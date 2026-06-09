नीट पुनर्परीक्षेसाठी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था; 21 जूनला विद्यार्थ्यांची परीक्षा, 14 जूनपर्यंत प्रवेशपत्र मिळणार
22.79 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि वितरण प्रक्रियेत अतिरिक्त गोपनीयता, बहुस्तरीय देखरेख आणि सायबर मॉनिटरिंगचा अवलंब करण्यात आलाय.
Published : June 9, 2026 at 9:47 AM IST
मुंबई : नीट-यूजी 2026 परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था आणि केंद्र सरकारने 21 जून रोजी होणाऱ्या पुनर्परीक्षेसाठी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था उभारली आहे. सुमारे 22.79 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि वितरण प्रक्रियेत अतिरिक्त गोपनीयता, बहुस्तरीय देखरेख आणि सायबर मॉनिटरिंगचा अवलंब करण्यात आला असून, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पेन-अँड-पेपर पद्धतीने घेतली जाणार : मूळ परीक्षा 3 मे रोजी घेण्यात आली होती. मात्र पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर पुनर्परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला असून, 21 जून रोजी दुपारी 2 ते सायंकाळी 5.15 या वेळेत देशभरात परीक्षा होणार आहे. परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच पेन-अँड-पेपर पद्धतीने घेतली जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि संबंधित यंत्रणांनी परीक्षा प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटी रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागाने दिलीय. यामध्ये प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रियेवर अधिक कडक नियंत्रण, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील देखरेख, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आणि परीक्षा केंद्रांवरील निरीक्षण यांचा समावेश आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांना सुरक्षित ठिकाणी विलगीकरणात ठेवण्यात आले असून, परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागाने दिलीय.
भारतातील 551 शहरांमध्ये परीक्षा : उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुनर्परीक्षा भारतातील 551 शहरांमध्ये तसेच परदेशातील 14 शहरांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठीची ही देशातील सर्वात मोठ्या प्रवेश परीक्षांपैकी एक मानली जाते. MBBS, BDS, AYUSH आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरले जातात.
सिटी इंटिमेशन स्लिप जाहीर : राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने उमेदवारांसाठी 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी केली आहे. या स्लिपद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांचे परीक्षा केंद्र कोणत्या शहरात असेल याची माहिती मिळते. मात्र ही स्लिप अंतिम प्रवेशपत्र नसून केवळ परीक्षा शहराची पूर्वकल्पना देण्यासाठी जारी करण्यात आली आहे.
14 जूनपर्यंत प्रवेशपत्र : एनटीएकडून पुनर्परीक्षेसाठी नवीन प्रवेशपत्र जारी करण्यात येणार असून, ते 14 जूनपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांनी जुन्या प्रवेशपत्राऐवजी नव्याने जारी करण्यात येणारे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणे आवश्यक राहणार आहे.
विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे हेच प्राधान्य : उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि विद्यार्थी-पालकांचा विश्वास परत मिळवणे हे सध्या सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे, असं म्हटलं आहे. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहावी यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला वाव मिळू नये यासाठी संबंधित यंत्रणा सतर्क आहेत, असे अधिकाऱ्यानी सांगितले. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांच्या मते सुरक्षा आवश्यक आहे, पण केंद्रांवरील अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यांनी वाढीव सुरक्षा उपायांचे स्वागत केले असले, तरी केवळ प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेपुरते लक्ष केंद्रित करून चालणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता महत्त्वाची आहेच, मात्र परीक्षा केंद्रांवरील अंमलबजावणी, ओळख पडताळणी, तांत्रिक देखरेख आणि स्थानिक स्तरावरील गैरप्रकार रोखणे यावरही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. संपूर्ण साखळी मजबूत असेल तरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास वाढेल, असं काळपांडे यांना वाटतं.
सरकारने सुरक्षा वाढवणे आवश्यकच : पुनर्परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांवर वाढलेल्या मानसिक दबावाबाबत अनेक पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. नीट परीक्षार्थी वेदांत गायकवाड याच्या आई पल्लवी गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने सुरक्षा वाढवणे आवश्यकच होते. मात्र पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक ताण आला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यास आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत अनिश्चिततेचा सामना केला आहे. आता किमान ही परीक्षा कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण व्हावी, एवढीच अपेक्षा आहे.
पुन्हा तयारी करणे मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक : पुनर्परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षा आणि चिंता अशा दोन्ही भावना दिसून येत आहेत. नीट परीक्षा देण्यासाठी तयारी करत असलेल्या वेदांत गायकवाड याने सांगितले, पुन्हा तयारी करणे मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. मात्र यावेळी परीक्षा निष्पक्ष आणि सुरक्षित वातावरणात होईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सतत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. आता परीक्षा सुरळीत पार पडून निकाल प्रक्रियाही वेळेत पूर्ण व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.
प्रवेशपत्र उपलब्ध होताच डाऊनलोड करावे : उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना : सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करून परीक्षा शहर तपासावे. प्रवेशपत्र उपलब्ध होताच डाऊनलोड करावे. परीक्षा दिवशी प्रवेशपत्रासह वैध ओळखपत्र बाळगणे आवश्यक असेल. एनटीएच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा. सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेश आणि अफवांपासून दूर राहावे. दरम्यान, 21 जून रोजी होणारी पुनर्परीक्षा सुरळीत आणि वादमुक्त पार पडते का, याकडे देशभरातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांचा परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे आणि निष्पक्ष मूल्यमापन सुनिश्चित करणे, हीच यंदाच्या पुनर्परीक्षेसमोरील सर्वात मोठी कसोटी ठरणार आहे.
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