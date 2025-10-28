नंदुरबारला अवकाळी पावसाचा तडाखा, शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला
गेल्या महिन्यात झालेल्या पावसाचे पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांनी पिकांची काढणी केली नव्हती. त्यामुळे दोन दिवसांच्या पावसाने उरलेले पीकही वाया गेलं आहे.
October 28, 2025
October 28, 2025
नंदुरबार : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. निसर्गाच्या या कोपामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून दसरा-दिवाळीनंतरचा त्यांचा शेवटचा आधारही निसर्गानं हिरावून घेतला आहे. या अवकाळी पावसामुळे कापूस, मिरची, बाजरी, कांदा, सोयाबीन आदी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे.
बळीराजा हवालदिल : खरं तर, गेल्या महिन्यात झालेल्या पावसाचे पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांनी पिकांची काढणी केली नव्हती. त्यामुळे दोन दिवसांच्या पावसाने उरलेले पीकही वाया गेले आहे. प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकरी संकटात सापडला असून, बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. अशातच, पावसानंतर कपाशीच्या बोंडांना कोंब फुटत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून याबाबत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, कृषी विभागाकडून मंडळ अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पावसाचा जोर कायम : जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, शहरासह ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झालं आहे. सखल भागांत पाणी साचल्यानं अनेक रस्ते चिखलमय झाले असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या बेमोसमी पावसामुळे दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
20 हजार क्विंटल मिरची पाण्याखाली : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील मिरची पथारीवर साचलेल्या पाण्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. वास्तविक, दोन दिवसांपूर्वी बाजार समितीत मिरचीची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली होती. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली मिरची सुकविण्यासाठी पथारीवर टाकली होती. मात्र, अवकाळी पावसामुळे सुमारे 20 हजार क्विंटल मिरची पाण्याखाली गेल्याची माहिती मिळाली आहे.
शहरात सुमारे 25 पेक्षा अधिक मिरची व्यापारी असून, त्यांच्या पथारीवर साचलेल्या पाण्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खरेदी-विक्री व्यवहार तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले आहेत.
रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. भात, मका, उडीद, सोयाबीन आणि कपाशी या पिकांना पावसाचा मोठा फटका बसला असून, शेतात पाणी साचलं आहे. काही ठिकाणी ओलाव्यामुळे पीकं लाल पडली आहेत, तर काही भागांत रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कळंबू येथे घराची भिंत कोसळली : जोरदार पावसामुळे शहादा तालुक्यातील कळंबू येथे घराची भिंत कोसळून नुकसान झालं आहे. सुदैवाने जीवितहानी टळली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिली आहे. दरम्यान, 26 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने चांदसैली घाटात दरड कोसळल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. सोमवारी सकाळपासून जेसीबीच्या साहाय्यानं मलबा हटविण्याचं काम सुरू करण्यात आलं असले, तरी सततच्या पावसामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत.
पावसामुळे पंचनाम्यात व्यत्यय : पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी कृषी विभागानं तलाठी आणि कृषी सहायकांना सूचना दिल्या असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक सी.के. ठाकरे यांनी दिली. मात्र, सततचा पाऊस सुरू असल्यामुळे पंचनामे करणं कठीण होत आहे. त्यामुळे पाऊस थांबल्यानंतर पंचनामे केले जातील, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
नवापूर तालुक्यातही पावसाचं थैमान : नवापूर तालुक्यातही अवकाळी पावसानं थैमान घातलं असून, शेतात कापून ठेवलेलं भाताचं पीक साचलेल्या पाण्यात तरंगत असल्याचे विदारक चित्र झामणझर परिसरात दिसून आलं. या पावसामुळे चौकी, मोरकरंजा, पानबारा, सोनखांब, तिळासर, जामनपाडा, खेकडा, झामणझर, कारेघाट, लक्कडकोट, गडद, आमपाडा आदी भागांत पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
भात, सोयाबीन, तूर आणि मका या पिकांना या पावसाचा फटका बसला असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तालुक्यात 90 टक्के भात पीक पाण्यात बुडालं असून, मोड येण्याची शक्यता आहे. शासनानं याची तातडीने दखल घेऊन, झालेल्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करावेत आणि सर्व शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
जिल्ह्यात 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी 30.3 मिमी सरासरी पाऊस नोंदवला गेला आहे. तालुकानिहाय पावसाची सरासरी खालीलप्रमाणे,
- नंदुरबार - 41 मिमी
- नवापूर - 39.4 मिमी
- अक्कलकुवा - 31.1 मिमी
- धडगाव - 28.1 मिमी
- शहादा - 32.00 मिमी
- तळोदा 24.01 मिमी
