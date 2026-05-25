'राष्ट्रपती, पंतप्रधान पद कशाला हवं?' नितीन गडकरी थेटच बोलले
नितीन गडकरी हे नेहमी त्यांच्या खास शैलीतील विधानांनी चर्चेत असतात. आता तर त्यांनी थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान पदाबाबतच विधान केल्याने चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
Published : May 25, 2026 at 3:30 PM IST
नागपूर - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं वक्तव्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान पद कशाला हवं? लोकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद हाच महत्त्वाचा असल्याचं नितीन गडकरी म्हणाले. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. राष्ट्रभाषा परिवारातर्फे आयोजित 'मित्रो के बीच' या कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी हे वक्तव्य केलं.
प्रेम आणि आशीर्वाद हीच जीवनाची खरी संपती - राष्ट्रपती,पंतप्रधान पद कशाला हवं? जनतेचं प्रेम सर्वात मोठं पद आहे, असं विधान नितीन गडकरी यांनी केलं. "जम्मू- काश्मीरला गेल्यावर श्रीनगर येथील ढाबेवाला नागपूर येथून आलो म्हटल्यावर बिल घेणार नाही. मेघालय, त्रिपुरा येथे सुद्धा तुम्ही नागपूर येथून आलोय असं सांगितलं तरी त्याच्याकडून बिल घेत नाहीत, असं लोकं मला येऊन सांगतात. लोकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद हीच जीवनाची खरी संपती आहे," असं नितीन गडकरी म्हणाले.
निवृत्तीचे संकेत की नव्या जबाबदारीची चाहूल? - "वय वाढत राहणार आहे. राजकारणही आपल्या हिशोबानं चालेल. मात्र, मला याची चिंता कधीच नसते. लोकांची सेवा करणं हाच आमचा उद्देश असतो तसंच तुमचं प्रेम त्यातून आम्हाला प्रेरणा मिळते," असे उद्गार नितीन गडकरी यांनी काढले.
गडकरींमुळे नरेंद्र मोदी नावाला वलय - या कार्यक्रमाला काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार देखील उपस्थित होते. ते म्हणाले," भाजपाच्या नवीन रिशफलमध्ये गडकरी यांचं नाव आहे, अशी चर्चा आहे. त्यांच्यासारखा एकच सक्षम मंत्री केंद्रात आहे. गडकरी यांच्यामुळं नरेंद्र मोदी नावाला वलय आहे. गडकरी यांच्यामुळेच सरकारची कामगिरी दिसत आहे."
