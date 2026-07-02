35 वर्षांची सेवा अन् शेवटचा दिवस ठरला अविस्मरणीय; वारणा दूध संघाचा कर्मचारी चक्क घोड्यावरून आला कार्यालयात
वारणा दूध संघातील कर्मचारी पोपट पाडळकर यांनी सेवानिवृत्तीचा दिवस संस्मरणीय करण्यासाठी हलगीच्या ठेक्यावर चक्क घोड्यावरून कार्यालयात दिमाखात एन्ट्री केली. याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे.
Published : July 2, 2026 at 8:17 PM IST
कोल्हापूर - मागील 35 वर्ष दूध संघाची इमाने इतबारे सेवा केल्यानंतर कार्यालयातील आपला शेवटचा दिवस संस्मरणीय करण्याचा संकल्प कोल्हापुरातील वारणा खोऱ्यात राहणाऱ्या पोपट पाडळकर यांनी केला होता. त्याचप्रमाणं त्यांनी आपली ही इच्छा पूर्ण करत नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी कार्यालयात चक्क घोड्यावरून एन्ट्री केली. हलगीच्या ठेक्यावर वाजत गाजत नवरदेवासारखं घोड्यावर ऐटीत बसलेला आपला रोजचा सहकारी पाहून रोज सोबत काम करणारे कर्मचारीसुद्धा अवाक् झाले. सध्या जिल्ह्यात पाडळकर यांच्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची चर्चा सुरू आहे.
घोड्यावर बसून हलगीच्या ठेक्यावर केली कार्यालयात एन्ट्री - कोल्हापूरच्या वारणानगर येथील वारणा दूध संघाचे कर्मचारी पोपट पाडळकर 30 जूनला सेवानिवृत्त झाले. मागील 35 वर्ष वारणा दूध संघाच्या कॅडबरी विभागात ते कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. सेवानिवृत्तीचा दिवस वेगळ्या पद्धतीनं साजरा करण्याचा त्यांचा मनोदय होता. त्यामुळं त्यांनी मित्रांसोबत घेऊन हलगीच्या ठेक्यावर कार्यालयात शेवटच्या दिवशी घोड्यावरून येण्याचा निर्णय घेतला. "लग्नावेळी घोड्यावर बसलो होतो. त्यानंतर दूध संघातून निवृत्त होताना घोड्यावर बसल्याचा मनस्वी आनंद होत आहे," असं सांगत 13 मे 1992 रोजी विवाह झालेले पाडळकर यांना पुन्हा एकदा या निमित्तानं घोड्यावर बसण्याची संधी मिळाली आणि सेवानिवृत्तीचा दिवस वेगळ्या पद्धतीनं साजरा केल्याचं समाधान व्यक्त केलं.
सहकाऱ्यांना दिली मानवंदना; शेवटच्या दिवशी भावुक - वारणा दूध संघाच्या कॅडबरी विभागात नोकरी करणारे पोपट पाडळकर यांचा रांगडा स्वभाव सर्वांनाच आपलसं करणारा आहे. त्यामुळं संघात त्यांचा मित्रपरिवारही मोठा आहे. "नोकरीचा शेवटचा दिवस सहकारी मित्रांसमवेत घालवून घरी परतताना कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक मानवंदना दिल्याचा क्षण मनाला भाऊक करणारा होता. यावेळी माझ्या डोळ्यात अश्रू तरळले. आता यापुढं वडिलोपार्जित शेती करणार," असं पाडळकर यांनी सांगितलं.
अंगावर गुलाल अन् घोडा विजयाचं प्रतीक : एखाद्या निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर अथवा एखादी लढाई जिंकून आल्यानंतर गुलालाची उधळण करून आनंद उत्सव साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणं घोड्यावर स्वार होत पोपट पाडळकर यांनी सहकाऱ्यांसोबत गुलालाची उधळण करत सेवानिवृत्तीचा हा एकप्रकारे विजयोत्सव साजरा केला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या अनोख्या सेवानिवृत्तीची चर्चा जिल्हाभर सध्या सुरू आहे.
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