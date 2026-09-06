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अलीबागच्या कुर्डूसमध्ये विहिरीवरची आगळीवेगळी दहीहंडी; बाळगोपाळांची अनोखी परंपराही ठरतेय आकर्षण

अलीबाग तालुक्यातील कुर्डूस गावातील विहिरीवरची दहीहंडी सध्या गोविंदांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे.

raigad dahihandi
अलीबागच्या कुर्डूसमध्ये विहिरीवरची आगळीवेगळी दहीहंडी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 2:03 PM IST

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रायगड - अलीबाग तालुक्यातील कुर्डूस गावातील विहिरीवरची दहीहंडी सध्या गोविंदांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे. सामान्यपणे एकावर एक मानवी मनोरा रचून दहीहंडी फोडली जाते, मात्र कुर्डूस गावात दहीहंडी फोडण्याची आगळीवेगळी परंपरा पाहायला मिळते. त्याचबरोबर दहीहंडीच्या निमित्ताने बाळगोपाळांकडून लहान बाळाला पाय लावण्याची एक अनोखी प्रथाही या गावात जपली जात आहे.

अलीबाग तालुक्यातील कुर्डूस गावातील देऊळ आळीमध्ये दहीहंडी फोडण्याची आगळीवेगळी परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गावाच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरीवर ही दहीहंडी बांधली जाते. त्यानंतर गोविंदा विहिरीच्या काठावरून उंच उडी मारून ही हंडी फोडतात.

अलीबागच्या कुर्डूसमध्ये विहिरीवरची आगळीवेगळी दहीहंडी (ETV Bharat Reporter)

यावर्षी देखील ही विहिरीवरची दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदांनी मोठी गर्दी केली होती. गावात काहीतरी वेगळं करण्याच्या हेतूने ग्रामस्थांनी सुरू केलेली ही अनोखी दहीहंडी आता गोविंदांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. ही थरारक हंडी पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांतील नागरिकांनीही मोठी गर्दी केली.

याच दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने कुर्डूस गावात आणखी एक वेगळी आणि अनोखी परंपरा जपली जाते. दहीहंडी साजरी करण्यासाठी गावात फिरणारे बाळगोपाळ लहान बाळाला पाय लावून पुढे जातात.

घरातील आई किंवा मोठी महिला लहान बाळाला मांडीवर घेऊन बसते आणि बाळगोपाळ त्या लहानग्याला पाय लावतात. या प्रथेमुळे बाळावरील अरिष्ट दूर होते, अशी स्थानिकांची श्रद्धा आणि अख्यायिका आहे.

एकीकडे विहिरीवर बांधलेली थरारक दहीहंडी आणि दुसरीकडे बाळगोपाळांशी संबंधित अनोखी परंपरा... अशा आगळ्यावेगळ्या प्रथा जपत अलीबागच्या कुर्डूस गावात दहीहंडी उत्सव साजरा होत असून, हा उत्सव गोविंदांसह नागरिकांचेही विशेष आकर्षण ठरत आहे.

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TAGGED:

RAIGAD DAHIHANDI
रायगड दहीहंडी
विहिरीवरची दहीहंडी
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