छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अवकाळी पावसानं केलं शेतकऱ्यांचं नुकसान, हातातोंडाशी आलेलं पिकं जमीनदोस्त

राज्यात होत असलेल्या अवकाळी पावसामुळं बळीराजाचं मोठं नुकसान होत आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

SAMBHAJINAGAR UNSEASONAL RAIN
अवकाळी पावसामुळं बळीराजाचं मोठं नुकसान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 7:48 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : अवकाळी पावसानं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हाहाकार माजवला असून शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला आहे. सलग दोन रात्र अचानक वरुण राजानं हजेरी लावल्यामुळं हातातोंडाशी आलेलं पिकं उद्धवस्त झाली आहेत. गहू, मका, कांदासारखी पिकं काढणीच्या वेळी आडवी झाल्यामुळं आता नुकसान कस भरून काढायचं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी पडला आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस असे नैसर्गिक संकट येत असल्यामुळं पिकांचं होणारं नुकसान नेहमीचंच झालं आहे. सरकार दरवेळी मदत जाहीर करतं. मात्र, ती अतिशय कमी असते आणि वेळेवर देखील मिळत नाही. आता तरी शेतातील अवस्था पाहून तातडीनं मदत द्या, अशी मागणी पळशी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दोन दिवस वरुण राजाची हजेरी : मागील पंधरा दिवसांपासून उन्हाचा पारा चढलाय. परंतु, वातावरणात अचानक बदल झाला. यानंतर बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास वीजांच्या कडकडाट सुरू झाला. वादळी वाऱ्यांसह पावसानं जोरदार हजेरी लावली. जवळपास तीन ते चार तास पाऊस कोसळला. त्यात शेतीचं नुकसान झालं. तर गुरुवारी रात्री दहानंतर पुन्हा पावसानं हजेरी लावल्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतात लावलेल्या गहू, मका, कांदा, डाळिंब सारख्या पिकांचं नुकसान झालं. गहू जमिनीवर लोळल्यामुळं त्यांचा दर्जा कमी झालाय. यामुळं त्याचं बाजारमूल्य संपल्याची खंत पळशी येथील शेतकरी अनिल पळसकर यांनी व्यक्त केली. गहू काढणीला आल्यानं त्यासाठी यंत्र शोधत असताना अचानक पावसाला सुरुवात झाली. परिणामी गव्हाचे चांगले पैसे येणार होते, ते हातामधून गेले. अवकाळी पावसामुळं झालेलं नुकसान पाहून तातडीनं मदत जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

भाजीपाल्यांचं नुकसान : "छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या अगदी जवळ असलेल्या पळशी गावातून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला बाजारपेठेत दाखल होतो. पालेभाज्यांसह कांदा आणि इतर भाजीपाल्याची आवक पावसामुळं मंदावली आहे. अचानक आलेल्या पावसाच्या आणि गारांच्या माऱ्यामुळं कांद्याच्या पातीला मारा बसला. जमिनीतील कांदा आणि वर असलेलं बीज यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. तर काही प्रमाणात बाजारी, मकासारख्या पिकांना फटका बसला आहे. प्रत्येकवेळी सरकार पंचनामे करण्यास विलंब करते. त्यामुळं परिस्थिती योग्य प्रमाणात नोंदवली जात नाही. तातडीनं मदत मिळावी. उत्पादन खर्च तरी द्यावा", अशी मागणी पळशी येथील शेतकरी नाना पळसकर यांनी केली. जिल्ह्यात सिल्लोड, सोयगाव, फुलंब्री, करमाड भागामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

हेही वाचा :

  1. भोंदूबाबा अशोक खरात बलात्कार प्रकरण : अंनिसने एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांना दिली गोपनीय माहिती
  2. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवा, एका ईमेलमुळे खळबळ
  3. महाडमध्ये चवदार तळे सत्याग्रह दिन; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते 55 कोटींच्या विकासकामांचा प्रारंभ

