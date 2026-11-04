नेत्रदानाची अनोखी चळवळ, किशोर सोनी यांनी नव्वद लाख लोकांपर्यंत पोहचवली मोहीम
आतापर्यंत देशात 30 हजार लोकांनीच नेत्रदान केलं असून ग्रामीण पातळीपर्यंत मोहीम राबवण्याची गरज असल्याचं किशोर सोनी यांनी सांगितलं. अमित फुटाणे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 7:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - आरोग्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था काम करत असून त्यातही विविध उपक्रम देखील राबवले जात आहेत. मात्र त्यात सर्वात महत्वाची मानली जाणारी नेत्रदानाची मोहीम राबवण्याची गरज आहे. हीच गरज ओळखून 28 वर्षांपासून शहरातील किशोर सोनी अनोखी चळवळ राबवत आहेत. देशभरात गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन हातात फलक घेऊन ते तासंतास उभे राहतात. तिथे असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांना नेत्रदानाचं महत्व समजून सांगण्याचं काम ते करत आहेत. आतापर्यंत जवळपास 90 लाख लोकांपर्यंत आपला उद्देश्य पोहचवला असून अजून खूप काम करणं गरजेचं असल्याचं मत किशोर सोनी यांनी व्यक्त केलं. देशात एक कोटीहून अधिक अंध व्यक्ती असून त्यातील 40 लाख लोकांना नेत्र मिळाले तर नवीन आयुष्य मिळू शकते. मात्र आतापर्यंत देशात 60 हजार नेत्र म्हणजेच 30 हजार लोकांनीच नेत्रदान केलं असून ग्रामीण पातळीपर्यंत मोहीम राबवण्याची गरज असल्याचं किशोर सोनी यांनी सांगितलं.
28 वर्षांपासून अनोखी मोहीम - शहरात शेअर मार्केट व्यवसाय करणाऱ्या किशोर सोनी यांनी अनोखी मोहीम हाती घेतली आहे. नेत्रदान ही काळाची गरज ओळखून त्यांनी 28 वर्षांपूर्वी चळवळ हाती घेतली. गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन हातात फलक घेऊन तासंतास उभे राहू लागले. नेत्रदान किती गरजेचं आहे त्याबाबत त्यांनी माहिती सांगण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीपासून सामाजिक उपक्रमात सहभागी होण्याची त्यांना आवड होती. मात्र समाजासाठी वेगळं काहीतरी करायचं असं नेहमी वाटायचं. त्यात बाबा आमटे राबवत असलेल्या उपक्रमाची माहिती घेत नवी ऊर्जा मिळत होती. त्यातच एका वर्तमानपत्रात नेत्रदानाची आकडेवारी अत्यंत कमी असल्याचं लक्षात आलं. त्यातूनच नेत्रदानाबाबत काम करण्याचं ठरवले आणि मोहिमेला सुरुवात केली असल्याची माहिती किशोर सोनी यांनी दिली.
जत्रेच्या ठिकाणी केलं लक्ष केंद्रित - नेत्रदानाची मोहीम राबवणे गरजेचे असल्याची बाब किशोर सोनी यांना लक्षात आल्याने त्यांनी त्याबाबत काम करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी गर्दीच्या ठिकाणांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वर्दळीचं ठिकाण असलेली गुलमंडी, औरंगपुरा, क्रांतीचौक अशा भागांमध्ये जनजागृती करायला सुरुवात केली. हातात एक फलक घेऊन ते तासंतास उभे राहू लागले. त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाला ते नेत्रदान का गरजेचं आहे त्याबाबत सांगू लागले.
हळूहळू त्यांनी वेगवेगळ्या जागांवर जाऊन काम करण्यास सुरुवात केली. छत्रपती संभाजीनगरच्या बाहेर जाऊन धार्मिक स्थळांना त्यांनी लक्ष्य केलं. पंढरपूर, शिर्डी, तुळजापूर अशा विविध यात्रांच्या ठिकाणी जाऊन जनजागृती करण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक ठिकाणी स्टॉल उभारून, हातात फलक घेऊन त्यांनी जनजागृती केली. त्यानंतर इतर राज्यातील धार्मिक स्थळांवर त्यांनी जाऊन आपली मोहीम राबवली. आता पर्यंत 90 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत संदेश पोहचवण्यात यश आल्याची माहिती किशोर सोनी यांनी दिली.
ग्रामीण भागांपर्यंत मोहीम पोहोचवणे गरजेचे - अद्यावत असलेल्या माहिती नुसार देशात जवळपास 1 कोटी 20 लाख अंधव्यक्ती असून त्यापैकी 40 लाख व्यक्तींना डोळे मिळाल्यास ते जग पाहू शकतात. मात्र नेत्रदानाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवली जात असूनही अद्याप म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही. कारण आतापर्यंत फक्त 60 हजार नेत्र प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ही चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचवून नेत्रदान किती गरजेचं आहे त्याबाबत जागृती करणं आवश्यक असल्याचं मत किशोर सोनी यांनी व्यक्त केलं.
मोहिमेत डॉक्टर आणि नगरसेवक यांचा समावेश घेणंही आवश्यक असेल. जागृती करण्यासाठी डॉक्टरांनी याबाबत माहिती द्यावी, तसंच नगरसेवकांनी त्यांच्या भागात झालेल्या मृत्यूबाबत माहिती घेऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना नेत्रदान करण्यास प्रोत्साहित केलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक भागात चांगलं काम होऊ शकतं. तसंच प्रत्येक गावात नेत्र संकलन आणि नेत्रपेढी सुरू करण्याची गरज असल्याचं मत किशोर सोनी यांनी व्यक्त केलं.
सुरुवातीला होत्या अडचणी - 28 वर्षांपूर्वी मोहीम सुरू केल्यावर अनेकांनी त्याची निंदा केली होती, याने काय होणार अशी विचारणा लोक करत होते. मात्र कुटुंबीयांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची पत्नी त्यांच्या पाठीशी भक्कम उभ्या होत्या. शिवाय त्याच्या दोन मुली आणि एक मुलगा यांच्यासह आई वडिलांनी देखील त्यांच्या मोहिमेत सहभाग घेतला. नेत्रदान काळाची गरज असल्यानं त्यात सहभाग घेतला. तासंतास उभे राहिल्यानं किशोर यांना पायाच्या समस्या उद्भवल्या आहेत, पायांना सतत सूज येत असल्याने आता आराम करण्याची गरज आहे. मात्र ते आपलं काम करत असल्याची माहिती किशोर यांच्या पत्नी कंचन सोनी यांनी दिली.
सोनी यांच्या मोहिमेची दखल - किशोर सोनी यांच्या कार्याची दखल सामाजिक स्तरावर घेण्यात आली, अनेक संस्थानी मागील अनेक वर्षांपासून त्यांचा सन्मान केला. इतकंच नाही तर गुजरात येथील सामाजिक संस्थांनी त्यांच्या कार्याची माहिती पद्मश्री पुरस्कारासाठी पाठवली आहे. त्यांच्या कार्याचा तपशील पाहता असं लक्षात येतं की त्यांच्यासारखी नेत्रदान मोहीम आतापर्यंत कोणी राबवली नाही. त्यांच्या मोहिमेत व्यंकटेश परिवाराच्या माध्यमातून देशभरातून मोठ्या संखेनं लोक जोडले गेले आहेत. प्रत्येक शहरात आता स्वयंसेवी नागरिक मोहीम राबवत असल्याने त्याचा परिणाम समाजात दिसून येईल असा विश्वास किशोर सोनी यांनी व्यक्त केला.
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