'माझ्याविरोधात पेट्रोलियम लॉबी...'; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विधानानं खळबळ
नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलियम लॉबीविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या विधानानं खळबळ उडाली आहे.
Published : March 6, 2026 at 3:16 PM IST
पुणे - रोखठोक भूमिका मांडणारे मंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नाव घेतलं जातं. सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्यांना विरोध करणारे तसे फारच कमी नेते पाहायला मिळतात. असं असलं तरी नितीन गडकरी यांना भाजपातूनच डावलल्याचा आरोप केला जात आहे. अशातच आता नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलियम लॉबीविरोधात भूमिका घेतली आहे.
बायोगॅस हा सर्वोत्तम पर्याय - "भारताचे इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशाला ऊर्जा स्वावलंबी बनवण्यासाठी बायोगॅस हा सर्वोत्तम पर्याय आहे," असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केलं. पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेव्हलपमेंट अॅडमिनिस्ट्रेशन येथे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस कॉन्क्लेव्ह 2026 च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विविध मान्यवर उपस्थित होते.
मला मॅनेज करणारा जन्माला आला नाही - "आपला देश आत्मनिर्भर झाला पाहिजे. मी याआधी देखील अनेक योजना सांगितल्या होत्या. योजना सांगितल्या की लोक हसायचे आणि मला वेडं म्हणायचे, पण मी या क्षेत्रात काम करून दाखवलं आहे. मै डंडा लेके बैठा हू, मुझे मॅनेज करने वाला पैदा नही हुआ. अच्छा काम करो, नही तो मै ठोकता हू" असा डायलॉग यावेळी नितीन गडकरी यांनी मारला.
माझ्याविरोधात पेट्रोलियम लॉबी काम करते - ते पुढे म्हणाले की, "माझ्याविरोधात पेट्रोलियम लॉबीवाले देखील मोठ्या प्रमाणात असून, ही लॉबी तुम्हाला म्हणजेच ग्रीन एनर्जीला नीट काम करू देईल असं वाटत नाही..पण, मी कुणाला घाबरत नाही. जो लढाई सोडून पळतो तो संपतो म्हणून भीती बाळगण्याची गरज नाही. आम्हीपण दुसऱ्याच्या छातीवर चढू शकतो आणि लढून जिंकू आणि यशस्वी देखील होऊ फक्त तुम्ही आत्मविश्वास सोडू नका." पेट्रोलियम लॉबीच्या विरोधात नितीन गडकरी यांनी जोरदार टोलेबाजी केली आहे.
हेही वाचा -