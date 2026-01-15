केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, मतदार यादीतील घोळावर व्यक्त केली नाराजी
राज्यात गुरुवारी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. नागपूरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कुटुंबियांसोबत मतदानाचा हक्क बजावला.
Published : January 15, 2026 at 2:13 PM IST
नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला. महाल भागातील न्यू इंग्लिश शाळेतील मतदान केंद्रात जाऊन त्यांनी मतदान केलं. यावेळी त्यांच्यासह संपूर्ण कुटुंबीयांनी देखील मतदान करत राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडलं.
आम्हाला यश मिळेल : "नागपूरच्या जनतेनं तीनवेळा आम्हाला निवडून देत विकासाची संधी दिली आहे. चौथ्यांदा सुद्धा नागपूरची जनता आमच्यावरच विश्वास दाखवेल. जे काम आम्ही केलंय, त्याच भरवशावर आम्ही ही निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळं गेल्यावेळी प्रमाणेच यंदा आम्हाला यश मिळेल असा मला विश्वास आहे," असं म्हणत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर महानगरपालिकेत विजयी होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
मतदार यादीतील घोळ कधी संपणार : "प्रत्येक निवडणुकीत नागपुरात मतदार याद्या आणि त्यातील घोळ हा दरवर्षीच समोर येतो ही गोष्ट तर खरी आहे. नक्कीच ही फार चिंतेची बाब आहे. एकाच घरातील मतदारांची नावं वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. माझ्याही घरातील एकाचं नाव दुसऱ्या केंद्रावर स्थलांतरित झालं आहे. कुणीही मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी मतदार यादी अचूक करणं अत्यंत गरजेचं आहे," असं म्हणत केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नितीन गडकरींनी घेतली भूषण शिंगणे यांची भेट : मतदानाच्या काही तासांपूर्वी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक हल्ला केला असा आरोप होतोय. या हल्ल्यात भूषण शिंगणे यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. मतदान केल्यानंतर नितीन गडकरी हे स्वतः भूषण शिंगणे यांना भेटण्याकरता त्यांच्या घरी गेले होते, यावेळी त्यांनी भूषण शिंगणे यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.
नागपूर शहरात 24 लाख मतदार : नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत, ज्यात 12 लाख 26 हजार 690 पुरुष मतदार आहेत, तर 12 लाख 56 हजार 166 महिला मतदारांची संख्या आहे. शिवाय 256 इतर मतदारांचा ही समावेश आहे.
321 मतदान केंद्रं संवेदनशील : महानगरपालिकेत मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी शहरात 3,004 मतदानकेंद्रं तयार करण्यात आली असून त्यापैकी 321 केंद्रं संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रांवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक असेल. शिवाय पोलिसांची करडी नजर देखील असेल.
