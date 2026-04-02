पुण्याला अवकाळी पावसानं झोडपलं, झाड पडल्यानं महिलेचा मृत्यू, रुग्णालयात शिरलं पाणी
Published : April 2, 2026 at 7:32 PM IST
पुणे - पुण्यात गुरुवारी दुपारच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार अवकाळी पावसानं शहराला झोडपलं. शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणीच पाणी झाल्याचं पाहायला मिळालं. तब्बल दोन तास झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक रस्त्यांवर नदीसदृश्य परिस्थिती पाहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी झाडं पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. झाड पडल्यामुळं एका महिलेचा मृत्यू झाला. दिवसा अंधार पडल्यानं रात्र झाल्यासारखी परिस्थिती झाली होती.
जनजीवन विस्कळीत - पुणे शहरात अवकाळी पावसामुळं गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीय. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महापौर मंजुषा नागपूरे यांनी तातडीनं आवश्यक उपाययोजना राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. सध्या राज्यभरात अवकाळी पावसानं थैमान घातलं आहे. त्यामुळं शेतकऱयांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शहरी भागात अवकाळी पावसानं हैदोस घातल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं होतं.
महापौरांनी घेतला आढावा - पुणे शहरातील विविध भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचणं, झाडं कोसळणे, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे तसेच नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रुग्णालयात शिरलं पाणी - गुरुवारी झालेल्या अवकाळी पावसानं पुणे शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळं वाहतूक कोंडी तसंच अनेक गाड्या बंद पडल्या होत्या. पुण्यातील अलका चौक येथील एका रुग्णालयात पाणी शिरल्याची घटना घडली.
ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू - शहरात विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि वादळामुळं मोठं नुकसान झालं आहे. पुण्यातील सिंहगड रोड येथील नवश्या मारुतीजवळ झाडं पडल्यानं फुलविक्री करणाऱ्या एका ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवक सूरज लोखंडे यांनी केला. रंजना नवनाथ गिरी असं मृत्यू झालेल्या महिलेचं नाव आहे.
महापौरांनी केली घटनास्थळाची पाहणी - महापौर मंजुषा नागपूरे म्हणाल्या की, मी आता सिंहगड रोडची पाहणी केली. अनेकांच्या घरात अवकाळी पावसाचं पाणी गेलं आहे झाड पडल्यानं एका महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत वाईट आहे. सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. अवकाळी पावसाचा इशारा दिल्यानंतरसुद्धा सगळे लोकं काम करत होते. निसर्गापुढं माणूस काही करू शकत नाही, पण जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्यावर सगळ्यांनी काम करणं गरजेचं आहे.
महिलेच्या मृत्यूला प्रशासन जबाबदार - यावेळी स्थानिक नगरसेवक सूरज लोखंडे म्हणाले की, प्रशासनाचा कस लागला आहे. एखादी घटना घडली की उपाययोजना करायच्या. जी झाडं कमकुवत आहेत, ती जर अगोदरच तोडण्यात आली असती तर अशी घटना घडली नसती. येथील स्थानिक नागरिकांनी वारंवार झाड तोडण्याबाबत तक्रार दिली असताना देखील झाड तोडण्यात आलं नव्हतं. जी घटना घडली आहे त्याला प्रशासन जबाबदार आहे.
