Exclusive Interview : पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला गडकरींचा पाठिंबा; पर्यावरण दिनी 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या होणार लॉन्च

पंतप्रधान मोदींच्या (PM Narendra Modi) इंधन बचतीच्या आवाहनाला नितीन गडकरी यांनी पाठिंबा दिलाय. 100 टक्के इथेनॉल आणि मिथेनॉलॉलरवर चालणाऱ्या गाड्या लॉन्च करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी Exclusive Interview
Published : May 14, 2026 at 4:00 PM IST

पुणे : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नागरिकांना सोन्याची खरेदी टाळण्याचे, परदेश प्रवास मर्यादित ठेवण्याचे आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या आवाहनानंतर देशभर चर्चा सुरू झाली असून विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.

काय म्हणाले नितीन गडकरी? : याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना विचारलं असता ते म्हणाले, “आज देशात 87 टक्के पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात केला जात आहे. आपल्याला स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर भारत तयार करायचा असेल, तर इथेनॉल आणि मिथेनॉलकडं वळलं पाहिजे. मी 2004 पासून या मिशनवर काम करत असून पर्यावरणदिनी 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या लॉन्च करणार आहे. एकंदरीत देशातील प्रदूषण कमी झालं पाहिजे आणि इम्पोर्ट समाप्त केली पाहिजे.”

संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाची पाहणी : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची पाहणी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी बसमधून केली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गडकरी यांच्या ताफ्यात कमी गाड्या पाहायला मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाबाबत सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी असं आवाहन केलं होतं. याबाबत गडकरी म्हणाले की, “त्यांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे.”

80 टक्के काम पूर्ण : पालखी मार्गाच्या पाहणीबाबत गडकरी म्हणाले, “निश्चितपणे येत्या डिसेंबरपर्यंत हा मार्ग पूर्ण होईल. या मार्गाचं 80 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. दिवेघाटातील काम महत्त्वाचं होतं आणि तिथं पूल बांधण्यात येत आहे. उर्वरित कामही अंतिम टप्प्यात आलं असून लवकरच हा मार्ग पूर्ण होईल.” ते पुढे म्हणाले की, “या मार्गावरील वाखरी गावाजवळील ऐतिहासिक बाजीराव पेशवे विहीर आणि माळशिरस गावाजवळील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विहिरींच जतन करण्यात आलं आहे. तसंच रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. माझ्या आयुष्यात अनेक धार्मिक स्थळांचा विकास करण्यात आला असून त्यात या मार्गाचाही समावेश आहे.”

पालखी मार्गावर 40 हजार झाडे : पुण्यात विकासकामांच्या निमित्ताने वृक्षतोड होत असल्याबाबत विचारलं असता गडकरी म्हणाले, “दोन्ही पालखी मार्गांवर 40 हजार झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. तसंच 66 अमृत सरोवर तयार करण्यात आले असून 47 लाभार्थी गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यात आला आहे. या मार्गावरील दुष्काळी भाग हिरवागार करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी धरणांचा पाणीसाठाही वाढवण्यात आला आहे.”

रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्गासाठी किती निधी? : पालखी मार्गावरील दिवेघाट ते मोहोळ हा संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग 221 किमीचा आहे, तर पाटस ते तोंडले-बोंडले हा संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग 130 किमीचा आहे. या महामार्ग प्रकल्पाचे भूमिपूजन 2021 साली पंतप्रधान मोदी यांच्याहस्ते ऑनलाइन पद्धतीने पंढरपूर येथे पार पडले होते. दोन्ही पालखी मार्गांसाठी रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडून सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून आता हे काम पूर्णत्वास आलं आहे. हा रस्ता प्रकल्प वारकरी संप्रदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळं लाखो भाविकांना पंढरीच्या वाटेवर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेचे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते.

ऐतिहासिक विहिरींचे जतन करण्याच्या सूचना : संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी श्रीक्षेत्र आळंदीहून, तर संत तुकाराम महाराजांची पालखी श्रीक्षेत्र देहूहून निघते आणि आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी दोन्ही पालख्या श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे पोहोचतात. या दोन्ही पालख्यांचे मार्ग वेगवेगळे असून ते पूर्वीपासून निश्चित करण्यात आले आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका आळंदीत रथात ठेवल्या जातात आणि हा रथ पंढरपूरकडं चालू लागतो. तसंच देहू येथून संत तुकाराम महाराजांच्या पादुका रथामध्ये ठेऊन हा रथ पंढरपूरकडं मार्गक्रमण करतो. या रथांच्या पुढे आणि मागे लाखोंच्या संख्येत वारकरी मंडळी आपापल्या दिंडीतून पायी चालतात. यापूर्वी हा पालखी मार्ग सात मीटर रुंदीचा, म्हणजेच दोन पदरी होता. आता तो चौपदरी करण्यात आला असून दोन्ही बाजूंना वारकऱ्यांसाठी चार मीटर रुंदीचे पादचारी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या भव्य पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणादरम्यान काही ऐतिहासिक वास्तूंना धोका निर्माण होणार होता. त्यामध्ये वाखरी गावाजवळील बाजीराव पेशवे विहीर आणि माळशिरस गावाजवळील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विहिरींचा समावेश होता. ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या ऐतिहासिक विहिरींचे जतन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आणि त्यानुसार त्यांचे संवर्धन करण्यात आले.

