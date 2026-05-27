लातूर जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळीचा हाहाकार; वीज पडून 4 जनावरांचा मृत्यू, आंबा बागांचे मोठे नुकसान

राज्यात बऱ्याच ठिकाणी अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. अहमदपूर शहराला वादळी वाऱ्यासह पावसाचा तडाखा बसला आहे. यात वीज कोसळून चार जनावरे दगावली आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 7:57 AM IST

लातूर : अहमदपूर शहर आणि तालुक्यात काल (26 मे) रात्री झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने मोठा हाहाकार उडवला. रात्रीच्या वेळी झालेल्या विजांच्या कडकडाटामुळं संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या नैसर्गिक आपत्तीत तालुक्यात विविध ठिकाणी वीज पडून तीन म्हशी आणि एका बैलाचा मृत्यू झाला असून, काढणीला आलेल्या आंबा बागांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.

शहरासह ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडित : काल सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस रात्री साडेआठपर्यंत सुरू होता. त्यानंतर मध्यरात्री पुन्हा वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने जोर धरला. वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्यानं अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, तर काही ठिकाणी वीज खांबांचेही नुकसान झालं. अहमदपूर शहरात सुमारे 45 ते 50 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. वीज खांब कोसळल्यामुळं शहरासह ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा रात्रभर खंडित झाला होता.

विजेच्या तडाख्याने चार जनावरे दगावली : या अवकाळी पावसादरम्यान वीज पडून तालुक्यातील चार जनावरांचा मृत्यू झाला. सताळा येथील शेतकरी रामदास धोंडीबा इरले यांची म्हैस वीज पडून दगावली. मांगदरी येथील शेतकरी शिवाजी बळीराम देवकते यांचा बैल विजेच्या धक्क्याने ठार झाला. आनंदवाडी (काळेगाव) येथील शेतकरी तुळशीराम सिद्राम केंद्रे यांच्या शेतातील म्हैसही विजेच्या तडाख्यात मृत्यूमुखी पडली. तसेच हगदळ येथील बालाजी लक्ष्मण उपरवाड यांची म्हैसही वीज पडून दगावली.

आंबा बागांचे मोठे नुकसान : वादळी वाऱ्यामुळं तालुक्यातील शिल्लक असलेल्या आंबा बागांना मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणावर आंबे झाडावरून गळून पडल्यानं बागायतदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे पशुधन आणि पिकांचे नुकसान झाल्यानं बळीराजा पुन्हा संकटात सापडला आहे.

पंचनामे सुरू : घटनेची माहिती मिळताच तहसील प्रशासनाने संबंधित गावांमध्ये पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. मृत जनावरांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी होत आहे.

महावितरणचे 12 तास प्रयत्न : वादळामुळं महावितरण कंपनीचेही मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी वीजेचे खांब कोसळल्यानं संपूर्ण तालुक्याचा वीज पुरवठा खंडित झाला होता. मात्र, पाऊस थांबल्यानंतर उपकार्यकारी अभियंता डी. बी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांनी तब्बल 12 तास प्रयत्न करून अहमदपूर शहरासह बहुतांश भागातील वीज पुरवठा पूर्ववत केला.

