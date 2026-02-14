ETV Bharat / state

पुण्यात अनोखा 'व्हॅलेंटाईन्स डे'; "माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" म्हणत पुणेकरांनी राबवली स्वच्छता मोहीम

"माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" म्हणत पुणेकरांनी तब्बल अडीच हजार कचऱ्याचं संकलन केलं आहे.

Unique 'Valentine's Day' in Pune; Pune residents launch cleanliness drive saying "My River, My Valentine"
"माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" म्हणत पुणेकरांनी राबवली स्वच्छता मोहीम (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 7:47 PM IST

पुणे : प्रेम आणि आपुलकीचा दिवस म्हणून ओळख असलेला 'व्हॅलेंटाईन्स डे' आज (14 फेब्रुवारी) जगभरामध्ये मोठ्या उत्सवात साजरा केला जात आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आवडत्या व्यक्तीसमोर आज आपलं प्रेम व्यक्त करत असतो. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यामध्ये देखील आज अनोख्या पद्धतीनं 'व्हॅलेंटाईन्स डे' साजरा करण्यात आला आहे. "माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" म्हणत पुणेकरांनी तब्बल अडीच हजार कचऱ्याचं संकलन केलं आहे.

"माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" हा उपक्रम : वर्शिप अर्थ फाउंडेशन तर्फे आज पुण्यातील मुळा, मुठा नदीकाठ परिसरात "माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" हा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत भिडे पूल परिसर, नवी पेठ, मुठा नदी पात्र इथं स्वच्छता करण्यात आली. "स्वच्छ पुणे हा युवकांचा संकल्प", "स्वच्छतेची सुरुवात युवकांकडून", "स्वच्छ पुणे संकल्प 2026", असं फलक हाती घेत युवकांनी मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी व पर्यावरणाबाबत जनजागृती केली. नदीपात्रात स्वच्छता मोहीम राबवत 5 हजार पुणेकरांनी "माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" उपक्रमात सहभाग घेत 'व्हॅलेंटाईन्स डे' साजरा केला.

संख्येनं पुणेकर नागरिक सहभागी : यंदा "माय रिव्हर, माय व्हॅलेंटाईन्स" या उपक्रमाचे 6 वे वर्ष असून सामाजिक कार्यकर्ते शामाला देसाई यांना यंदाचा मुळा मुठा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. दरम्यान, ज्याप्रमाणे राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकाळी लवकर उठून आपल्या कामाला सुरुवात करत होते, त्याच पद्धतीनं सकाळी मुठा स्वच्छता अभियान राबवत तरुणांनी त्यांना आगळीवेगळी आदरांजली अर्पण केली. या उपक्रमामध्ये शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना तसंच मोठ्या संख्येनं पुणेकर नागरिक सहभागी झाले होते.

नदी संवर्धनाबाबत सकारात्मक बदल : वर्शिप अर्थ फाउंडेशनचे अध्यक्ष पराग मते म्हणाले की, "आज आपण आपल्या जवळच्या व्यक्तीसोबत 'व्हॅलेंटाईन्स डे' साजरा करत असतो. आम्ही मुळा, मुठा नदीवर प्रेम करत असून नदी स्वच्छतेसाठी केवळ एकदिवसीय मोहीम पुरेशी नाही, म्हणूनच आम्ही शिपको कंपनीच्या सहकार्यानं मुठा नदीमध्ये 'ट्रॅश बूम' ही शाश्वत व प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. नागरिकांमध्ये नदी संवर्धनाबाबत सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. या उपक्रमामध्ये युवकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे, " असं पराग मते यांनी यावेळी सांगितलं.

नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प : पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुळा, मुठा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातील पहिल्या टप्पा हा पुण्यातील संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानचा असून या 3.7 किमी लांबीच्या नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसंच बंडगार्डन ते मुंढवाच्या 5.5 किमी व औंध ते बालेवाडी दरम्यान 8.1 किमी लांबीचे काम सुरू करण्यात आलं आहे. तसंच नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाचे लागून उपलब्ध जागेमध्ये विविध नागरी सुविधा (थीम पार्क) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सध्या संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

