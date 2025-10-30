ETV Bharat / state

"दिलेला शब्द मी पाळला"; पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची प्रतिक्रिया

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणाचा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. यावर खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Pune Jain Boarding
शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहार प्रकरणात जैन ट्रस्टी आणि गोखले बिल्डर यांच्यात झालेला व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

मुरलीधर मोहोळ यांची प्रतिक्रिया : पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात माजी आमदार शिवसेने नेते रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली होती. या प्रकरणी माझा कोणताही सहभाग नसल्याचं सातत्याने केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडून सांगण्यात येत होतं आणि त्यांनी या संदर्भात जैन बोर्डिंग येथे भेट देत जैन मुनी यांची भेट घेऊन त्यांना हा व्यवहार रद्द करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपली भावना व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (ETV Bharat Reporter)

मी कायम समाजाचा ऋणी आहे : यावेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "मी जैन समाजासोबत आहे आणि जैन समाज माझ्यासोबत आहे असं मी पहिल्यापासून सांगत आहे. या विषयात पुण्यातील जैन समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने माझ्यावर अविश्वास दाखवत वैयक्तिक आरोप केला नाही. परंतु, काही राजकारण्यांनी स्वतःसाठी माझ्यावर खोटे आरोप करत बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही माझं आणि समाजातील नात्याला तढा जाण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. समाजाने जो विश्वास माझ्यावर दाखवला त्याबद्दल मी कायम समाजाचा ऋणी राहील. त्याचबरोबर मी जो शब्द त्यांना दिला होता तो शब्द पाळला आहे."

१ तारखेच्या आतच हा विषय संपवला : ते पुढे म्हणाले की, "जैन समाजाच्या मनात जे आहे तेच होईल’ हा भगवान महावीर यांच्यासमोर दिलेला शब्द आज धर्मादाय आयुक्तांच्या जैन बोर्डिंगच्या निकालाने पूर्णत्वास गेला आहे. या सर्व प्रतिक्रियेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. बोर्डिंगचा हा व्यवहार दोन्ही बाजूनं रद्द केल्यानं जैन समाजाच्या मनात जे होतं, तेच आज घडलं, तेसुद्धा आपण शब्द दिलेल्या १ तारखेच्या आधीच."

आचार्य गुरूवर्य गुप्तीनंदजी महाराज यांचं घेतलं दर्शन : मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "आचार्य गुरूवर्य गुप्तीनंदजी महाराज यांनी या प्रकरणी बोर्डिंगला भेट देण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यावर प्रतिसाद देत मी स्वतः बोर्डिंगला भेट देत भगवान महावीर आणि आचार्य गुरूवर्य गुप्तीनंदजी महाराज यांचं दर्शन घेतलं. त्याचवेळी समाज बांधवांशी संवाद साधताना माझी भूमिका स्पष्ट करत समाजाच्या मनात जे आहे, तसाच निर्णय घेतला जाईल, हा शब्द महाराजजींसमोर दिला होता. शिवाय महाराजजींनी १ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषणाची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर १ तारखेच्या आतच हा विषय संपवला जाईल, असं समाजाला सांगितलं होतं. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस आणि या संबंधित विविध घटकांशी हा व्यवहार रद्द व्हावा, यासाठी मी सातत्याने संवाद साधत प्रामाणिक प्रयत्न केले, ज्याला आजच्या निकालाने यश आलं."

हेही वाचा -

  1. जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा व्यवहार रद्द न झाल्यास केंद्रासह राज्य सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल-राजू शेट्टी
  2. "धर्मादाय आयुक्तांनी गोठविलेले २३० कोटी रुपये ट्रस्टला देण्यात यावेत"-रवींद्र धंगेकर
  3. जैन बोर्डिंग जागा विक्रीव्यवहार प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर; पुढील सुनावणी 28 तारखेला

TAGGED:

मुरलीधर मोहोळ
MURLIDHAR MOHOL
PUNE JAIN BOARDING CHARITY
जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द
MURLIDHAR MOHOL PC

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.