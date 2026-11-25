पुणे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार जाहीर करून वाढदिवसाचा अनोखा गिफ्ट
पुणे महापालिकेनं अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांबाबत भाऊ फ्लेक्स काढा ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेअंतर्गत महापालिकेनं स्थायी शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार जाहीर केलेत.
Published : November 25, 2026 at 2:01 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहर अतिक्रमण मुक्त करण्याचा महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी निर्धार केला असून त्याअंतर्गत मागील दहा दिवसांपासून पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण कारवाई करण्यात येत आहे तर दुसरीकडे पुणे महापालिकेने अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांबाबत भाऊ फ्लेक्स काढा ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत महापालिकेने महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार जाहीर करून एका प्रकारे त्यांना आज वाढदिवसाच गिफ्ट दिलं आहे.
पुणे महापालिकेनं अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांबाबत भाऊ फ्लेक्स काढा ही मोहीम सुरू केली. या मोहिमेअंतर्गत महापालिकेनं स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, भाजपा नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, भाजपा नगरसेवक सुनील पांडे यांना शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार जाहीर केला आहे.
पुणे महानगरपालिकेकडून मागील काही दिवसांपासून शहरातील विविध भागात अतिक्रमण कारवाई मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहे तर दुसरीकडे अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्या विरोधात देखील महापालिकेच्या वेबसाईटवर थेट नाव जाहीर करण्यात येत आहे. पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचा आज वाढदिवस असून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शहरातील विविध भागात मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्सबाजी करण्यात आली आहे. असं असताना महापालिकेनं वेबसाईटवर शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार घेऊन त्यांना एका प्रकारे वाढदिवसाची गिफ्ट दिली असल्याचं सांगितलं जात आहे.
भाऊ फ्लेक्स काढा या मोहिमेअंतर्गत अनेक कंपन्यांची नावं देखील महापालिकेनं त्यांचे वेबसाईटवर टाकली आहेत. तसंच शहरातील नागरिकांना देखील आवाहन केलं आहे की जिथे जिथे अनधिकृत फ्लेक्सबाजी असेल त्या ठिकाणचे फोटो पाठवल्यास संबंधित कंपनी तसंच व्यक्तींची नावं वेबसाईटवर जाहीर केली जाणार आहेत. भाऊ फ्लेक्स काढा या होर्डिंग विरोधी महापालिकेच्या मोहिमेला पुणेकरांचा 24 तासात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास एका दिवसात दोनशे तक्रारी पुणेकरांनी अपलोड केल्या आहेत. या मोहिमेअंतर्गत फ्लेक्स लावणारे जागा मालक यांच्यावरसुद्धा गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ब्रँड्समध्ये ब्रह्मप्रिया वर्ड स्कूल अख्या शहरात फुग्यात बॅनर लावले आहेत तर आर जी बिर्याणी स्टोरी चौकात बॅनर लावले आहेत आणि शांती शिखर यांनी भिंत फुकट वापरल्याचं पाहायला मिळत आहे.