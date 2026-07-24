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विठ्ठल... विठ्ठल'च्या जयघोषात भुसावळहून पंढरपूरकडे विशेष रेल्वे रवाना; केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

भुसावळ रेल्वे स्थानकावर विशेष रेल्वेला निरोप देण्यासाठी नागरिक, रेल्वे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

Special Ashadhi Ekadashi Train from Bhusawal to Pandharpur
भुसावळहून पंढरपूरकडे विशेष रेल्वे रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 8:04 PM IST

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भुसावळ : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ रेल्वे स्थानकातून पंढरपूरकडे जाणाऱ्या विशेष रेल्वेला आज (24 जुलै) केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आलं. यावेळी "विठ्ठल... विठ्ठल..." आणि "ज्ञानोबा-तुकाराम"च्या जयघोषानं संपूर्ण रेल्वे स्थानक भक्तिमय वातावरणानं दुमदुमून गेलं. विशेष रेल्वेतून पंढरपूरकडे रवाना होणाऱ्या वारकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. टाळ-मृदंगाचा गजर, भगव्या पताका आणि विठ्ठलनामाच्या घोषात हजारो वारकरी पंढरपूरच्या दिशेनं मार्गस्थ झाले.

यावेळी रक्षा खडसे यांनी वारकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना आषाढी वारीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि सुखरूप प्रवासासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून स्थानकावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. सुरक्षा व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच प्रवाशांच्या मार्गदर्शनासाठी विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

भुसावळहून पंढरपूरकडे विशेष रेल्वे रवाना (ETV Bharat)

'वारकऱ्यांची सेवा करण्याची संधी मिळणं हे मोठं भाग्य' : यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना रक्षा खडसे म्हणाल्या, "राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन वारकऱ्यांची सेवा करण्याची संधी मिळणं हे माझ्यासाठी मोठं भाग्य आहे. विठ्ठल भक्तांच्या चेहऱ्यावरील समाधान आणि आनंद पाहून आत्मिक समाधान मिळतं. वारकरी संप्रदाय ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची ओळख असून त्यांच्या सेवेसाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध आहे."

'वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित अन् सुलभ होणार' : आषाढी वारीसाठी दरवर्षी राज्याच्या विविध भागांतून लाखो भाविक पंढरपूरकडे रवाना होत असतात. रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन यंदाही विशेष रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या विशेष रेल्वेमुळे हजारो वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सोयीस्कर होणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं.

भक्तिमय वातावरणात रेल्वेला निरोप : भुसावळ रेल्वे स्थानकावर विशेष रेल्वेला निरोप देण्यासाठी नागरिक, रेल्वे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. टाळ-मृदंगाच्या गजरात, अभंग गायन आणि विठ्ठल नामाच्या अखंड जयघोषात संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणानं दुमदुमून गेला. विशेष रेल्वे रवाना होताच वारकऱ्यांनी "विठ्ठल... विठ्ठल..." आणि "ज्ञानोबा-तुकाराम"च्या जयघोषाने वातावरण दणाणून सोडलं.

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने सुरू करण्यात आलेली ही विशेष रेल्वे हजारो वारकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, पंढरपूरच्या वारीसाठी निघालेल्या भाविकांच्या प्रवासाला त्यामुळे मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

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BHUSAWAL PANDHARPUR SPECIAL TRAIN
PANDHARPUR SPECIAL TRAIN
ASHADHI EKADASHI SPECIAL TRAIN
RAKSHA KHADSE
SPECIAL ASHADHI EKADASHI TRAIN

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