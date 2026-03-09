साताऱ्यातील बावधन यात्रेत श्रद्धेचं अनोखं उदाहरण, भैरवनाथाच्या बगाडाला डॉलर्सची माळ, यात्रेची चर्चा परदेशात
भाविकाच्या या अनोख्या श्रद्धेची सध्या देश-विदेशात चर्चा आहे. या बगाड यात्रेला शेकडो वर्षांचा इतिहास असल्याचे बावधनचे नागरिक सांगतात.
Published : March 9, 2026 at 4:39 PM IST
सातारा- महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या वाई तालुक्यातील बावधनच्या यात्रेतील बगाडाला यंदा डॉलर्सची माळ अर्पण करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बगाड यात्रांपैकी एक असलेल्या साताऱ्यातील बावधन (ता. वाई) येथील प्रसिद्ध बगाड यात्रेत श्रद्धेचं एक वेगळंच उदाहरण समोर बघायला मिळालं. यंदा एका भाविकाने अमेरिकन डॉलर्सच्या पैशांची माळ भैरवनाथाच्या बगाडाला अर्पण केली. भाविकाच्या या अनोख्या श्रद्धेची सध्या देश-विदेशात चर्चा आहे. या बगाड यात्रेला शेकडो वर्षांचा इतिहास असल्याचे बावधनचे नागरिक सांगतात.
गावच्या वेशीवरील नदी परिसरातून बगाड यात्रेला सुरुवात : ‘काशिनाथाच्या नावानं चांगभलं'च्या जयघोषात बावधनमध्ये बगाडाची मिरवणूक काढण्यात आली. गावच्या वेशीवरील नदी परिसरातून बगाड यात्रेला सुरुवात झाली. बगाडाची ही पारंपरिक मिरवणूक पाहण्यासाठी आणि भैरवनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविकांनी बावधनमध्ये गर्दी केली होती. दुपारनंतर भाविकांची संख्या आणखी वाढली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सकाळी 11 वाजल्यापासून ते सायंकाळपर्यंत बगाडाला उंच खांबावर टांगण्याची परंपरा पार पडली. भैरवनाथाच्या भक्तीत तल्लीन झालेले भाविक आणि पारंपरिक जल्लोषामुळे बावधन गाव पूर्णपणे यात्रामय झाल्याचे पाहायला मिळालंय. यंदा बगाडावर अर्पण करण्यात आलेल्या अमेरिकन डॉलर्सच्या माळेमुळे या यात्रेची चर्चा केवळ सातारा जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रासह परदेशातही रंगली आहे.
यात्रेदिवशी बैलगाड्या जुंपलेल्या शिडाला बांधून बगाड ओढले जाते : सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात असलेल्या बावधन या गावाची ही यात्रा वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. बगाड यात्रेची तयारी ही अनेक दिवसांपासून केली जाते. त्यासाठी विशिष्ट पद्धतीच्या लाकडाची तोड करून बगाड तयार केले जाते. मंदिरात ज्याच्या नावाला कौल मिळतो त्याला बगाड्याचा मन दिला जातो. यात्रेदिवशी बैलगाड्या जुंपलेल्या शिडाला बांधून बगाड ओढले जाते.
