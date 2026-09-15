केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला मद्यधुंद चालकाची धडक, शिवाजीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला मद्यधुंद चालकाने धडक दिली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : September 15, 2026 at 9:27 PM IST
पुणे : सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा ताफा पुण्यातील संचेती पूल येथून जात असताना संचेती पूल ते स. गो. बर्वे या चौक दरम्यान एका मद्यधुंद चालकाने बेदरकारपणे ओव्हरटेक करत ताफ्याला धडक दिली. या प्रकरणी एका व्यक्तीविरोधात पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल - पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे शुभम विजय वनित (वय 32, रा. नाना पेठ, पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली.
मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला दिली धडक - याबाबत पोलीस उपायुक्त ऋषिकेश रावले म्हणाले की, सोमवारी रात्री संचेती पूल ते स. गो. बर्वे चौक मार्गावर त्यांचा सुरक्षा ताफा मार्गस्थ असताना, आरोपी शुभम वनित हा आपली गाडी अत्यंत भरधाव आणि बेदरकारपणे चालवत ताफ्यासमोर आला. त्याने इतर वाहनांना व मानवी जीविताला धोका निर्माण होईल अशा प्रकारे ओव्हरटेक केले. ताफ्यातील एका सुरक्षा वाहनाला कट मारून धडक दिली. यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
धडक देणारा ताब्यात - "पोलिसांनी धडक देणाऱयाला तत्काळ ताब्यात घेऊन ससून सर्वोपचार रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली. त्यात प्राथमिक वैद्यकीय अहवालात त्याने मद्यप्राशन केल्याचे स्पष्ट झाले असून, अधिक तपास सुरू आहे," असे पोलीस उपायुक्त ऋषिकेश रावले म्हणाले.
पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन - गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून शहरात गर्दी होताना पाहायला मिळत आहे. गर्दीच्या नियोजनाच्या बाबत रावले म्हणाले की, पुणे शहरात साडेचार हजाराहून अधिक सार्वजनिक गणेश मंडळं आहेत. विसर्जन मिरवणुका निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्र वाहतूक व सुरक्षा नियोजन केले आहे. "नागरिकांनी कसबा पेठ, पुणे महानगरपालिका तसेच छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान या मेट्रो स्थानकांचा वापर करून मंडई व मध्यवर्ती भागातील गणपती दर्शनासाठी प्रवास करावा," असे आवाहन देखील यावेळी त्यांनी केले.
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