महापौर मंजुषा नागपूरे यांनी तातडीनं आवश्यक उपाययोजना राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. सध्या राज्यभरात अवकाळी पावसानं थैमान घातलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शहरी भागात अवकाळी पावसानं हैदोस घातल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं होतं.

