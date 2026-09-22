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मुंबईत अनोखा 'पेट-फ्रेंडली' गणेशोत्सव: कांदिवलीत मालकांनी पाळीव प्राण्यांना घेऊन केली बाप्पाची आरती

मुंबईतील ‘कांदिवलीचा अधिपती’ हे गणेश मंडळ देशातील पहिले पेट फ्रेंडली गणेश मंडळ म्हणून उपक्रम राबवत आहे.

Pet Friendly Ganeshotsav Mumbai
मुंबईत अनोखा 'पेट-फ्रेंडली' गणेशोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 4:38 PM IST

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मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. सर्वत्र भक्तगण बाप्पाच्या सेवेत व्यस्त असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील कांदिवली परिसरात एक आगळावेगळा आणि कौतुकास्पद उपक्रम राबवण्यात आला.

या उपक्रमात पाळीव प्राणी आणि त्यांचे मालक एकत्र सहभागी झाले आणि विघ्नहर्ता गणपती बाप्पाची आरती करण्यात आली. या वेळी अनेक पाळीव प्राण्यांनी आपल्या मालकांसोबत गणरायाच्या चरणी हजेरी लावली. मुक्या प्राण्यांना मोठ्या आवाजाचा तसेच गर्दीचा त्रास होऊ नये, यासाठी आयोजकांकडून विशेष काळजी घेण्यात आली. प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या सोयीचीही व्यवस्था करण्यात आली होती.

“बाप्पाच्या दरबारात सर्व जीवांना समान स्थान आहे,” हा संदेश या उपक्रमातून देण्याचा प्रयत्न असल्याचं आयोजक संकेत भट यांनी सांगितलं. प्राणीप्रेम आणि गणेशभक्तीचा अनोखा संगम घडवून आणणाऱ्या या उपक्रमाचं उपस्थितांकडून कौतुक करण्यात आलं.

Pet Friendly Ganeshotsav Mumbai
मुंबईत अनोखा 'पेट-फ्रेंडली' गणेशोत्सव (ETV Bharat)

देशातील पहिले पेट फ्रेंडली गणेश मंडळ : मुंबईतील ‘कांदिवलीचा अधिपती’ हे गणेश मंडळ देशातील पहिले पेट फ्रेंडली गणेश मंडळ म्हणून उपक्रम राबवत आहे. या मंडळात मोठ्या संख्येनं पाळीव प्राण्यांचे पालक आपल्या पाळीव प्राण्यांसह सहभागी होत आहेत. मुंबईतील सर्व पाळीव प्राण्यांना न्याय मिळवून देण्याचा ध्यास मंडळानं घेतला आहे. “आपण जेव्हा प्राण्यांना किंवा पाळीव प्राण्यांना त्रास देतो, त्यावेळी आपण थेट देवाला त्रास देत असतो,” ही भावना मंडळाच्या भिंतीवर कोरण्यात आली आहे.

“आमच्यासाठी प्राणी आणि माणूस एकच असून आम्ही दोघांकडे वेगळ्या पद्धतीने बघत नाही. प्राण्यांना सन्मान मिळावा आणि त्यांना हक्काचं असं मंडळ मिळावं, यासाठी आम्ही हा उपक्रम सुरू केला असून देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे,” असं युवा सेना ॲनिमल वेल्फेअर फोर्सचे महाराष्ट्र समन्वयक आदर्श कांबळे यांनी सांगितलं.

प्रत्येक भटक्या प्राण्याला मायक्रोचिप बसवण्याचा मानस असून, त्याद्वारे संबंधित प्राण्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असंही कांबळेंनी सांगितलं. प्राणी अनेक वेळा माणसांना मदत करतात; मात्र त्यांना अपेक्षित सन्मान दिला जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

“आपल्या देवांच्या आजूबाजूलाही मोठ्या प्रमाणावर प्राणी पाहायला मिळतात. त्यामुळे देवांचाही प्राण्यांवर जीव आहे, हे वेळोवेळी दिसून येतं,” असंही आदर्श कांबळे म्हणाले.

Pet Friendly Ganeshotsav Mumbai
मुंबईत अनोखा 'पेट-फ्रेंडली' गणेशोत्सव (ETV Bharat)

'असे उपक्रम इतर ठिकाणीही आयोजित व्हायला हवेत' : दुसरीकडे, स्वतः पाळीव प्राण्यांचे पालक असलेले धवल राणा म्हणाले की, हा भारतातील पहिलाच उपक्रम असून, अशा प्रकारचे उपक्रम विविध ठिकाणी आयोजित व्हायला हवेत. “आम्हाला इथं येऊन फार छान वाटलं. माझ्या पाळीव प्राण्याला मिळालेला सन्मान माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. या उपक्रमामुळे प्राण्यांनाही सन्मान मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाळीव प्राण्यांना सोबत आणण्यास मज्जाव केला जातो. मात्र, या ठिकाणी आम्हाला आमचे पाळीव प्राणी आणता आले, याचा आम्हाला अभिमान आहे. हा उपक्रम खरोखरच कौतुकास्पद असून, अशा प्रकारचे उपक्रम इतर ठिकाणीही आयोजित व्हायला हवेत,” अशी भावना राणा यांनी व्यक्त केली.

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TAGGED:

SPECIAL GANPATI AARTI FOR PETS
GANESHOTSAV
ANIMAL LOVERS GANESH FESTIVAL
पाळीव प्राण्यांचा गणेशोत्सव मुंबई
PET FRIENDLY GANESHOTSAV MUMBAI

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