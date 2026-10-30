'तरुणांच्या रोजगार आणि शिक्षणाच्या समस्येवर गंभीरतेने विचार करण्याची वेळ'- केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी साईमंदिरात साईबाबांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर गुरुवारी रात्री माध्यमांशी बोलताना देशातील रोजगार आणि शिक्षणाबाबत चिंता व्यक्त केली.
Published : October 30, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:54 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - आजच्या तरुण पिढीला नोकरी मिळवण्यासाठी अत्यंत कठीण संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक अभियांत्रिकी पदवीधर विविध विषयांचे उच्च शिक्षण पूर्ण करून आणि मानाच्या रँकिंगमध्ये उत्तीर्ण होऊनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजची तरुण पिढी नोकरी मिळवण्यासाठी दररोज मोठा संघर्ष करत असल्याचे केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सांगितलं.
केंद्रीय अवजड उद्योग व पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला.
अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली- साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी म्हणाले की, अनेक सामान्य कुटुंबांनी आपल्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे, यासाठी आपली शेती, जमीन आणि राहती घरे विकली आहेत. मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पालकांनी घेतलेला हा मोठा त्याग आणि संघर्ष अत्यंत वेदनादायी आहे. मात्र, एवढे सगळे करूनही आजच्या तरुण पिढीला अपेक्षेप्रमाणे नोकऱ्या मिळत नसल्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत, अशी त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
सर्वांनी मिळून ठोस उपाय शोधले पाहिजेत- तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी आणि प्रत्येक कुटुंबाचे कल्याण साधण्यासाठी आता जुनी मानसिकता सोडून काही नवीन धोरणे आखण्याची वेळ आली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांचा कालावधी वाढवण्याची मागणी होत असली, तरी यामुळे तरुण पिढीच्या भविष्याचे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला समान संधी आणि आर्थिक स्थैर्य कसे मिळवून देता येईल, यासाठी राज्य सरकारसह सर्वांनी मिळून ठोस उपाय शोधले पाहिजेत. सबका साथ, सबका विकास या तत्त्वावर काम करत असताना, सर्व कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला नवीन धोरणांवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या महत्त्वपूर्ण विषयावर तरुण पिढी आणि जनतेने आपले विचार आणि अभिप्राय सामायिक करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं.
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