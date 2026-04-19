ETV Bharat / state

अक्षय्य तृतीया स्पेशल : 110 किलोचा दगड उचलून ठरते सालगड्याचे ‘पॅकेज’, माळीवाड्याची अनोखी परंपरा

नंदुरबारच्या माळीवाड्यात सालगडी निवडण्याची परंपरा आजही कायम आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सालगड्याला 100 किलो वजनाचा दगड उचलून परीक्षा द्यावी लागते.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार : आधुनिक 'एआय'च्या युगात जग वेगानं पुढे जात असताना ग्रामीण भागात काही पारंपरिक प्रथा अजूनही जपल्या जात आहेत. नंदुरबार शहरातील माळीवाडा परिसरात अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सव्वा मण (सुमारे 100 ते 110 किलो) वजनाचा दगड उचलण्याची अनोखी परंपरा आजही कायम आहे.

जो दगड उचलेल त्याला सर्वाधिक मजुरी : या परंपरेनुसार जो युवक हा जड दगड उचलतो, त्याची सालदार (शेतमजूर) म्हणून निवड केली जाते आणि त्याला सर्वाधिक मजुरी दिली जाते. जे युवक दगड उचलण्यात अपयशी ठरतात, त्यांनाही काम दिलं जातं. मात्र, त्यांच्या क्षमतेनुसार मजुरी निश्चित केली जाते.

पूर्वी शेतीसाठी मजबूत आणि मेहनती सालदार निवडण्यासाठी ही पद्धत प्रचलित होती. खान्देशात अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सालदार निवडण्याची परंपरा विविध प्रकारे पाळली जाते, तर माळीवाड्यात दगड उचलण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे जोपासली गेली आहे. सध्या ही परंपरा काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी माळीवाड्यातील तरुणांनी ती जपली आहे. नियमित व्यायाम आणि चिकाटीच्या जोरावर युवक या स्पर्धेत सहभागी होतात. याच दिवशी पुरणपोळी व आमरसाचा नैवेद्य अर्पण करण्याचीही प्रथा आहे.

मजुराची निवड कशी होते? : कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची निवड अनुभव व विविध चाचण्यांच्या आधारे केली जाते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातही शेतमजुरांची निवड पारंपरिक पद्धतीनं केली जाते. नंदुरबार शहरातील माळीवाडा परिसरात अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सालदार (शेतमजूर) निवडण्याची अनोखी परंपरा आजही कायम आहे.

या परंपरेनुसार चौकात ठेवलेल्या दोन मोठ्या दगडांची पूजा केली जाते. त्यानंतर परिसरातील तरुण हे दगड उचलण्याचा प्रयत्न करतात. जो युवक हे दगड उचलण्यात यशस्वी ठरतो, त्याची ताकद व चिकाटी पाहून त्याची सालदार म्हणून निवड केली जाते आणि त्याच्या वर्षभराच्या मजुरीचं प्रमाण ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ही परंपरा माळीवाडा परिसरात शेकडो वर्षांपासून सुरू असून ती जपण्यासाठी स्थानिक नागरिक व युवक प्रयत्नशील आहेत.

अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी साल ठरविल्यानंतर सालदाराचा सन्मान केला जातो. त्याला नवीन वस्त्र देण्यात येतात तसेच त्याच्यासह कुटुंबीयांना पुरणपोळीचं जेवण दिलं जातं. ठरलेल्या मजुरीपैकी काही रक्कम आगाऊ देण्यात येते आणि सालदार वर्षभरासाठी शेतमालकाशी बांधील राहतो.

सालदाराचं काम कधीपासून सुरू होतं? : सालदाराचं काम अक्षय्य तृतीयेच्या दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होते. सकाळी सुमारे 6 वाजता जनावरांना चारा व पाणी देण्यापासून दिवसाची सुरुवात होते. त्यानंतर घरातून चहा-नाश्ता दिला जातो. पुढे सालदार शेतात जाऊन दिवसभर शेतीची कामे करतो, तर दुपारचं जेवण मालकाकडून शेतात पोहोचवलं जातं. सायंकाळी परतल्यानंतर पुन्हा जनावरांची देखभाल करून त्याला चहा देऊन दिवसाची सुट्टी केली जाते.

आधुनिक युगामुळे परंपरा लुप्त होण्याच्या मार्गावर : आजच्या आधुनिक युगात सालदार निवडीची ही पारंपरिक पद्धत काहीशी लुप्त होत चालली आहे. पूर्वी शेतीतील बहुतेक कामं सालदारांकडून केली जात होती, मात्र आता यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर व इतर साधनांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे मानवी श्रमांवरील अवलंबित्व कमी झालं आहे. यामुळे सालदार ही परंपरा काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी ती अजूनही जतन करण्यात येत असून परंपरेचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न स्थानिकांकडून केला जात आहे.

TAGGED:

नंदुरबार सालगडी निवड 100 किलो दगड
STONE LIFTING RITUAL NANDURBAR
AKSHAYA TRITIYA STONE LIFTING
UNIQUE VILLAGE TRADITION
AKSHAYA TRITIYA TRADITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.